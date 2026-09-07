Dự án The Spirit of Saigon có tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu USD. Năm 2024, Bitexco chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội.

Saigon Glory liên tục mua lại trái phiếu, One Central Saigon tái xuất

Công ty TNHH Saigon Glory vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn. Theo đó, ngày 26/8/2026, doanh nghiệp mua lại tổng cộng gần 1.246 tỷ đồng thuộc 5 mã SGL-2020.06, SGL-2020.07, SGL-2020.08, SGL-2020.09 và SGL-2020.10.

Trước đó, trong các ngày 26-28/5/2026, Saigon Glory cũng mua lại gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu của 5 mã này. Sau đợt mua mới nhất, tổng lượng trái phiếu còn lưu hành của 5 lô chỉ còn gần 1.263 tỷ đồng.

Đáng chú ý, động thái xử lý trái phiếu diễn ra song song với những thay đổi lớn tại Saigon Glory. Ngày 13/8/2026, doanh nghiệp công bố bà Lê Nguyễn Ngọc Trân, sinh năm 1993, trở thành Chủ tịch, thay ông Hồ Thanh Bảo. Bà Trân đồng thời trở thành người được ủy quyền phần vốn góp 23.000 tỷ đồng tại Saigon Glory.

Saigon Glory là chủ đầu tư dự án từng mang tên The Spirit of Saigon, nằm tại khu “tứ giác Bến Thành”, đối diện chợ Bến Thành và sở hữu 4 mặt tiền Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính. Dự án có diện tích gần 8.600m2, gồm hai tòa tháp cao 48 và 55 tầng.

Đây là dự án có lịch sử đặc biệt dài. Sau khi hoàn thành phần hầm trong giai đoạn 2012-2013, công trình nhiều lần dừng thi công. Năm 2018, Bitexco chuyển quyền đầu tư dự án cho Saigon Glory. Đến giữa năm 2020, dự án tái khởi động và Saigon Glory phát hành 10 lô trái phiếu tổng mệnh giá 10.000 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm. Dự án có thời gian được rót tiền bởi pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan.

Đầu năm 2021, Masterise Homes tiếp nhận phát triển dự án với tên One Central Saigon. Đến tháng 8/2022, Viva Land thay thế Masterise Homes và đổi tên dự án thành Pearl. Những biến cố xảy ra với Vạn Thịnh Phát khiến công trình một lần nữa đình trệ.

Sau khi đổi chủ, tình hình vốn và nợ của Saigon Glory có những thay đổi lớn, với vốn đầu tư của chủ sở hữu được nâng lên 23.000 tỷ đồng, đồng thời Masterise Homes trở lại giữ vai trò phát triển One Central Saigon. Nguồn: Masterise

Đến năm 2024, Bitexco chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội. Đây là bước ngoặt quan trọng trong quá trình đổi chủ dự án.

Sau đó, Masterise Homes trở lại. Tháng 5/2026, đơn vị này chính thức công bố tên thương mại mới One Central Saigon, thay cho Pearl và The Spirit of Saigon, đồng thời định vị dự án là tổ hợp tích hợp mang thương hiệu quốc tế 5 sao. Dự án dự kiến có The Ritz-Carlton Hotel 231 phòng và khoảng 214 căn The Ritz-Carlton Residences.

Biến động sở hữu tại Saigon Glory

Phương Đông Hà Nội được thành lập giữa năm 2019, đặt trụ sở tại tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội; người đại diện pháp luật là bà Trần Thị Minh Hiếu. Theo thông tin được dẫn lại từ VARS, doanh nghiệp này là chủ đầu tư Masteri West Heights tại Vinhomes Smart City, trong khi Masterise Homes là đơn vị phát triển dự án.

Masterise và Techcombank có mối liên hệ về nhân sự cấp cao. Ông Hồ Anh Ngọc - em trai Chủ tịch HĐQT Hồ Hùng Anh - hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masterise, đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT Techcombank. Ông Ngọc tham gia HĐQT Techcombank từ tháng 4/2021. Cần lưu ý các dữ liệu trên chỉ phản ánh quan hệ nhân sự được công bố, không đủ căn cứ xác định quan hệ sở hữu hoặc nguồn vốn giữa các doanh nghiệp.

Techcombank cũng từng tham gia vào cấu trúc tài chính liên quan Saigon Glory. Toàn bộ vốn góp tại Saigon Glory từng được Bitexco thế chấp tại ngân hàng này, cùng với tài sản là tòa tháp A, để bảo đảm cho 10 lô trái phiếu tổng trị giá 10.000 tỷ đồng.

Sau khi chuyển nhượng, Phương Đông Hà Nội tiếp tục phải thế chấp lại phần vốn góp tại Techcombank để bảo đảm nghĩa vụ của các lô trái phiếu.

Điều đáng chú ý nằm ở sự thay đổi về tài chính của Saigon Glory sau khi đổi chủ. Cuối năm 2024, doanh nghiệp âm vốn chủ sở hữu hơn 12.445 tỷ đồng. Đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu chuyển sang dương hơn 5.065 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả giảm hơn 8.350 tỷ đồng, xuống gần 16.995 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 7.000 tỷ đồng lên 23.000 tỷ đồng, tức tăng thêm 16.000 tỷ đồng. Năm 2025, Saigon Glory ghi nhận lãi sau thuế hơn 1.510 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với khoản lỗ hơn 15.930 tỷ đồng năm 2024. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn khoản lỗ lũy kế gần 17.935 tỷ đồng vào cuối năm.

Sang nửa đầu năm 2026, tình hình tiếp tục cải thiện. Dư nợ trái phiếu giảm mạnh từ 5.363 tỷ đồng xuống 2.515 tỷ đồng, trong khi dư nợ vay ngân hàng tăng từ 3.892 tỷ đồng lên 5.675 tỷ đồng. Saigon Glory cũng báo lãi hơn 270 tỷ đồng trong 6 tháng, đảo chiều so với khoản lỗ gần 208 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Các chỉ tiêu cho thấy tình hình tài chính của Saigon Glory đã có một số thay đổi so với cuối năm trước, gồm vốn chủ sở hữu được bổ sung, dư nợ trái phiếu giảm và kết quả kinh doanh chuyển từ lỗ sang lãi.

Tuy nhiên, các tài liệu được công bố hiện chưa cung cấp chi tiết về cơ cấu các bên góp thêm 16.000 tỷ đồng vốn đầu tư của chủ sở hữu. Điều có thể thấy rõ là sau thương vụ chuyển nhượng sang Phương Đông Hà Nội, Saigon Glory xuất hiện một cấu trúc vốn mới với quy mô vốn chủ sở hữu lên tới 23.000 tỷ đồng, đồng thời Masterise Homes trở lại giữ vai trò phát triển One Central Saigon.

Với vị trí đất vàng hiếm có tại trung tâm TPHCM, lịch sử nhiều lần đổi chủ và một cấu trúc tài chính đang được tái cấu trúc mạnh, One Central Saigon đang bước vào một chương mới.

Câu hỏi về nguồn vốn đứng sau quá trình tái cấu trúc Saigon Glory vì thế vẫn là một trong những điểm đáng chú ý nhất của dự án.