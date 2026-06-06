Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến ngày 22/5/2026, cả ngành Ngân hàng đã có hơn 161,2 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) cá nhân; hơn 2,26 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức có tài khoản thanh toán (TKTT) đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc ứng dụng VneID.

NHNN đã triển khai hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (SIMO). Hệ thống SIMO cho phép các tổ chức thành viên tham gia thực hiện báo cáo thông tin về các tài khoản đáng ngờ khi phát hiện và chia sẻ thông tin tới các thành viên khác.

Trên cơ sở nguồn dữ liệu tập trung của hệ thống SIMO, các TCTD có thể đưa ra các quyết định thực hiện ngăn chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu xác thực, định danh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến, qua đó góp phần giảm thiểu tình trạng gian lận, lừa đảo, bảo vệ an toàn tài khoản của khách hàng.

Tính đến hết ngày 31/5/2026, hệ thống SIMO đã hỗ trợ cảnh báo đến hơn 4,4 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 1,5 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 5 nghìn tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội thảo “Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số” diễn ra sáng 6/6/2026 tại TPHCM, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà khẳng định, những thành tựu của ngành ngân hàng trong hành trình thúc đẩy thanh toán số, chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái số trong kỷ nguyên mới đã thể hiện quyết tâm của ngành trong việc tiên phong phát triển hệ sinh thái số hiện đại, thông minh, đảm bảo sự kết nối liên thông toàn trình giữa ngân hàng và các ngành, lĩnh vực khác.

Trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm và được hưởng lợi tối đa với thủ tục đơn giản, tiện lợi, nhanh chóng và an toàn khi thực hiện các dịch vụ tài chính số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm và nâng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) đạt 30 lần GDP vào cuối năm 2030.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, thời gian giới ngành ngân hàng sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách thúc đẩy thanh toán số, hoạt động ngân hàng số và tài chính toàn diện.