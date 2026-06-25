Doanh nghiệp chấp nhận mất 135 tỷ đồng để bỏ cọc

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội vừa cập nhật thông tin mới về kết quả trúng đấu giá lô “đất vàng” tại số 18 phố Cao Bá Quát (phường Ba Đình, Hà Nội).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, doanh nghiệp đã có văn bản xin không tiếp tục thực hiện kết quả đấu giá và chấp nhận mất toàn bộ khoản tiền đặt trước khoảng 135 tỷ đồng.

Trước đó, doanh nghiệp này đã trả hơn 1.379 tỷ đồng cho khu đất rộng khoảng 3.366m2, cao gấp hơn hai lần giá khởi điểm gần 680 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, khu đất được sử dụng để xây dựng khách sạn 5 sao cao từ 5-6 tầng, văn phòng và trung tâm thương mại, với tổng diện tích sàn hơn 15.900m2. Đây được xem là một trong những khu "đất vàng" hiếm hoi còn lại tại khu vực trung tâm Hà Nội.

Tuy nhiên, khu đất từng vướng nhiều lùm xùm và bị Thanh tra TP Hà Nội chỉ ra nhiều sai phạm.

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp sẽ mất khoản tiền đặt cọc 135 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm của lô đất. Theo cơ quan thuế, doanh nghiệp trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trúng đấu giá trong 30 ngày kể từ khi UBND TP Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt kết quả đấu giá và hoàn tất việc nộp số tiền còn lại trong 90 ngày tiếp theo.

Bên cạnh đó, Điều 70 Luật Đấu giá tài sản quy định, người trúng đấu giá nhưng bỏ cọc dẫn đến kết quả đấu giá bị hủy sẽ bị cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian từ 6 tháng đến 5 năm.

Nhà máy Xi măng Duyên Hà. Ảnh: Xi măng Duyên Hà

Việc bỏ cọc khiến cơ quan quản lý phải hủy kết quả đấu giá, đồng thời tổ chức các thủ tục theo quy định để xử lý khu đất. Vụ việc thu hút sự chú ý bởi khoản tiền đặt cọc khoảng 135 tỷ đồng, thuộc nhóm lớn nhất từng bị mất do bỏ cọc trong các cuộc đấu giá đất tại Việt Nam.

Công ty TNHH Duyên Hà là ai?

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Duyên Hà được thành lập năm 1993, trụ sở tại số 4 ngõ 41 phố Tương Mai, phường Tương Mai (Hà Nội).

Doanh nghiệp hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Theo thông tin công bố gần đây, người đại diện theo pháp luật là Vũ Thị Thu Hà.

Duyên Hà hoạt động đa ngành, từ sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng, bê tông, chế tạo thiết bị xây dựng đến kinh doanh lưu trú, du lịch, vận tải, nhà hàng và một số lĩnh vực dịch vụ khác.

Doanh nghiệp được biết đến nhiều hơn thông qua hệ thống xi măng Duyên Hà cùng các dự án liên quan đến vật liệu xây dựng. Trước vụ đấu giá khu đất 18 Cao Bá Quát, tên tuổi công ty ít xuất hiện trong các thương vụ bất động sản quy mô lớn tại Hà Nội.

Nhà máy Xi măng Duyên Hà tại Ninh Bình được Công ty TNHH Duyên Hà đưa vào vận hành với dây chuyền 1 có công suất lò quay 1.500 tấn clinker/ngày năm 2007. Năm 2010, Duyên Hà tiếp tục vận hành dây chuyền 2 với công suất lò quay 5.000 tấn clinker/ngày.

Nhà máy Xi măng Duyên Hà có tổng mức đầu tư trên 200 triệu USD, quy mô 45 ha nhà máy và 310 ha khu nguyên liệu đá vôi - đất sét.

Hiện chưa có thông tin nguyên nhân chính thức khiến Công ty TNHH Duyên Hà xin bỏ cọc. Tuy nhiên, sự việc đã trở thành một trong những vụ bỏ cọc đấu giá đất đáng chú ý nhất năm 2026, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế sàng lọc năng lực tài chính của nhà đầu tư ngay từ khâu tham gia đấu giá.

Thực tế, hiện tượng doanh nghiệp trả giá rất cao rồi bỏ cọc không còn hiếm. Trong vài năm gần đây, nhiều phiên đấu giá đất tại Hà Nội, TPHCM và một số địa phương khác đã ghi nhận tình trạng này. Trong nhiều trường hợp trước đây, các chuyên gia cho rằng nguyên nhân có thể đến từ việc trả giá vượt xa khả năng tài chính hoặc thay đổi điều kiện thị trường.

Hệ lụy không chỉ là việc doanh nghiệp mất tiền cọc mà còn làm chậm quá trình đưa đất vào khai thác, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách, gây nhiễu mặt bằng giá đất và làm giảm niềm tin vào các cuộc đấu giá đất.