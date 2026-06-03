Hoạt động nằm trong khuôn khổ “Eco Project - Tái tạo 100 hecta rừng”, dự án môi trường do Siberian Wellness triển khai tại nhiều quốc gia với mục tiêu phục hồi hệ sinh thái và nâng cao nhận thức về phát triển bền vững.

Theo đại diện doanh nghiệp, Eco Project không chỉ dừng lại ở việc trồng cây mà còn hướng tới xây dựng cộng đồng sống xanh thông qua các hoạt động thực tiễn và giáo dục môi trường. Đây cũng là một trong những định hướng được Siberian Wellness theo đuổi trong nhiều năm qua cùng cộng đồng Gen Well.

Gen Well tích cực đồng hành trong hành trình sống xanh

Điểm nhấn của Eco Project năm nay là sự tham gia của cộng đồng Gen Well - những khách hàng và đối tác theo đuổi lối sống wellness, chú trọng cân bằng sức khỏe và trách nhiệm với môi trường.

Sau thời gian phát động chiến dịch “Gen Well góp cây”, chương trình ghi nhận 499 cây xanh được đóng góp từ cộng đồng. Kết quả này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của nhiều cá nhân đối với các hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời phản ánh xu hướng chuyển từ nhận thức sang hành động trong việc xây dựng lối sống xanh.

Không chỉ đóng góp cây giống, nhiều thành viên Gen Well còn trực tiếp tham gia hành trình trồng rừng và tìm hiểu về hệ sinh thái tại Cúc Phương. Với nhiều người, đây là cơ hội để trải nghiệm thực tế, kết nối với thiên nhiên và hiểu rõ hơn vai trò của rừng đối với môi trường sống.

Chia sẻ sau chương trình, anh Ngô Văn Cát, một thành viên đã đồng hành cùng Eco Project nhiều năm, cho biết việc tham gia các hoạt động trồng rừng giúp anh thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường và chủ động lan tỏa tinh thần sống xanh tới cộng đồng xung quanh.

“Tôi bắt đầu tham gia Eco Project từ những ngày đầu với vai trò tình nguyện viên. Qua mỗi hành trình, tôi hiểu hơn giá trị của thiên nhiên và tầm quan trọng của việc hành động từ những việc nhỏ. Hiện nay, tôi cũng tổ chức các hoạt động trồng cây cùng khách hàng và cộng đồng của mình để tiếp tục lan tỏa tinh thần sống xanh”, anh Cát chia sẻ.

Các thành viên Gen Well tích cực đồng hành cùng hoạt động trồng cây

Phục hồi những khoảng rừng đang tái sinh tại Cúc Phương

Điểm đến của Eco Project năm nay là Thung Đang - khu vực từng là đất canh tác cũ và hiện vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi tự nhiên.

Nằm trong quần thể rừng Cúc Phương, khu vực này sở hữu hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài động, thực vật bản địa sinh sống. Việc bổ sung cây xanh tại đây được kỳ vọng góp phần cải thiện sinh cảnh cho các loài động vật, giữ đất, giữ nước và từng bước khôi phục sự cân bằng tự nhiên của hệ sinh thái.

Loài cây được lựa chọn trong dự án năm nay là Vù Hương, một trong những loài gỗ bản địa có giá trị sinh thái cao. Toàn bộ số cây sau khi trồng sẽ tiếp tục được theo dõi và chăm sóc trong vòng 4 năm nhằm bảo đảm tỷ lệ sinh trưởng và hiệu quả phục hồi rừng.

Theo đại diện Khu Bảo tồn Thiên nhiên Cúc Phương, Thung Đang vẫn là khu vực cần thêm các hoạt động phục hồi sinh thái dài hạn do chưa thể tái sinh hoàn toàn thành rừng tự nhiên sau nhiều năm chịu tác động từ hoạt động canh tác trước đây.

Hành trình bền bỉ của Siberian Wellness với các hoạt động phát triển bền vững

Ông Denis Sapegin, CEO khu vực Đông Nam Á của Siberian Wellness, cho biết các hoạt động môi trường là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.

“Chúng tôi mong muốn không chỉ khai thác những giá trị từ thiên nhiên mà còn đóng góp trở lại thông qua các hoạt động bảo tồn và phục hồi môi trường. Eco Project là một trong những nỗ lực nhằm lan tỏa tinh thần sống xanh và khuyến khích nhiều người cùng hành động vì tương lai bền vững hơn”, ông Denis Sapegin chia sẻ.

Sau hơn 5 năm triển khai tại nhiều quốc gia, Eco Project đã ghi nhận hơn 2 triệu cây xanh được gieo trồng trên khoảng 700 hecta rừng với sự tham gia của hàng nghìn tình nguyện viên. Tại Việt Nam, sau hoạt động năm nay, tổng số cây được trồng thông qua dự án đã đạt 3.499 cây.

Bên cạnh các chương trình về môi trường, Siberian Wellness cũng triển khai nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng trong lĩnh vực giáo dục và hỗ trợ an sinh. Theo doanh nghiệp, các chương trình này nhằm góp phần nâng cao chất lượng sống và lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

Siberian Wellness cùng cộng đồng “Mê chạy bộ” trao tặng tủ sách cho trường học

Trong thời gian tới, Siberian Wellness cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động liên quan đến môi trường, giáo dục và phát triển bền vững tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích cộng đồng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động bảo vệ thiên nhiên và phát triển xã hội.