Cùng với đà tăng trưởng mạnh mẽ, thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 đứng trước những yêu cầu ngày càng cao về trải nghiệm, tiêu chuẩn vận hành và chính sách quản lý.

Giữa bối cảnh đó, Shopee đã cho thấy chiến lược dài hạn trong việc xây dựng nền tảng mua sắm đáng tin cậy thông qua các sáng kiến lấy người dùng làm trung tâm. Tận dụng lợi thế công nghệ, mạng lưới đa quốc gia và sự am hiểu thị trường nội địa, nền tảng từng bước nâng cao trải nghiệm mua sắm, tối ưu vận hành cho nhà bán, kiểm soát chất lượng và hỗ trợ hàng Việt mở rộng ra thị trường quốc tế.

Tối ưu từ đơn hàng đến cảm xúc người dùng

Trong năm 2025, Shopee tập trung nâng cấp toàn diện hành trình mua sắm cho người dùng. Bên cạnh việc duy trì chuỗi Mega Sale hàng tháng, nền tảng tăng cường các ưu đãi miễn phí vận chuyển, đặc biệt đối với nhóm hàng cồng kềnh và sản phẩm có giá trị cao. Theo thống kê, người dùng đã giao dịch khoảng 5 tỷ sản phẩm, tiết kiệm ước tính khoảng 45.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Shopee còn cải thiện tốc độ giao hàng với các phương thức hỏa tốc 4 giờ và giao nhanh trong ngày, ghi nhận 25 triệu đơn hàng được giao bằng hình thức nhanh.

Nền tảng cũng đẩy mạnh mô hình mua sắm kết hợp giải trí trên Shopee Live và Shopee Video thông qua nhiều chương trình như Birthday Music Show 12/12, series video phái sinh từ chương trình thực tế “Bữa cơm haha”, chuỗi livestream “Sao Thì Sao” và Shopee Debut - livestream định kỳ giới thiệu sản phẩm mới và độc quyền kết hợp với nhiều KOL đa lĩnh vực. Những nội dung này đã thu hút 41 tỷ lượt xem Shopee Live và Shopee Video trong năm 2025, tăng 33% so với 2024, đồng thời gia tăng số lượng đơn hàng bán ra thông qua các nội dung giải trí trên livestream và video review sản phẩm.

Công nghệ nâng chuẩn vận hành và thúc đẩy tăng trưởng

Shopee đã giới thiệu loạt công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhằm tối ưu trải nghiệm cho cả nhà bán và người mua, bao gồm trợ lý AI hỗ trợ phản hồi khách hàng, tính năng tạo video ngắn, tóm tắt sản phẩm tự động, cải thiện hình ảnh giúp người dùng dễ dàng nắm bắt thông tin quan trọng và đưa ra quyết định mua sắm.

Shopee đầu tư các công cụ, đặc biệt AI với mục tiêu gia tăng trải nghiệm người mua, hỗ trợ vận hành cho nhà bán

Đồng thời, nền tảng cũng tối ưu tìm kiếm cá nhân hóa và gợi ý sản phẩm, giúp nhà bán tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu. Chỉ sau vài tháng triển khai, các công cụ AI đã hỗ trợ nhà bán xử lý hơn 36 triệu hội thoại.

Ở khía cạnh quản trị, Shopee tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và thương hiệu thông qua Hệ thống nhận diện thông minh (SIS), chủ động phát hiện và ngăn chặn hàng giả, hàng nhái. Đồng thời, chương trình Shopee Brand Protection được mở rộng chương trình Shopee Brand Protection với cổng đăng ký và bảo vệ tài sản trí tuệ cho hơn 1.500 thương hiệu.

Việc siết chặt tiêu chí xét duyệt Shopee Mall và nâng cao tiêu chuẩn vận hành cũng góp phần xây dựng môi trường mua sắm an toàn cho người dùng. Đến nửa đầu năm 2025, Shopee Mall đã ghi nhận 28 triệu người mua sắm tích cực, trong đó có 40% là khách hàng mới. So với đầu năm, số đơn hàng trên Shopee Premium tăng gấp đôi trong quý IV/2025, cho thấy người dùng sẵn sàng chi tiêu cao hơn khi niềm tin được củng cố.

Đưa hàng Việt vươn xa

Cũng trong năm 2025, Shopee đã triển khai loạt chương trình thúc đẩy kinh tế số, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSME) đưa hàng Việt vươn ra quốc tế. Tiêu biểu là chuỗi livestream “Tinh hoa Việt” diễn ra định kỳ hằng tháng cùng các sự kiện giới thiệu đặc sản OCOP từ nhiều địa phương như Đà Nẵng, Thái Nguyên… Đồng thời, tổ chức 70 khóa đào tạo, giúp 20.000 nhà bán địa phương, tham gia nâng cao kỹ năng vận hành và chuyển đổi số.

Hơn 99% nhà bán đang hoạt động trên Shopee là nhà bán trong nước, với hơn 11 triệu mặt hàng “made-in-Vietnam”, tiêu thụ trung bình hàng trăm triệu sản phẩm mỗi quý

Song song đó, Shopee cho ra mắt mô hình Bán hàng toàn cầu chủ động (Direct Selling) giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong khâu vận hành. Kết hợp cùng chương trình Bán hàng toàn cầu (SIP) ra mắt năm 2021, nhà bán có thể khai thác hiệu quả hạ tầng logistics và marketing của nền tảng nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trực tuyến.

Bên cạnh các sáng kiến nội bộ, Shopee còn phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) triển khai chương trình “Shopee EZXports: Vietnam Everywhere”, hỗ trợ MSME Việt xuất khẩu trực tuyến tại Đông Nam Á.

Các sáng kiến hỗ trợ MSME đã mở rộng dư địa tăng trưởng mới cho hàng Việt trên thị trường quốc tế, ghi nhận hơn 180 triệu USD giá trị xuất khẩu tính đến cuối năm 2025.

Cam kết tái đầu tư dài hạn

Bước sang năm 2026, Shopee cho biết sẽ đẩy mạnh tái đầu tư hệ sinh thái, tập trung nâng cao độ an toàn giao dịch và hỗ trợ MSME, nhà bán mở rộng quy mô.

“Về lâu dài, giá trị cốt lõi của nền tảng là xây dựng trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy cho người tiêu dùng, song song với môi trường được bảo vệ cho thương hiệu và nhà bán”, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam cho biết.

Theo đó. Shopee sẽ tiếp tục mở rộng miễn phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả giao nhận, siết chặt tiêu chí chính hãng trên Shopee Mall và phát triển các mô hình mua sắm kết hợp giải trí nhằm đáp ứng kỳ vọng của người mua.

Với nhà bán và thương hiệu, nền tảng sẽ tiếp tục phát triển hệ sinh thái công cụ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt vươn ra thị trường Đông Nam Á thông qua các chương trình xúc tiến xuất khẩu.

Thế Định