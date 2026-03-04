Gần một năm sau lần hợp tác trước, siêu mẫu Heidi Klum (53 tuổi) và con gái Leni Klum (22 tuổi) tiếp tục xuất hiện nóng bỏng trong chiến dịch quảng bá bộ sưu tập nội y mới. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Trong loạt hình, Heidi diện nội y ren hồng nổi bật, còn Leni lựa chọn thiết kế ren hồng nhạt thêu họa tiết cherry. Người mẫu trẻ cũng thay đổi nhiều phiên bản trang phục cùng họa tiết, bao gồm cả đồ ngủ mang phong cách nữ tính, ngọt ngào.

Heidi Klum và con gái Leni Klum.

Trên trang cá nhân, Heidi hào hứng chia sẻ hình ảnh kèm chú thích giới thiệu bộ sưu tập. Leni đăng lại chiến dịch và bày tỏ niềm tự hào khi tiếp tục đồng hành cùng mẹ.

Trước đó, 2 mẹ con từng gây chú ý với bộ ảnh tông đen - trắng. Tuy nhiên, sự kết hợp này cũng vấp phải ý kiến trái chiều khi một số người cho rằng việc mẹ và con gái cùng quảng cáo nội y là “nhạy cảm”. Đáp lại, Leni khẳng định cô không quá bận tâm đến phản ứng tiêu cực và cảm thấy vui khi có cơ hội làm việc cùng mẹ.

Không chỉ hợp tác trong thời trang, gia đình Klum còn chuẩn bị ra mắt series truyền hình thực tế 2 phần mang tên On and Off the Catwalk, hé lộ cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu.

Đây không phải lần đầu Leni Klum chụp ảnh nội y cùng mẹ.

Leni Klum sinh năm 2004, chính thức bước vào làng mẫu năm 2020 khi chụp bìa Vogue Germany cùng Heidi. Sở hữu ngoại hình nổi bật và phong thái tự tin, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu quốc tế săn đón.

Sinh năm 1973, Heidi Klum là một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới. Cô gây chú ý từ năm 1992 sau khi chiến thắng cuộc thi Model 92, vượt qua hơn 25.000 thí sinh. Cuối thập niên 1990, Heidi trở thành “thiên thần” của Victoria's Secret, xuất hiện trên nhiều ấn phẩm lớn như Sports Illustrated Swimsuit Issue, Vogue, Elle và Harper’s Bazaar.

Vóc dáng nóng bỏng của Hedi Klum ở tuổi 53.

Ở lĩnh vực truyền hình, cô là nhà sản xuất và giám khảo của Germany's Next Topmodel, đồng thời từng dẫn dắt Project Runway.

Song song với nghệ thuật, Heidi còn xây dựng sự nghiệp kinh doanh thành công trong lĩnh vực thời trang, nước hoa và giải trí, trở thành một trong những siêu mẫu giàu có và quyền lực nhất thế giới.

Nguồn: Page Six