Nguồn gốc

Cây đuôi công (Trung Quốc gọi là Lệ diệp ban trúc dụ, tiếng Anh là Calathea Concinna, tên khoa học Calathea bella), thuộc họ Marantaceae, chi Calathea.

Tại Việt Nam, cây được gọi là đuôi công vì hình dáng và hoa văn trên lá gợi liên tưởng đến bộ đuôi rực rỡ của chim công. Những chiếc lá dài, rộng, xen kẽ các sọc, chấm hoặc họa tiết hình mắt chim cùng màu sắc sặc sỡ khiến cây vừa đẹp mắt vừa sang trọng, người nhìn liên tưởng ngay đến vẻ kiêu sa và tinh tế của loài công.

Cây đuôi công có xuất xứ từ các khu rừng ẩm ướt tại Brazil, nơi có khí hậu ấm áp, độ ẩm cao và ánh sáng khu rừng phân tán đều. Trong môi trường tự nhiên, cây phát triển tốt nhờ đất giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt và không chịu ánh nắng trực tiếp.

Lá cây đuôi công đẹp với gân nổi rõ và các sọc màu xám xanh tinh tế, tạo vẻ đẹp tự nhiên. Ảnh: Baidu

Cây có lá dài, hình bầu dục, gân trung tâm nổi rõ, hai bên gân là các sọc màu xám xanh hoặc xanh đậm, tạo hiệu ứng trang trí tự nhiên và sinh động. Chiều cao trung bình của cây đạt khoảng 95 cm, lá dài khoảng 30 cm, rộng 13 cm, bề mặt lá bóng, chất da dày, cứng cáp.

Thân lá mảnh, cứng, có độ chắc như dây thép nhỏ, dài khoảng 15 cm. Ngoài ra, loài này còn có nhiều biến thể, trong đó nổi bật là Mosaic Calathea (Calathea bella ‘Network’) với hoa văn lá độc đáo hơn.

Cây đuôi công có ý nghĩa gì? Hợp với tuổi gì, mệnh nào?

Cây đuôi công phù hợp với những người sinh năm Mão, Thìn, Tỵ và Ngọ bởi hình dáng mềm mại và lá xanh mướt có khả năng hấp thụ năng lượng xấu, cân bằng sinh khí trong nhà.

Việc đặt một chậu cây đuôi công trong phòng làm việc hoặc phòng khách không chỉ làm đẹp không gian mà còn giúp tăng vận khí, mang lại may mắn trong công việc và học tập.

Theo ngũ hành, màu sắc và hình dáng cây quyết định mức độ tương hợp với từng mệnh.

Đối với mệnh Mộc, lá xanh mướt và hình dáng mềm mại mang đến tài lộc và thịnh vượng. Đây là loại cây lý tưởng để cân bằng năng lượng và tạo sự thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống.

Đối với mệnh Thủy, cây tượng trưng cho dòng chảy năng lượng, đồng thời ưa môi trường ẩm ướt, giúp tăng cường tài vận và mang lại bình an cho gia chủ.

Đối với mệnh Hỏa và Thổ, cây phù hợp ở mức độ trung hòa, giúp cân bằng năng lượng trong nhà, tránh áp lực và xung khắc. Việc đặt cây đúng vị trí sẽ tối ưu hóa tác dụng phong thủy.

Cây đuôi công trồng trong chậu trang trí phòng khách, mang ý nghĩa phong thủy tích cực. Ảnh: Baidu

Vị trí đặt cây cũng rất quan trọng. Nên đặt cây ở góc Đông hoặc Đông Nam của phòng khách, trên bàn làm việc, hoặc gần cửa sổ nhận ánh sáng gián tiếp để tạo luồng năng lượng tích cực, giúp không gian trở nên sinh động và hài hòa.

Cây đuôi công không chỉ là cây cảnh trang trí thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa phong thủy tích cực. Trồng và chăm sóc cây đúng cách sẽ giúp không gian sống trở nên tươi mát, dễ chịu, đồng thời tạo năng lượng tích cực cho gia chủ. Với đặc tính dễ thích nghi trong môi trường bán bóng, cây trở thành lựa chọn lý tưởng cho phòng khách, văn phòng hoặc bất kỳ không gian nội thất nào.

Đầu tư một chậu cây đuôi công không chỉ làm đẹp không gian mà còn giúp cân bằng sinh khí, thu hút may mắn và tăng cường năng lượng tích cực trong cuộc sống hàng ngày.

Cách trồng và chăm sóc cây

Cây đuôi công yêu cầu môi trường ẩm ướt, bán bóng và nhiệt độ ổn định từ 18-28℃. Khi trồng trong nhà hoặc văn phòng, cần tạo điều kiện phù hợp để cây phát triển khỏe mạnh và giữ được vẻ đẹp tự nhiên của lá.

Về ánh sáng, cây không chịu được ánh nắng trực tiếp. Ánh sáng quá mạnh sẽ khiến lá bị khô mép và mất đi màu sắc tự nhiên. Nên đặt cây gần cửa sổ có rèm mỏng để nhận ánh sáng gián tiếp hoặc cho cây tiếp xúc ánh sáng nhẹ vào sáng sớm và chiều muộn.

Về nhiệt độ và độ ẩm, cây thích môi trường ấm áp, không chịu được lạnh và gió khô. Trong mùa đông, khi nhiệt độ xuống dưới 15℃, cây cần được đặt ở nơi ấm áp và tránh gió lùa.

Về tưới nước, cây ưa nước nhưng không chịu úng. Nên tưới khi lớp đất mặt vừa khô, giữ đất luôn ẩm nhưng thoát nước tốt. Tưới quá ít sẽ khiến lá khô, tưới quá nhiều sẽ làm thối rễ và ảnh hưởng đến sức khỏe cây.

Về bón phân, nên sử dụng phân loãng, ưu tiên chứa nitơ, kết hợp tưới nước để cây hấp thu dưỡng chất hiệu quả. Trong thời kỳ sinh trưởng mạnh, cây cần được cung cấp dinh dưỡng định kỳ để lá xanh mượt, hoa văn nổi bật và bền màu.

Nhờ những đặc điểm trên, cây đuôi công trở thành lựa chọn lý tưởng để trang trí nội thất. Cây không chỉ làm không gian sống và làm việc trở nên sinh động, gần gũi với thiên nhiên, mà còn mang đến cảm giác thư thái và dễ chịu cho mọi người.