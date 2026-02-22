Diễn viên Thành Long

Thành Long sinh năm 1954 (Giáp Ngọ), bắt đầu sự nghiệp từ vai trò cascadeur và trở thành biểu tượng toàn cầu nhờ phong cách võ thuật kết hợp mạo hiểm. Ông tự thực hiện hầu hết các pha nguy hiểm, dẫn đến vô số chấn thương nghiêm trọng như bị đánh vào đầu đến mức mất trí một thời gian trong Thiếu Lâm Môn, bị đập đầu xuống đất và nứt hộp sọ khi quay phim Armour of God (Áo giáp của Chúa) bị đá gãy răng, cánh tay bị kiếm chém mất máu nặng trong Xạ hình điêu thủ...

Thành Long giữ 2 kỷ lục Guinness thế giới cho diễn viên thực hiện nhiều pha mạo hiểm nhất và kiêm nhiều vai trò nhất trong một bộ phim. Ban đầu, Thành Long nghĩ bộ phim Rush hour (Giờ cao điểm) sẽ thất bại ở Mỹ nhưng nó lại trở thành hit lớn, mở đường cho sự nghiệp Hollywood của ông.

Lâm Thanh Hà

Lâm Thanh Hà sinh năm 1954 tại Đài Loan (Trung Quốc) được phát hiện tình cờ trên đường phố năm 17 tuổi và nhanh chóng ra mắt với bộ phim Outside the Window (Song ngoại). Bà nổi tiếng qua các vai diễn tình cảm trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao, thống trị màn ảnh những năm 1970.

Lâm Thanh Hà thường đảm nhận các vai chuyển giới hoặc phi giới tính như nhân vật Đông Phương Bất Bại trong Swordsman II (Tiếu Ngạo Giang Hồ II), tạo nên biểu tượng trong điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Bà từng thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Châu Á - Thái Bình Dương năm 1976 cho vai diễn trong Eight hundred heroes (Tám trăm tráng sĩ). Sau khi kết hôn với doanh nhân Michael Ying năm 1994, Lâm Thanh Hà đột ngột nghỉ diễn để tập trung vào gia đình.

Diễn viên Lê Minh

Lê Minh sinh năm 1966 (Bính Ngọ) tại Bắc Kinh, di cư đến Hong Kong (Trung Quốc) lúc nhỏ và trở thành một trong Tứ Thiên Vương của Canto Pop những năm 1990. Trước khi nổi tiếng, nghệ sĩ làm nhân viên bán điện thoại di động sau khi học ở Anh.

Lê Minh bắt đầu làm từ thiện tích cực sau khi cha bị ung thư và sống sót, trở thành Đại sứ Thiện chí UNICEF đầu tiên của Hong Kong năm 1994. Nghệ sĩ thắng nhiều giải thưởng và ghi âm hơn 50 album. Năm 2018, Lê Minh có con gái với người mẫu Wing Chan và vẫn duy trì hình ảnh tích cực trong làng giải trí.

Diễn viên Lưu Đào

Lưu Đào sinh năm 1978 (Mậu Ngọ) tại Giang Tây, từng phục vụ 2 năm trong đoàn biểu diễn Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trước khi theo học ngoại ngữ. Cô ra mắt năm 2000 với series Daughter-in-Law (Con dâu) và nổi tiếng qua vai diễn trong My Fair Princess III (Hoàn Châu Cách Cách III) năm 2003.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Wang Ke năm 2008, Lưu Đào có 2 con và tiếp tục sự nghiệp diễn xuất mạnh mẽ. Vai diễn trong series Ma Tổ năm 2012, cô được một số người tôn thờ như hiện thân của nữ thần biển, dẫn đến những chuyện mê tín. Lưu Đào có tượng sáp dựa trên vai diễn trong phim Nirvana in Fire (Lang Nha Bảng).

Phùng Thiệu Phong

Phùng Thiệu Phong cũng sinh năm 1978 tại Thượng Hải trong gia đình giàu có, học violin và hoạt động ngoại khóa từ nhỏ dưới ảnh hưởng của mẹ. Anh tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải năm 2001 và ra mắt với các vai phụ trước khi nổi tiếng qua series Palace (Cung tâm kế) năm 2011. Anh từng ngất xỉu vì nhịn ăn để vào vai trong The Golden Era (Thời đại hoàng kim) và thắng giải Bách Hoa cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhờ Wolf Totem (Sói đồ đằng) năm 2015.

Châu Kiệt Luân

"Ông hoàng C-pop" Châu Kiệt Luân sinh năm 1978, không chỉ giỏi âm nhạc mà còn là một "ngựa hoang" đầy sáng tạo trong điện ảnh và kinh doanh. Ít ai biết rằng trước khi nổi tiếng, anh từng phải ngủ trong phòng thu và viết nhạc thuê cho nhiều ca sĩ nhưng liên tục bị từ chối vì phong cách quá lạ lẫm.

Châu Kiệt Luân có niềm đam mê đặc biệt với ảo thuật và thường xuyên biểu diễn "tặng kèm" cho fan ngay trong các liveshow của mình. Anh cũng là một tay chơi xe thứ thiệt và có tính cách "ngông" khi viết lời bài hát để "đáp trả" các tay săn ảnh.

Lộc Hàm

Lộc Hàm sinh năm 1990 (Canh Ngọ) tại Bắc Kinh, từng du học Hàn Quốc và ra mắt với nhóm EXO năm 2012 trước khi rời nhóm năm 2014. Anh giữ kỷ lục Guinness cho bài đăng Weibo có nhiều bình luận nhất năm 2014. Lộc Hàm công khai mối quan hệ với nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng năm 2017, gây xôn xao dư luận.

Anh là fan cuồng nhiệt của bóng đá, đặc biệt đội Manchester United và từng tham gia các chương trình thể thao. Sau khi hoạt động solo, Lộc Hàm thành công với album và phim như Fighter of the Destiny (Trạch Thiên Ký) năm 2017.

Hứa Quang Hán

Hứa Quang Hán - nam thần của phim Muốn gặp anh cũng sinh năm 1990, từng bị công ty quản lý cũ đóng băng hoạt động trong một thời gian dài. Trước khi nổi tiếng toàn châu Á, anh phải làm đủ mọi công việc bán thời gian như nhân viên quán cà phê, quán bar để trang trải cuộc sống và chờ đợi cơ hội.

Hứa Quang Hán từng xuất hiện trong MV của Châu Kiệt Luân khi mới 13 tuổi với vai một cậu bé chơi bóng bàn đeo kính cận. Anh được đồng nghiệp nhận xét là người "lão cán bộ" vì tính cách điềm đạm, thích sự yên tĩnh và không quá mặn mà với mạng xã hội. Đặc biệt, Hứa Quang Hán sở hữu giọng hát trầm ấm và từng phát hành album cá nhân.

