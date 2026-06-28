Đại gia Hà Nội trúng 'đất vàng' gần 1.400 tỷ lại bỏ cọc mất 135 tỷ là ai?

Chỉ hơn một tuần sau khi trúng đấu giá khu "đất vàng" 18 Cao Bá Quát (Hà Nội) với mức giá hơn 1.379 tỷ đồng, Công ty TNHH Duyên Hà bất ngờ xin bỏ cọc, chấp nhận mất khoảng 135 tỷ đồng.

Công ty TNHH Duyên Hà được thành lập năm 1993, hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Theo thông tin công bố gần đây, người đại diện theo pháp luật là Vũ Thị Thu Hà.

Duyên Hà hoạt động đa ngành, từ sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng, bê tông, chế tạo thiết bị xây dựng đến kinh doanh lưu trú, du lịch, vận tải, nhà hàng và một số lĩnh vực dịch vụ khác.

Ông Phạm Nhật Vượng xuất hiện trong danh sách cổ đông của LPBank

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố thông tin về danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ LPBank xuất hiện một gương mặt mới là ông Phạm Nhật Vượng. Tỷ lệ cổ phần nắm giữ của ông Vượng tại LPBank là 4,894%, tương đương 146.200.000 cổ phần.

Mỗi cán bộ nhân viên LPBank được chuyển khoản số tiền 680.000 đồng. Khoản chi này được chuyển khoản vào trưa 23/6, ngay sau khi ngân hàng công bố thông tin ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, trở thành cổ đông của ngân hàng. Với khoảng 10.000 cán bộ nhân viên, tổng số tiền LPBank chi cho chương trình này ước tính 6,8 tỷ đồng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thôi làm CEO công ty sản xuất xe VinFast tại Việt Nam

Công ty sản xuất và kinh doanh VinFast vừa công bố nghị quyết miễn nhiệm ông Phạm Nhật Vượng khỏi chức vụ Tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày 22/6. Đây là công ty sở hữu mảng sản xuất của VinFast tại Việt Nam. Ông Vượng vẫn là CEO VinFast toàn cầu.

Động thái diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang thực hiện tái cấu trúc, tách riêng mảng sản xuất tại Việt Nam và chuẩn bị chuyển nhượng pháp nhân sở hữu nhà máy cho một nhóm nhà đầu tư.

Một ông lớn xây dựng có chủ tịch HĐQT bị phạt 2 lần vì cùng 1 lỗi

Ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam - CTX Holdings (CTX), là một trong số rất ít trường hợp bị xử phạt hai lần vì cùng một hành vi liên quan đến quản trị công ty.

Việc UBCKNN xử phạt lần thứ hai đối với ông Phan Minh Tuấn vì cùng một hành vi phát đi thông điệp rằng các quy định về quản trị doanh nghiệp sẽ không chỉ dừng ở việc nhắc nhở mà sẽ được theo dõi việc khắc phục trên thực tế. Đây cũng là tín hiệu tích cực trong quá trình xây dựng một thị trường chứng khoán minh bạch, nâng cao chất lượng quản trị và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của cổ đông.

CTX nổi tiếng với khách sạn Pao's Sapa Leisure. Ảnh: CTX

Triệt phá đường dây gần 1.000 tài khoản, lộ thủ đoạn qua mặt sinh trắc học

Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây mua bán gần 1.000 tài khoản ngân hàng phục vụ đánh bạc, rửa tiền. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng phần mềm để giả mạo dữ liệu khuôn mặt, tìm cách qua mặt cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Việc đối tượng lừa đảo dùng phần mềm qua mặt ngân hàng đòi hỏi các ngân hàng phải thường xuyên rà soát, kịp thời vá lỗ hổng trong giao dịch thanh toán trực tuyến. Đồng thời, người dùng cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác với loại tội phạm này.

Hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp: Loạt chính sách ưu đãi thuế, tín dụng

Theo Thuế tỉnh Khánh Hòa, nhằm khuyến khích hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp, Nhà nước đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi về phí, lệ phí, thuế, tín dụng, đất đai và hỗ trợ quản trị doanh nghiệp.

Cụ thể, về phí, lệ phí: Hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu và miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, tùy quy mô và điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh có thể được hưởng một số chính sách ưu đãi.

Bộ Công Thương hỏa tốc yêu cầu các địa phương cập nhật nhu cầu điện cho trạm sạc

Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị các địa phương cung cấp số liệu về nguồn điện, lưới điện, điện gió, điện mặt trời và nhu cầu phụ tải mới nhằm phục vụ quá trình rà soát, cập nhật Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh).

Trong quá trình rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương thống kê nhu cầu điện cho trạm sạc xe điện, metro, đường sắt tốc độ cao và các khu phát triển theo mô hình TOD.

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cơ chế tín dụng đặc thù cho các dự án của 3 'ông lớn'

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản gửi các ngân hàng thương mại về việc cấp tín dụng đối với một số dự án theo kiến nghị của Tập đoàn Vingroup, CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise và CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sungroup).

18 dự án trọng điểm thuộc nhóm APEC, PPP, đường sắt tốc độ cao và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng nhu cầu vốn huy động hơn 752.000 tỷ đồng vừa được áp dụng cơ chế tín dụng đặc thù theo hướng dẫn của NHNN.

Bộ Tài chính tiếp tục sắp xếp cơ quan thuế, hải quan

Văn phòng Bộ Tài chính vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan đến sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Tài chính sẽ rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các ngành dọc (thuế, hải quan, kho bạc, thống kê, bảo hiểm xã hội), báo cáo Bộ Chính trị xem xét việc sắp xếp.