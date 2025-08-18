Đây là lần thứ 2 liên tiếp SHS được vinh danh với cú đúp giải thưởng danh giá này.

SHS lần thứ hai liên tiếp được vinh danh giải thưởng của HR Asia Awards

Vượt qua gần 700 doanh nghiệp, tổ chức trong nước tham dự giải thưởng HR Asia Awards 2025, SHS đã đáp ứng được các tiêu chí khắt khe áp dụng cho các thị trường nhân sự lớn tại châu Á bao gồm: CORE (Collective Organisation for Real Engagement), SELF (Heart, Mind, Soul) và GROUP (Think, Feel, Do) để đạt điểm số vượt trội hơn điểm bình quân toàn thị trường.

Được ví như giải Oscar của ngành nhân sự, HR Asia Awards ghi nhận những thành tựu vượt trội trong việc xây dựng chính sách nhân sự, chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc lý tưởng. Giải thưởng này thu hút sự tham gia của các công ty Fortune 500 và tập đoàn đa quốc gia, được tổ chức tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, UAE, Việt Nam... Quy trình đánh giá nghiêm ngặt gồm các vòng khảo sát và nghiên cứu độc lập từ HR Asia.

Với chủ đề năm 2025 “Multi-Generation Synergy - Sức mạnh đa thế hệ”, giải thưởng vinh danh các doanh nghiệp xuất sắc trong việc kết nối và phát huy sức mạnh từ tập thể đa thế hệ. HR Asia Awards không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của SHS trong nâng cao trải nghiệm làm việc, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếng nói nhân viên trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Chí Thành - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc SHS đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025”

Chia sẻ về những yếu tố quan trọng đã đóng góp tạo nên thành công của SHS trong giải thưởng HR Asia Awards 2025, ông Nguyễn Chí Thành - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc SHS phát biểu: “Đây là sự ghi nhận cho hành trình kiên định với chiến lược “Service Branding” của SHS với trụ cột quan trọng được xác định là yếu tố con người. Tại SHS, các khía cạnh về con người, văn hóa doanh nghiệp luôn được ưu tiên thực thi. Chính sách nhân sự của chúng tôi lấy con người làm trung tâm, văn hóa doanh nghiệp quan tâm toàn diện đến đời sống nhân viên và trách nhiệm với xã hội. Môi trường làm việc mà chúng tôi xây dựng là nơi mỗi nhân viên được truyền cảm hứng, được trao quyền phát triển và luôn cảm thấy tự hào khi đồng hành cùng công ty”.

SHS nằm trong Top 4 công ty có hiệu quả kinh doanh/nhân sự cao nhất trong ngành.

Là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, những năm gần đây, SHS ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Đó là thành quả của những nỗ lực, cống hiến không mệt mỏi của toàn thể CBNV công ty. Số liệu cho thấy, hiệu quả kinh doanh của SHS trong 4 quý liên tiếp đạt 3,5 tỷ đồng/nhân viên, thuộc Top 4 công ty có hiệu quả kinh doanh/nhân sự cao nhất trong các công ty chứng khoán hiện nay. SHS tự hào sở hữu đội ngũ tư vấn đầu tư và chuyên gia tài chính tận tâm, có năng lực chuyên môn cao và luôn lấy lợi ích dài hạn của khách hàng làm kim chỉ nam.

Song hành với định hướng phát triển bền vững là việc tạo dựng môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên. SHS luôn chú trọng đào tạo, học hỏi những thành tựu mới trên thế giới và không ngừng đầu tư vào thế hệ trẻ và thế hệ kế cận, đảm bảo sự phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng cho tương lai.

Trong 18 năm hình thành và phát triển, SHS là công ty mà nhiều nhân sự tài năng mong muốn được làm việc, gắn bó lâu dài. Ở đó, con người luôn là nhân tố được quan tâm hàng đầu, với mức lương thưởng hấp dẫn cùng nhiều chính sách đãi ngộ ưu việt như: chính sách cổ phiếu thưởng, chính sách bảo hiểm - khám chữa bệnh cho CBNV với những đặc quyền riêng có…

SHS xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, cân bằng với nhiều hoạt động cùng chế độ đãi ngộ đa dạng cho CBNV

Tại SHS, người lao động không chỉ được tạo điều kiện để phát huy khả năng, khẳng định giá trị bản thân, được thừa nhận và khích lệ để phát triển trong những môi trường làm việc chuyên nghiệp, họ còn có cơ hội rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất với các câu lạc bộ bóng đá, pickleball,...

Trên hành trình phía trước, SHS tiếp tục kiên định với triết lý phát triển bền vững từ nội lực con người. Ông Nguyễn Chí Thành - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc SHS chia sẻ: “Danh hiệu hôm nay là cột mốc quan trọng, nhưng chưa phải đích đến. Trên hành trình phía trước, chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với triết lý phát triển bền vững từ nội lực con người, bởi chúng tôi tin rằng: Con người mạnh tạo nên một doanh nghiệp mạnh”.

Bích Đào