Keforma được sản xuất tại nhà máy Aquaviva, San Marino, với hơn 25 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng. Thương hiệu hiện diện tại nhiều thị trường trên thế giới, được các vận động viên quốc tế lựa chọn và là đối tác chính thức của Liên đoàn Bóng chuyền Ý cùng Liên đoàn Bóng bầu dục Ý.

Tại Việt Nam, dòng sản phẩm Keforma được giới thiệu gồm Thực phẩm bổ sung Whey Plus 80 và thực phẩm bổ sung Veg Protein 100. Hai lựa chọn này hướng đến nhiều nhóm người dùng, từ người thường xuyên tập luyện, người bận rộn, người đang quản lý cân nặng đến những người mong muốn duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng mỗi ngày.

Dòng dinh dưỡng Keforma được chào đón trong sự kiện ra mắt tại Việt Nam

Protein không chỉ dành cho vận động viên

Trước đây, protein thường được xem là dưỡng chất chủ yếu dành cho vận động viên, người tập gym hoặc những người muốn phát triển cơ bắp. Tuy nhiên, ngày nay, protein được nhìn nhận đầy đủ hơn với vai trò là một trong những dưỡng chất thiết yếu đối với cơ thể. Không chỉ góp phần hình thành và duy trì khối cơ, protein còn tham gia cấu tạo nên nhiều mô, enzyme và hormone, qua đó hỗ trợ hàng loạt chức năng quan trọng của cơ thể.

Dù vậy, nhịp sống nhanh, lịch trình công việc dày đặc, thói quen bỏ bữa hoặc chế độ ăn hạn chế một số nhóm thực phẩm có thể khiến việc duy trì một khẩu phần đủ protein trở nên khó khăn hơn. Trong bối cảnh đó, các sản phẩm bổ sung protein tiện lợi đang trở thành một lựa chọn giúp người tiêu dùng chủ động hơn trong việc xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Đáp ứng xu hướng này, Siberian Wellness đưa dòng sản phẩm Keforma đến Việt Nam như một lựa chọn protein linh hoạt, phù hợp với nhiều mức độ vận động và thói quen sinh hoạt

Keforma - đa dạng lựa chọn protein nhịp sống hiện đại

Với hai công thức được phát triển từ những nguồn protein khác nhau, Keforma mang đến lựa chọn linh hoạt cho người dùng tùy theo chế độ ăn và nhu cầu dinh dưỡng trong từng giai đoạn.

Điểm nổi bật trong công thức của Thực phẩm bổ sung Whey Plus 80 là sự kết hợp giữa đạm whey cô đặc và đạm sữa, qua đó phát huy ưu điểm của từng nguồn protein. Đạm whey cô đặc thường được tiêu hóa nhanh hơn, phù hợp để bổ sung protein sau vận động, trong khi đạm sữa được tiêu hóa và hấp thu với tốc độ chậm hơn, góp phần duy trì cảm giác no trong thời gian dài hơn.

Nhờ sự kết hợp này, Thực phẩm bổ sung Whey Plus 80 phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng, từ hỗ trợ bổ sung protein sau tập luyện đến tăng cường dinh dưỡng trong chế độ ăn hằng ngày.

Trong khi đó, sản phẩm đạm thực vật Thực phẩm bổ sung Veg Protein 100% là sự kết hợp hài hòa giữa ba loại đạm từ đậu nành, đậu Hà Lan và gạo. Công thức mang đến thêm lựa chọn cho người ăn chay, người ưu tiên protein thực vật hoặc người muốn đa dạng hóa nguồn đạm trong khẩu phần hằng ngày.

Siberian Wellness giới thiệu dòng sản phẩm Keforma, mang đến đa dạng lựa chọn cho người dùng

Mỗi khẩu phần của hai sản phẩm cung cấp 24 g protein. Các sản phẩm được phát triển với nhiều hương vị, từ sô cô la đen, dâu đến cappuccino kem và sô cô la dừa, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo sở thích.

Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ nguyên liệu đến thành phẩm

Các sản phẩm Keforma được sản xuất tại nhà máy Aquaviva theo quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Nhà máy áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000 và tiêu chuẩn GMP về thực hành sản xuất tốt. Aquaviva cũng đã thực hiện đăng ký cơ sở với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ - FDA.

Keforma đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế

Việc áp dụng các hệ thống này giúp quản lý toàn bộ quy trình, từ lựa chọn nguyên liệu, sản xuất và đóng gói đến kiểm tra thành phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Nguyên liệu được xử lý thông qua các quy trình công nghệ tiên tiến nhằm hướng đến độ tinh khiết, khả năng hấp thu, khả năng sử dụng thuận tiện và hương vị thơm ngon. Theo định hướng của thương hiệu, bổ sung dinh dưỡng không chỉ đáp ứng nhu cầu của cơ thể mà còn cần trở thành một trải nghiệm tích cực, thuận tiện trong cuộc sống hằng ngày.

Việc ra mắt dòng sản phẩm Keforma tại Việt Nam đánh dấu bước phát triển mới của Siberian Wellness trong hành trình mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe. Thông qua sự kết nối giữa dinh dưỡng, vận động và lối sống chủ động, thương hiệu hướng đến việc đồng hành cùng người tiêu dùng xây dựng nền tảng sức khỏe toàn diện và duy trì năng lượng tích cực mỗi ngày.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

(Nguồn: Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế)