Trong kỷ nguyên số, nơi AI, hạ tầng mạng và hạ tầng đám mây đang trở thành nền tảng cho đổi mới và tăng trưởng, an ninh mạng không còn là lựa chọn - mà là điều kiện tiên quyết. Theo các khảo sát toàn cầu mới nhất, hơn 35% các vụ vi phạm dữ liệu toàn cầu bắt nguồn từ truy cập bên thứ ba, cho thấy ranh giới giữa nội bộ và bên ngoài ngày càng mờ nhạt. 13% tổ chức đã từng bị xâm nhập vào hệ thống AI, phản ánh những thách thức mới khi trí tuệ nhân tạo trở thành một phần cốt lõi trong vận hành doanh nghiệp. 64% doanh nghiệp xếp bảo mật đám mây vào nhóm ưu tiên hàng đầu, và 49% chuyên gia an ninh cho rằng các biến động kinh tế - địa chính trị đang làm tăng rủi ro tấn công vào hệ thống hạ tầng thiết yếu, đặt ra yêu cầu cấp thiết về khả năng thích ứng và phòng thủ chủ động.

Chia sẻ tại “Tech Summit 2025: Future Ready - Dẫn đầu xu hướng an ninh mạng tương lai” ngày 2/10 vừa qua, ông Nguyễn Tuấn Cường - Giám đốc điều hành Westcon, nhấn mạnh khi quá trình chuyển đổi số tăng tốc, các rủi ro và thách thức an ninh mạng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

“Doanh nghiệp không chỉ cần khả năng phòng thủ, mà còn cần sự chủ động để nắm bắt cơ hội trong tương lai. Và điều đó đòi hỏi những giải pháp tiên tiến cùng một đối tác có năng lực và tầm nhìn để đồng hành lâu dài”, ông Cường nói.

Tech Summit 2025 là sự kiện do Westcon phối hợp tổ chức cùng các đối tác công nghệ hàng đầu gồm Broadcom (Symantec, CA và Carbon Black), Amazon Web Services (AWS), Juniper Networks và BeyondTrust, thu hút sự quan tâm của cộng đồng công nghệ và doanh nghiệp Việt Nam. Các chuyên gia và lãnh đạo công nghệ đã thảo luận về những xu hướng mới định hình tương lai - từ mạng tự động hóa bởi AI, mô hình Zero Trust, đến hạ tầng phòng thủ thông minh và quản trị dữ liệu doanh nghiệp.

Các chuyên gia và khách mời thảo luận sôi nổi trong phiên toạ đàm xoay quanh chủ đề “Future Ready - Be Future-Ready”

Nhằm đảm bảo an ninh mạng quốc gia và doanh nghiệp, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hệ thống pháp lý, ban hành các chính sách, văn bản pháp luật đáng chú ý như Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, Luật Giao dịch điện tử, Luật An ninh mạng….

Việt Nam cũng đang soạn thảo Luật Chuyển đổi số mới (năm 2025), đề xuất các biện pháp thúc đẩy và bảo đảm an toàn số, kỳ vọng tạo bước ngoặt lớn khi đặt giới hạn với các nền tảng chi phối và yêu cầu gắn nhãn nội dung do AI tạo ra - một hướng tiếp cận thể hiện rõ cam kết của Việt Nam trong việc cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và an toàn số.

Theo phân tích từ Westcon, bảo mật ngày nay “không chỉ là tuân thủ, mà là xây dựng khả năng chống chịu tổng thể trong mọi lớp hạ tầng”. Westcon hiện là đối tác chiến lược trong lĩnh vực bảo mật AI và chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp xây dựng môi trường bảo mật linh hoạt, triển khai Zero Trust, và khai thác sức mạnh phòng thủ dựa trên AI.

Westcon là đối tác chiến lược trong lĩnh vực bảo mật AI của nhiều thương hiệu toàn cầu

Là nhà phân phối và cung cấp giải pháp công nghệ toàn cầu, Westcon-Comstor có mặt tại hơn 50 quốc gia, chuyên về an ninh mạng, hạ tầng mạng, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây. Với kinh nghiệm toàn cầu và năng lực chuyên sâu, công ty đang từng bước mở rộng dấu ấn tại thị trường Việt Nam - nơi chuyển đổi số và bảo mật đang trở thành ưu tiên chiến lược của cả khu vực công lẫn tư nhân.

Với vai trò là đối tác phân phối của Broadcom tại Việt Nam và khu vực Châu Á, Westcon cung cấp giải pháp bảo mật hàng đầu Symantec và Carbon Black. Symantec tập trung bảo vệ dữ liệu, thiết bị đầu cuối và hệ thống mạng doanh nghiệp, trong khi Carbon Black giúp phát hiện, phản ứng và quản lý mối đe dọa thông qua nền tảng EDR/XDR hiện đại. Sự kết hợp giữa hai giải pháp này tạo thành trụ cột an ninh mạng vững chắc, giúp doanh nghiệp Việt nâng cao khả năng phòng thủ, ứng phó hiệu quả trước các mối đe dọa ngày càng tinh vi trong thời đại số.

Song song đó, Westcon còn là nhà phân phối của Amazon Web Services (AWS) tại Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp di chuyển hạ tầng lên đám mây, hiện đại hóa hệ thống và triển khai các giải pháp bảo mật chuyên biệt trên nền tảng AWS. Westcon giúp các đối tác Việt Nam dễ dàng thương mại hóa, triển khai và mở rộng quy mô các giải pháp bảo mật một cách linh hoạt và tiết kiệm chi phí.

Không chỉ dừng lại ở việc phân phối sản phẩm, điều mà Westcon luôn hướng đến và đang triển khai trong thực tế là trở thành người đồng hành, là cầu nối giữa khách hàng và các hãng công nghệ, để cùng nhau tìm ra phương án tối ưu nhất cho khách hàng và đối tác. Cách tiếp cận này giúp đối tác và khách hàng Việt Nam không chỉ sở hữu công nghệ tiên tiến, mà còn tận dụng được sức mạnh công nghệ để phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

“Hành trình chuyển đổi số và bảo mật thông minh chỉ mới bắt đầu. Với tầm nhìn ‘Future Ready’, Westcon-Comstor sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác và doanh nghiệp Việt Nam trên con đường hướng tới một hạ tầng số an toàn, linh hoạt và bền vững hơn”, ông Nguyễn Tuấn Cường - đại diện Westcon Vietnam nói.

