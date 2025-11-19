https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/11/19/xuanlan11-2304.jpg
Nhà thiết kế - NSƯT Đức Hùng - người đưa áo chần bông truyền thống vào thời trang Việt tiếp tục mời siêu mẫu Xuân Lan làm nàng thơ cho bộ sưu tập áo chần bông "Đông về".
Xuân Lan xuất hiện với vẻ đẹp cá tính và tràn đầy năng lượng. Không chỉ thanh lịch, sang trọng, cô còn mang đến khí chất mạnh mẽ và hiện đại, biến chiếc áo mùa đông thân thuộc thành một tuyên ngôn phong cách đầy tự tin.

Nam nhà thiết kế gốc Hà Nội ưa chuộng phom dáng suông rộng, tạo sự thoải mái khi vận động. Trong các sáng tạo của anh, có mẫu được biến tấu với mũ liền, có mẫu lại gây ấn tượng bởi cặp tay phồng lớn, loe rộng đầy tính sân khấu. 
Điểm đặc biệt ở áo chần bông của NTK Đức Hùng là không sử dụng khuy nút; thay vào đó, anh viền toàn bộ bằng chất liệu tafta – chất liệu giúp làm nổi bật sắc độ của nhung the, đồng thời tạo độ cứng cáp cho phom áo.
Công đoạn viền đòi hỏi tay nghề tinh xảo: từng đường phải thẳng, đều, mềm mại mà không được phép nhăn. Chính sự cầu toàn ấy khiến mỗi thiết kế áo chần bông trở thành một sản phẩm thủ công chỉn chu, độc đáo. 