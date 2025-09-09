Ngày 9/9, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần thứ 4, nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện khoa học và dinh dưỡng hợp lý trong cộng đồng.

Bên lề sự kiện, các chuyên gia đã chỉ ra hai sai lầm lớn: Lạm dụng bổ sung protein (như đạm whey) và tập luyện quá sức.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Hương, Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Đại học Y Hà Nội, việc sử dụng đạm whey hoặc thực phẩm chức năng mà không có hướng dẫn từ bác sĩ dinh dưỡng có thể gây hại nghiêm trọng.

Đạm whey giúp tăng cơ nhanh chóng, nhưng lạm dụng sẽ tạo gánh nặng cho gan và thận. Khi nạp quá nhiều protein, thận phải làm việc liên tục để loại bỏ các sản phẩm chuyển hóa, dẫn đến suy giảm chức năng thận, hình thành sỏi thận và rối loạn cân bằng điện giải.

Giáo sư Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi chia sẻ về dinh dưỡng với sức khỏe. Ảnh: T.Minh.

Đặc biệt, những người có tiền sử bệnh thận hoặc chức năng thận yếu cần thận trọng, vì rủi ro tăng cao.

Vì vậy, Giáo sư Hương cho biết, chế độ dinh dưỡng phải cá nhân hóa, không nên theo trào lưu mà bỏ qua tư vấn chuyên môn.

Sai lầm thứ hai là tập luyện vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể. Giáo sư Hương giải thích, tập quá nặng có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch và quá trình chuyển hóa chất.

Với người mắc bệnh tim mạch, cường độ cao có nguy cơ dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ, thậm chí tử vong. Để tránh điều này, mỗi cá nhân cần xây dựng kế hoạch tập luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe, kết hợp nghỉ ngơi hợp lý và theo dõi chỉ số cơ thể.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho rằng mỗi người có nhu cầu dinh dưỡng và tập luyện khác nhau, không thể áp dụng chung. Để duy trì cân nặng lý tưởng và chỉ số cơ thể (BMI) phù hợp, cần cân bằng giữa năng lượng nạp vào và tiêu hao.

Một người trưởng thành trung bình cần khoảng 2.000-2.200 kcal/ngày. Nếu thừa năng lượng, dễ dẫn đến béo phì; ngược lại, thiếu chất sẽ gây suy nhược. Để giảm cân an toàn, phải tạo thâm hụt calo, nhưng không nên kiêng khem cực đoan hay tập quá sức.

Theo tính toán, giảm 1kg mỡ đòi hỏi tiêu hao khoảng 7.000 kcal. Ông khuyên nên tính chỉ số TDEE (tổng năng lượng tiêu hao hàng ngày) của mỗi người để lập kế hoạch dinh dưỡng và tập luyện cá nhân hóa.

Theo Bộ Y tế, cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" đã chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ sau ba mùa trước. Từ 2.000 lượt đăng ký năm 2022, con số tăng lên hơn 3.500 năm 2023 và gần 5.000 năm 2024.

Mỗi lượt tham gia không chỉ là con số, mà là hành trình thay đổi bản thân: giảm hàng chục kg để lấy lại tự tin, vượt qua lười biếng để tập luyện đều đặn, hoặc cả gia đình cùng xây dựng lối sống lành mạnh.

Cuộc thi năm nay kéo dài từ 9/9 đến 25/12, khuyến khích mọi công dân từ 18 tuổi tham gia, với giải thưởng hấp dẫn để tôn vinh những tấm gương.

5 không khi tập thể dục Tập thể dục là liều thuốc miễn phí nhưng phải áp dụng đúng cách. Nếu bạn tập sai có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như đột quỵ, ngưng tim, thậm chí đột tử, ngay cả ở người trẻ.

Điều gì xảy ra với sức khỏe khi uống bia sau tập luyện trong 4 tuần? Một số thành phần trong bia có thể có lợi cho sức khỏe đường ruột nhưng bạn không nên uống bia ngay sau khi tập thể thao.