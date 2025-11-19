Xuân Lan xuất hiện với vẻ đẹp cá tính và tràn đầy năng lượng. Không chỉ thanh lịch, sang trọng, cô còn mang đến khí chất mạnh mẽ và hiện đại, biến chiếc áo mùa đông thân thuộc thành một tuyên ngôn phong cách đầy tự tin.