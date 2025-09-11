Trải qua hơn một thập kỷ, thị trường làm đẹp Việt Nam đã chứng kiến sự trỗi dậy và đào thải của vô số thương hiệu. Để tồn tại và phát triển bền vững, việc xây dựng một giá trị cốt lõi khác biệt là yếu tố sống còn. Ngay từ những ngày đầu, Phòng khám chuyên khoa Da liễu Shynh House đã lựa chọn một con đường đầy thách thức nhưng bền vững: theo đuổi mô hình thẩm mỹ chuẩn y khoa (chuẩn clinic).

"Chuẩn clinic" - Lời giải cho bài toán niềm tin

Khác với mô hình spa hay thẩm mỹ viện thông thường, "chuẩn clinic" tại Shynh House được định nghĩa bởi 3 yếu tố trụ cột: Chuyên môn - Chuyên nghiệp - Chất lượng. Thương hiệu đầu tư mạnh mẽ vào đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia da liễu giàu kinh nghiệm, những người trực tiếp thăm khám và đưa ra phác đồ điều trị 1:1 cho từng khách hàng.

Shynh House đầu tư mạnh mẽ vào đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia da liễu giàu kinh nghiệm để đảm bảo chuyên môn và sự an toàn.

Bên cạnh đó, hệ thống trang thiết bị, công nghệ tại Shynh House đều được lựa chọn từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới, đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về hiệu quả và an toàn. Quy trình dịch vụ, từ khâu tư vấn đến chăm sóc sau điều trị, đều được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn y khoa, mang lại sự an tâm.

Chia sẻ về định hướng này, bà Lê Thị Xuân - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Shynh Group kiêm nhà sáng lập Shynh House, cho biết: "Tôi tin rằng vẻ đẹp bền vững phải đến từ một nền tảng sức khỏe vững chắc. Vì vậy, thay vì chạy theo các xu hướng làm đẹp nhất thời, Shynh House tập trung đầu tư vào chiều sâu chuyên môn. Hành trình 11 năm của chúng tôi là hành trình xây dựng niềm tin, khẳng định rằng làm đẹp phải chuyên nghiệp và an toàn".

Chủ tịch Lê Thị Xuân đã dẫn dắt Shynh House theo đuổi mô hình thẩm mỹ chuẩn y khoa trong hơn một thập kỷ.

Dấu ấn 11 năm và những bước tiến mới

Nhân dịp kỷ niệm 11 năm thành lập, Phòng khám chuyên khoa Da liễu Shynh House ra mắt chiến dịch "11 năm - Tỏa sáng vẻ đẹp chuẩn clinic" với thông điệp khẳng định vị thế tiên phong trong việc áp dụng tiêu chuẩn y khoa vào lĩnh vực chăm sóc da. Đây không chỉ là cột mốc đánh dấu chặng đường phát triển vững chắc, mà còn thể hiện cam kết của thương hiệu trong việc nâng tầm trải nghiệm khách hàng thông qua sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và phương pháp tiếp cận khoa học.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm được triển khai đa nền tảng, từ các chương trình tương tác trực tuyến đến những sự kiện trực tiếp, nhằm mang đến cho khách hàng cái nhìn toàn diện về hành trình phát triển của mô hình "chuẩn clinic".

Chi tiết về chương trình kỷ niệm và các hoạt động đặc biệt có thể tham khảo tại website chính thức của Shynh House.

Chiến dịch “11 năm - Tỏa sáng vẻ đẹp chuẩn clinic” không chỉ là cột mốc kỷ niệm mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến khách hàng đã tin tưởng đồng hành

Trên nền tảng chuyên môn vững chắc và tầm nhìn chiến lược rõ ràng, Shynh House được kỳ vọng sẽ tiếp tục là cái tên thuộc top dẫn đầu trong lĩnh vực thẩm mỹ chuẩn clinic tại Việt Nam.

