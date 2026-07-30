Theo kết quả khảo sát do công ty NielsenIQ thực hiện từ ngày 15/04/2026 đến ngày 28/04/2026, ShopeeFood là nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến dẫn đầu về thị phần sử dụng thường xuyên (trong vòng 1 tháng), với tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt 51%. Bên cạnh đó, ShopeeFood cũng là nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến được sử dụng nhiều nhất trong vòng 1 tháng với tỷ lệ sử dụng là 52%, xét trên tổng số 850 đáp viên tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng đặt đồ ăn trực tuyến thông qua các nền tảng trong 1 tháng trước thời điểm khảo sát.

Không chỉ dẫn đầu về các chỉ số phản ánh hành vi sử dụng của người dùng, ShopeeFood còn là nền tảng có mức độ nhận biết đầu tiên (Top of Mind) cao nhất trên thị trường, đạt 50%.

ShopeeFood dẫn đầu về thị phần sử dụng thường xuyên (trong vòng 1 tháng), với tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt 51%.

Bà Nguyễn Hoài Anh, đại diện ShopeeFood Việt Nam chia sẻ: “Việc mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng và tạo ra giá trị thiết thực cho đối tác luôn là trọng tâm trong mọi hoạt động của ShopeeFood. Chính định hướng này đã góp phần xây dựng niềm tin của người dùng dành cho ShopeeFood trong suốt thời gian qua - điều đã được phản ánh qua khảo sát của NielsenIQ”.

Lựa chọn hàng đầu của nhóm người dùng trẻ

Cũng theo khảo sát của NielsenIQ, ShopeeFood là nền tảng được nhóm người dùng trẻ ưu tiên lựa chọn cho nhu cầu đặt đồ ăn hằng ngày. Trong đó, số đơn được đặt qua nền tảng ShopeeFood chiếm 54% ở nhóm người dùng 16-24 tuổi và 51% ở nhóm người dùng 25-34 tuổi, xét trong 7 ngày liên tục trước thời điểm khảo sát.

Bên cạnh đó, ShopeeFood cũng là nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến được người dùng ở cả hai nhóm tuổi cân nhắc sử dụng hoặc dự định tiếp tục sử dụng nhiều nhất, với tỷ lệ đạt 69% trong nhóm 16-24 tuổi và 69% trong nhóm 25-34 tuổi.

Những kết quả này cho thấy sự gắn kết mạnh mẽ giữa ShopeeFood với nhóm người dùng trẻ, khi nền tảng ghi nhận số liệu về tỷ trọng đơn được đặt nổi bật và dẫn đầu về mức độ cân nhắc sử dụng ở cả hai nhóm người dùng được khảo sát.

Không chỉ vậy, kết quả kể trên cũng thể hiện khả năng của ShopeeFood trong việc đáp ứng các nhu cầu hàng ngày đa dạng của nhóm người dùng trẻ - nhóm người dùng giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế số tại Việt Nam hiện nay.

Để đáp ứng những xu hướng mới cùng hành vi và sở thích không ngừng thay đổi của người dùng, ShopeeFood liên tục nâng cấp nền tảng với nhiều tính năng và sáng kiến đột phá, giúp việc trải nghiệm đặt món trực tuyến trở nên thuận tiện và linh hoạt hơn. Nổi bật có thể kể đến Trùm Deal Lên Live với mô hình đặt món mới “mua trước, dùng sau” trên livestream; chương trình Ăn Ngon Rẻ mang đến những lựa chọn món ăn chất lượng, phong phú, đáp ứng nhu cầu ăn uống hằng ngày với mức giá hợp lý; hay tính năng Đặt Đơn Nhóm giúp việc đặt món cùng bạn bè, đồng nghiệp và người thân trở nên tối ưu, thuận tiện hơn.

Mới đây, ShopeeFood cũng triển khai thêm hình thức Đặt trước - Lấy Tại Quán, cho phép người dùng chủ động lựa chọn thời gian đến nhận món trực tiếp tại các đối tác nhà hàng, góp phần nâng cao tính tiện lợi trong trải nghiệm đặt món trực tuyến trên nền tảng.

ShopeeFood liên tục phát triển các giải pháp nhằm nâng cao trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Khẳng định vị thế hàng đầu tại thị trường Hà Nội

Không chỉ ghi nhận kết quả tích cực trên phạm vi toàn quốc, khảo sát do NielsenIQ thực hiện còn chứng minh vị thế nổi bật của ShopeeFood tại Hà Nội - một trong những thị trường đặt đồ ăn trực tuyến lớn tại Việt Nam. Theo đó, ShopeeFood là nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến dẫn đầu về thị phần sử dụng thường xuyên trong vòng 1 tháng, với tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt 60%. Đồng thời, ShopeeFood còn là nền tảng được cân nhắc sử dụng hoặc dự định tiếp tục sử dụng nhiều nhất đối với người dùng tại Hà Nội khi đạt tỷ lệ lên tới 81%, cao hơn đáng kể so với các nền tảng khác.

Những kết quả này phản ánh sức hút của ShopeeFood trong việc xây dựng mức độ nhận biết, và ưu tiên lựa chọn của người dùng tại một trong những thị trường trọng điểm thông qua việc không ngừng mang đến trải nghiệm đặt món thuận tiện, đáng tin cậy và đa dạng giá trị cho người dùng, đồng thời hỗ trợ các đối tác tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

(Nguồn: ShopeeFood Việt Nam)