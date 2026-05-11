Chương trình đề án 06 đề ra mục tiêu cho từng giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 2026-2030, chương trình sẽ tập trung triển khai các nội dung: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Thúc đẩy phát triển kinh tế số - xã hội số; Phục vụ phát triển công dân số; Mở rộng hạ tầng, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ tạo lập, kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu; Đảm bảo an sinh xã hội và phục vụ phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội...

Tầm nhìn đến năm 2035 hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia số phát triển bền vững, toàn diện, trong đó mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền đều được thực hiện trên môi trường số. Các cơ sở dữ liệu quốc gia, với dữ liệu dân cư là hạt nhân, được kết nối, chia sẻ và sử dụng hiệu quả để phục vụ xây dựng Chính phủ thông minh, cho phép ra quyết định trên cơ sở dữ liệu thời gian thực.

Người dân được thụ hưởng các dịch vụ số được cá nhân hóa, tự động, thuận tiện theo từng sự kiện cuộc đời. Dữ liệu và công nghệ số được ứng dụng sâu rộng trong mọi lĩnh vực: y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp, tư pháp, an ninh...

Triển khai trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ thủ tục hành chính

Để đạt được các mục tiêu trên, chương trình đề án 06 đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, Chính phủ cho biết cần ban hành hướng dẫn kỹ thuật, kiến trúc thống nhất về các hệ thống thông tin giải quyết TTHC, trong đó tích hợp, sử dụng một tài khoản duy nhất đăng nhập một lần truy cập xuyên suốt các phần mềm, hệ thống.

Về phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, sẽ tập trung thực hiện việc tái cấu trúc, cắt giảm thành phần hồ sơ, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu. Cụ thể, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương kết nối, tích hợp đăng nhập tài khoản định danh, đặc biệt tài khoản định danh tổ chức, người nước ngoài phục vụ dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính.

Tháng 9/2026, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai trí tuệ nhân tạo, Trợ lý ảo để hỗ trợ dịch vụ công, TTHC.

UBND các địa phương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế nghiên cứu đề xuất giải pháp "Trạm công dân số" tại các địa điểm công cộng, cơ quan hành chính và trung tâm dịch vụ. Thời gian thực hiện nhiệm vụ này là tháng 1/2027.

Về phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chương trình đề án 06 sẽ triển khai thúc đẩy sử dụng tài khoản định danh điện tử trong các giao dịch, thủ tục; ban hành các danh mục sản phẩm dịch vụ, các mô hình ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước, định danh điện tử, đặc biệt các nhóm ngành tác động đến kinh tế số như: tài chính, ngân hàng, nông nghiệp và môi trường, y tế, giáo dục, du lịch, logistics và thương mại điện tử.

Chương trình định hướng việc nghiên cứu triển khai các giải pháp phục vụ xây dựng thành phố thông minh như “Bản sao số”, “Mô hình địa điểm số” kết nối, ứng dụng Cơ sở dữ liệu địa điểm, dữ liệu dân cư và danh tính điện tử, gắn với dữ liệu khác.

Về phục vụ phát triển công dân số, chương trình đề án 06 sẽ tập trung triển khai các giải pháp để công dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ trên môi trường số như: lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật được đăng tải; quản lý khai thác, chia sẻ và giám sát việc khai thác, sử dụng dữ liệu công dân; xây dựng ứng dụng VNeID thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích phục vụ chuyển đổi số, phát triển công dân số.

Trong đó, ứng dụng VNeID sẽ lưu trữ dữ liệu số của công dân; định danh xác thực điện tử; thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết TTHC; liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, dịch vụ tiền di động trên ứng dụng VNeID để thực hiện thanh toán, chi trả an sinh xã hội; là kênh giao tiếp chính thức, đảm bảo an toàn, bảo mật, hiệu quả giữa người dân với Nhà nước, người dân với doanh nghiệp và người dân với người dân.