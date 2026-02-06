Vợ chồng son tập 649:

Chương trình Vợ chồng son số mới nhất kể lại câu chuyện tình yêu của cặp đôi Nguyễn Thanh Đức (25 tuổi, nhà sáng tạo nội dung) và Mai Thúy Quỳnh (29 tuổi, kế toán). Hai người quen nhau trong một hoàn cảnh khá thú vị.

Cách đây 3 năm, khi còn làm nghề giao hàng công nghệ, Thanh Đức tình cờ nhìn thấy một bài đăng trong nhóm “Tình nguyện dọn rác”. Nghĩ đơn giản “thử làm việc tốt một hôm xem sao”, anh quyết định đăng ký tham gia.

Cặp đôi quen nhau trong một lần tình nguyện đi dọn rác. Ảnh cắt từ clip

Thúy Quỳnh cũng là thành viên trong nhóm này.

“Khi vào nhóm, tôi gửi lời chào đến mọi người, ai cũng chào lại, chỉ riêng Thúy Quỳnh là im lặng. Tôi ‘ghim’ từ đó.

Hôm ấy tôi vẫn đến dọn rác cùng nhóm nhưng đến muộn hơn một chút. Quỳnh ra đón và hướng dẫn tôi làm việc. Công việc khá vất vả, tôi thầm nghĩ ‘chắc đi một lần rồi thôi’, nhưng sau đó Quỳnh lại chủ động nhắn tin động viên”, Đức kể.

Về phía mình, Quỳnh ấn tượng với Đức bởi những hình xăm trên người anh. Bên cạnh đó, việc Đức ở lại giặt sạch bộ đồ bảo hộ sau buổi dọn rác cũng khiến cô chú ý. Chính điều đó khiến Quỳnh chủ động nhắn tin làm quen.

“Từ lần mở đầu đó, chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn, trở nên thân thiết hơn. Một lần, tôi bị sếp mắng nên xin nghỉ buổi chiều để rủ anh ấy đi xem phim. Chúng tôi xem phim ma, tôi không sợ mà anh ấy giãy nảy lên vì sợ”, Quỳnh cười kể lại.

Quỳnh khá chủ động trong mối quan hệ này. Ảnh cắt từ clip

Khoảng 1 tháng sau, cả hai chính thức hẹn hò. Nơi Đức ở cách nhà Quỳnh khoảng 20km nhưng ngày nào anh cũng đưa đón cô đi làm. Thấy Đức đi lại vất vả, Quỳnh chủ động đề nghị: “Hay anh ở lại nhà em luôn đi?”.

Ban đầu Đức còn ngại ngần, nhưng đến lần thứ ba Quỳnh ngỏ lời, anh đã vui vẻ đồng ý.

“Ba mẹ Quỳnh lúc đầu cũng e dè khi tôi xăm hình. Nhưng sau một thời gian thấy tôi chăm chỉ dọn dẹp, quan tâm gia đình, ba mẹ dần thay đổi suy nghĩ”, Đức chia sẻ.

Tháng 4/2025, cặp đôi kết hôn. Thời gian đầu sau đám cưới, Đức vẫn sống tại nhà vợ. Đến đầu năm 2026, hai vợ chồng mới chuyển về nhà riêng.

Cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng son có nhiều điều thú vị. Tật xấu của Đức là quá tập trung vào công việc nên đôi khi không để ý đến lời vợ nói. Trong trường hợp đó, Quỳnh phải la hét hoặc khuấy động để thu hút sự chú ý của chồng.

Đức hạnh phúc khi cưới được người vợ dễ thương. Ảnh cắt từ clip

Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, Quỳnh thường muốn hai người cùng ngồi lại nói chuyện, chia sẻ thẳng thắn, trong khi Đức lại chọn cách im lặng. Điều đó đôi lúc khiến cô chạnh lòng.

“Còn một tật xấu nữa mà tôi nghĩ anh ấy có thể bỏ vợ chứ khó bỏ được, đó là hút thuốc lá. Tôi chỉ mong anh ấy sớm từ bỏ thói quen này để cuộc sống trọn vẹn hơn”, Quỳnh bày tỏ.

Về phía mình, Quỳnh tự nhận bản thân khá bừa bộn, nóng tính và đôi khi khó kiểm soát cảm xúc. Đức chỉ mong vợ sống gọn gàng, ngăn nắp hơn để cuộc sống gia đình thêm thoải mái.

Trên sóng Vợ chồng son, Đức đã quỳ gối cầu hôn vợ - điều mà trước đây anh chưa có cơ hội thực hiện. Anh nhắn nhủ: “Quỳnh! Em làm vợ anh nhé”.

Thúy Quỳnh nói “đồng ý” trong sự hạnh phúc và tràng pháo tay của MC cùng khán giả.