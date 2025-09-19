Liên quan tới kiến nghị không trồng cây xanh ở dải phân cách giữa trên cao tốc, trao đổi với P.V VietNamNet, TS. Khương Kim Tạo, nguyên Phó chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho rằng, việc xử lý các vụ tai nạn giao thông theo kiểu “mắc ở đâu điều chỉnh ở đó” là cần thiết. Tuy nhiên, để giải quyết tổng thể bài toán về an toàn và phát triển giao thông, cơ quan quản lý cần cân nhắc nhiều khía cạnh.

Qua vụ tai nạn giao thông ô tô Limousine đâm vào xe bồn tưới cây, có thể thấy việc tổ chức tưới cây hay các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng trên đường cao tốc cần được xem xét, đánh giá lại để đảm bảo an toàn.

Việc trồng cây, hoa trên cao tốc theo ông Tạo là hướng đi đúng, vừa giải quyết bài toán cảnh quan, môi trường, vừa góp phần ứng phó biến đổi khí hậu.

Nhiều chuyên gia ủng hộ việc trồng cây xanh trên các tuyến cao tốc. Ảnh: VNN

“Nếu cả tuyến đường 4-6 làn xe, dài hàng trăm km chỉ toàn bê tông, cốt thép thì sẽ rất nóng”, ông Tạo nhìn nhận.

Vì thế, theo ông - sau vụ tai nạn các cơ quan vận hành, quản lý đường cao tốc cần lưu ý, khi tưới cây cần tổ chức cảnh báo giống như lúc sửa đường. Sau xe tưới cây phải có xe chuyên dụng với nhiều đèn nhấp nháy công suất cao, kèm biển báo hình mũi tên hướng dẫn phương tiện tránh làn đó. Xe cảnh báo này phải đi cùng xe tưới cây, cách nhau khoảng 300m. Đặc biệt, công tác tưới cây nên thực hiện vào ban đêm để an toàn hơn.

Trồng được 1 cây đã khó, giữ được cây còn khó hơn

Ông Vũ Ngọc Oánh - Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, hệ thống cây xanh ở dải phân cách cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã được trồng nhiều năm, phát triển ổn định.

Hàng cây đã tạo được cảnh quang và môi trường trường xanh sạch, thân thiện, đáp ứng được việc chống chói trong quá trình lưu thông của các phương tiện.

Trong thời gian tới, hai bên lề đường các loại cây có thể gẫy đổ, nguy cơ gây mất an toàn, đơn vị sẽ phối hợp với các bên liên quan để xử lý triệt để.

Ông Oánh nhấn mạnh: “Trồng được 1 cây xanh rất khó, giữ được cây còn khó hơn. Vì thế, chúng tôi sẽ nghiên cứu áp dụng hệ thống tưới nước tự động, cơ giới hóa việc cắt tỉa để tăng năng suất và đảm bảo an toàn”.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, những tuyến cao tốc có trồng cây xanh ở dải phân cách đều là dự án triển khai trước năm 2020, như Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai; các tuyến khác không trồng.

Trong thời gian tới, khi các dự án này được nâng cấp, mở rộng, có thể thay cây xanh bằng dải phân cách cứng, rào chống chói. Nếu chưa nâng cấp, cần thay thế bằng hệ thống lưới chống chói, đồng thời áp dụng hệ thống tưới nước tự động, cơ giới hóa việc cắt tỉa để tăng năng suất và đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, với lưu lượng phương tiện ngày càng tăng (từ 3-4 triệu xe năm 2020 lên hơn 10 triệu xe hiện nay), Cục Đường bộ Việt Nam không khuyến khích trồng cây xanh ở dải phân cách giữa, mà ưu tiên dải phân cách cứng bằng bê tông để dễ bảo trì và đảm bảo an toàn hơn.

Với những tuyến đường có dải phân cách rộng nếu trồng cây, chỉ nên trồng cây bụi và phải có hệ thống tưới nước tự động, việc cắt tỉa cây phải được cơ giới hóa, đảm bảo an toàn.