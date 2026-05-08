Đây là mức giám sát cao nhất trong báo cáo Special 301 thường niên của USTR, thường chỉ dành cho những quốc gia mà Mỹ cho rằng có các vấn đề lớn và kéo dài trong bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Cao điểm xử lý được ấn định rất cụ thể từ 7/5 đến 30/5. Lực lượng quản lý thị trường và hải quan được giao chỉ tiêu tăng ít nhất 20% số vụ xử lý. Các địa phương phải lập tổ công tác liên ngành do Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng. Cơ chế báo cáo nhanh hằng ngày và báo cáo Thủ tướng hằng tuần cũng được thiết lập.

Đặc biệt, Thủ tướng còn đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao đẩy mạnh điều tra, truy tố và xét xử một số vụ án sở hữu trí tuệ điển hình để tăng tính răn đe.

Nếu nhìn dưới góc độ kỹ thuật điều hành, đây không còn là kiểu 'kêu gọi tuyên truyền' quen thuộc, mà đã mang dáng dấp của một chiến dịch thực thi pháp luật thực sự.

Có lẽ Chính phủ hiểu rằng câu chuyện lần này không còn chỉ là vài website phim lậu nữa.

Câu hỏi đặt ra chúng ta đã bao giờ thực sự để ý chiếc máy tính mình đang dùng là phần mềm có bản quyền hay phần mềm crack chưa?

Bởi phần lớn người Việt từng khá dễ dãi với chuyện đó khi dùng một bản Windows lậu hay bộ Office crack là chuyện rất bình thường, thậm chí xem là cách tiết kiệm chi phí khá hợp lý.

Nhưng thế giới bây giờ dường như không còn nhìn câu chuyện đó đơn giản như vậy nữa.

Khi Việt Nam còn ở tầng gia công đơn giản, sở hữu trí tuệ đôi khi vẫn bị xem như 'chi phí phát triển'. Nhưng khi bắt đầu nói tới AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu hay doanh nghiệp công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57, thì câu chuyện bản quyền và sở hữu trí tuệ lại trở thành thứ gần như không thể né tránh.

Một nhà đầu tư bán dẫn không chỉ nhìn giá thuê đất hay ưu đãi thuế. Điều họ quan tâm hơn nhiều là bí mật công nghệ có được bảo vệ không, dữ liệu có an toàn không và bằng sáng chế có thực sự được thực thi hay không.

Trong các ngành công nghệ cao, người ta không chỉ mua bán hàng hóa mà còn mua bán niềm tin rằng công nghệ của mình sẽ không bị sao chép.

Và có lẽ, đây mới là điều đáng suy nghĩ nhất của câu chuyện PFC.

Năm 2025, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đã lên tới gần 180 tỷ USD — một con số đủ lớn để Washington đặc biệt chú ý. Trong bối cảnh Mỹ đang siết xuất xứ hàng hóa, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, thì bất kỳ hồ sơ nào của Việt Nam từ dữ liệu, thương mại điện tử cho tới sở hữu trí tuệ đều có thể nhanh chóng bị 'chính trị hóa'.

Thực ra, phía sau PFC là một sự thay đổi lớn hơn của thương mại toàn cầu. Thế giới đang chuyển rất nhanh từ cạnh tranh bằng chi phí thấp sang cạnh tranh bằng tiêu chuẩn, công nghệ và mức độ đáng tin cậy của chuỗi cung ứng.

Điều đó cũng có nghĩa mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào lao động giá rẻ, ưu đãi đầu tư và xuất khẩu quy mô lớn của Việt Nam đang bắt đầu chạm tới 'giới hạn sức chống chịu' trước một thế giới ngày càng đặt nặng tiêu chuẩn và an ninh kinh tế.

Nếu Việt Nam bị nhìn như một mắt xích 'rủi ro cao' trong chuỗi cung ứng công nghệ, thì cái giá phải trả có thể không nằm ở vài dòng thuế trước mắt mà ở sự dè dặt của dòng vốn công nghệ cao và niềm tin của các đối tác lớn.

Điều này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Việt Nam đang đặt cược rất lớn vào Nghị quyết 57 với tham vọng phát triển AI, bán dẫn, doanh nghiệp công nghệ số và nền kinh tế đổi mới sáng tạo.

Bởi sẽ rất khó để hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đúng nghĩa nếu startup liên tục bị sao chép sản phẩm, phần mềm bị dùng lậu phổ biến và tài sản trí tuệ không đủ an toàn để doanh nghiệp dám đầu tư dài hạn vào công nghệ lõi.

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ tích cực, sức ép lần này cũng có thể trở thành một cú hích để Việt Nam nâng cấp môi trường kinh doanh và bước sâu hơn vào nền kinh tế công nghệ cao.

Lịch sử phát triển cho thấy nhiều nền kinh tế chỉ thực sự siết chặt bảo vệ sở hữu trí tuệ khi doanh nghiệp trong nước bắt đầu sở hữu công nghệ, phần mềm, dữ liệu và bằng sáng chế của chính mình.

Điều đó cũng đang bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam.

Game Việt bị crack. Nội dung số bị sao chép. Startup công nghệ chưa kịp kiếm tiền đã bị copy sản phẩm gần như ngay lập tức. Điều đó có nghĩa doanh nghiệp Việt Nam giờ đây không còn chỉ là 'người vi phạm', mà ngày càng trở thành bên cần được bảo vệ.

Có lẽ vì vậy, bài toán sở hữu trí tuệ của Việt Nam lúc này không còn chỉ là chuyện 'đáp ứng yêu cầu của Mỹ' hay tránh các sức ép thương mại trước mắt.

Về dài hạn, đây thực chất là bài toán bảo vệ chính doanh nghiệp và công nghệ của Việt Nam.

Một quốc gia muốn phát triển AI, bán dẫn, doanh nghiệp công nghệ số và nền kinh tế đổi mới sáng tạo cuối cùng sẽ phải xây dựng được một môi trường mà ở đó tài sản trí tuệ đủ an toàn để doanh nghiệp dám đầu tư dài hạn vào công nghệ lõi.

Điều Việt Nam cần có lẽ không chỉ là chống vi phạm bản quyền, mà là xây dựng một nền kinh tế bắt đầu sống bằng công nghệ, dữ liệu và sáng tạo của chính mình. Khi đó, nhu cầu bảo vệ sở hữu trí tuệ sẽ trở thành nhu cầu tự thân của doanh nghiệp và nền kinh tế.