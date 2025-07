Ở tuổi 31, trong khi nhiều người đang loay hoay tìm định hướng sự nghiệp thì Wes Schroll đã là CEO và nhà sáng lập của Fetch - một startup công nghệ tiêu dùng xử lý hàng triệu biên lai mỗi ngày từ hơn 12,5 triệu người dùng.

Ít ai biết rằng phía sau thành công ấy là những ngày tháng giằng co giữa sống còn và sụp đổ, nơi mỗi quyết định đều là canh bạc và lùi bước không bao giờ là lựa chọn.

Bước ngoặt táo bạo: Bỏ đại học để khởi nghiệp

Ở độ tuổi mà bạn bè đồng trang lứa vẫn còn đang loay hoay với giáo trình đại học thì Wes Schroll đã chọn rẽ sang một lối đi khác: dừng việc học giữa chừng để tập trung xây dựng Fetch - một nền tảng thưởng điểm cho người tiêu dùng thông qua việc quét và lưu trữ biên lai mua sắm.

Ý tưởng tưởng như đơn giản ấy lại đánh trúng nhu cầu của hàng triệu người tiêu dùng Mỹ. Fetch nhanh chóng thu hút được sự chú ý với mô hình “thưởng cho thói quen mua sắm”. Người dùng chỉ cần chụp ảnh hóa đơn là được tích điểm đổi quà. Nhưng sự phát triển thần tốc cũng chính là khởi nguồn cho một cơn khủng hoảng không lường trước.

Chàng trai Wes Schroll - CEO 9X người Mỹ đưa startup Fetch từ bờ vực phá sản thành kỳ lân công nghệ trị giá hàng tỷ đô. Ảnh: CNBC

Trong giai đoạn chuyển mình, Fetch ra mắt một tính năng mới cho phép quét biên lai và tự động cấp phần thưởng. Chỉ trong vài tháng, ứng dụng thu hút được 50.000 người dùng mới. Nhưng rồi, hệ thống xử lý biên lai phía sau không chịu nổi áp lực từ lượng dữ liệu tăng đột biến, dẫn đến việc hàng loạt hóa đơn không được xử lý đúng cách.

Schroll phát hiện đối tác công nghệ của công ty không hề dùng công nghệ tự động như cam kết. Họ xử lý biên lai bằng tay, dẫn đến tình trạng hàng chục nghìn hóa đơn bị tồn đọng mỗi ngày.

“Buổi sáng đó chúng tôi ăn mừng vì có 10.000 người đăng ký chỉ trong 1 giờ. Nhưng đến chiều, mọi thứ sụp đổ. Đối tác không phản hồi, hệ thống chết đứng. Chúng tôi hoảng loạn”, Schroll kể lại.

Trước nguy cơ mất lòng tin từ người dùng và nhà đầu tư, Fetch đứng trước hai lựa chọn: hủy bỏ tính năng mới hoặc bằng mọi giá xử lý bằng tay trong lúc xây lại nền tảng từ đầu.

Sáu tuần định mệnh: Cứu startup bằng nỗ lực thủ công và tinh thần thép

Không chấp nhận buông xuôi, Schroll quyết định đặt cược tất cả. Cả nhóm 25 người lao vào cuộc chạy đua sinh tồn, làm việc suốt ngày đêm, nhập thủ công hơn 150.000 hóa đơn. Các kỹ sư thì gấp rút tìm đối tác mới, xây lại hạ tầng xử lý dữ liệu theo thời gian thực.

“Khi bắt đầu chuyển hướng mô hình, chúng tôi còn khoảng 6 tháng vốn hoạt động. Tôi gọi cả nhóm vào phòng họp và nói: ‘Đây là thời điểm sống còn. Hoặc chúng ta sống, hoặc chết’. Ai cũng gật đầu đồng ý: ‘Làm thôi!’,” CEO 9X nhớ lại.

“Thế rồi, chỉ vài tuần sau, khi hệ thống gặp sự cố nghiêm trọng, lượng tiền mặt của chúng tôi đã tụt xuống mức chỉ đủ duy trì thêm 2 tháng nữa”.

Bên cạnh áp lực công việc khổng lồ, nhóm Fetch còn đối mặt với nỗi sợ bị phản ứng dữ dội từ cộng đồng người dùng. Nhưng thay vì im lặng, Schroll chủ động gửi video cá nhân xin lỗi người dùng, giải thích tình hình và kêu gọi sự kiên nhẫn.

Bất ngờ thay, hàng nghìn người dùng phản hồi tích cực, cổ vũ nhóm tiếp tục nỗ lực. “Điều đó như tiếp thêm nhiên liệu cho tinh thần cả đội. Nó khiến chúng tôi tin rằng điều mình đang làm là xứng đáng”, Schroll kể.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy cuối cùng đã mang lại kết quả xứng đáng. Chỉ trong thời gian 6 tuần, Fetch phục hồi hệ thống, giữ chân được khoảng 30.000 người dùng trung thành và gọi vốn thành công 9,6 triệu USD (khoảng 251 tỷ đồng), mở ra con đường tăng trưởng bứt phá.

Hiện tại, Fetch là một trong những nền tảng công nghệ tiêu dùng phát triển nhanh nhất tại Mỹ. Mỗi ngày, công ty xử lý hàng triệu biên lai, mang lại phần thưởng cho người dùng đồng thời cung cấp dữ liệu quý giá cho các thương hiệu.

Năm 2022, Fetch được định giá 2,5 tỷ USD (khoảng 65,3 nghìn tỷ đồng), chính thức gia nhập hàng ngũ “kỳ lân công nghệ”. Đây là giấc mơ xa vời mà chàng sinh viên bỏ học giữa chừng chưa từng nghĩ đến.

Khi được hỏi bí quyết thành công, Schroll nhấn mạnh vào niềm tin vào đội nhóm và tinh thần không đầu hàng, ngay cả khi hy vọng mong manh nhất.

“Khả năng phục hồi là yếu tố thường bị đánh giá thấp. Đa phần các công ty thành công không phải vì họ may mắn hơn mà vì họ kiên trì hơn”, anh nói. “Thành công luôn cần một chút may mắn, nhưng chính sự chăm chỉ mới tạo ra nhiều cơ hội để may mắn xuất hiện”.

Dù đang điều hành một công ty tỷ đô nhưng Schroll vẫn giữ thói quen thức khuya làm việc, đích thân gửi email đến người dùng và không ngừng cải tiến sản phẩm.

Theo CNBC