Chia sẻ với PV VietNamNet khi làm giám khảo tập đặc biệt, NTK Đức Hùng cho biết đã có trải nghiệm xúc động, khi thời trang gắn liền với niềm tự hào dân tộc, trong không khí cả nước đang hướng tới Quốc khánh 2/9.

Trong tập đặc biệt, Top 10 thí sinh không chỉ thử sức với kỹ năng catwalk mà còn bước vào thử thách giàu ý nghĩa nhân văn. Các bạn trẻ sẽ phải thể hiện bản lĩnh qua việc am hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc, thấm nhuần giá trị của hòa bình để từ đó tự tin tỏa sáng trên hành trình chinh phục quốc tế.

Điểm nhấn của tập phát sóng là hành trình đưa thí sinh về Quảng trường Ba Đình.

"Là một người mẫu, ngoài thần thái và kỹ năng, điều quan trọng là phải thấm nhuần văn hóa dân tộc, hiểu được giá trị của hòa bình. Khi khoác lên mình tà áo dài, các bạn không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn mang theo cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế" - NTK Đức Hùng nhấn mạnh.

Theo anh, thử thách lần này còn giúp thí sinh rèn luyện tinh thần đoàn kết, ý thức tập thể và kỹ năng làm việc nhóm: "Một ngôi sao không bao giờ tỏa sáng một mình. Sau ánh hào quang luôn có ê-kíp thầm lặng hỗ trợ. Khi biết trân trọng điều đó, các bạn sẽ trưởng thành và tỏa sáng hơn".

Điểm nhấn của tập phát sóng là hành trình đưa thí sinh về Quảng trường Ba Đình - nơi lắng đọng tinh thần lịch sử của dân tộc. Trong không gian thiêng liêng của Hà Nội, các người mẫu trẻ sẽ được truyền cảm hứng từ chính bối cảnh đã chứng kiến Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.

NTK Đức Hùng

Chia sẻ về cảm xúc của mình, NTK Đức Hùng bày tỏ: "Tôi vô cùng xúc động khi nhận lời mời làm giám khảo. Tôi thấy mình may mắn khi được sống trong thời bình và càng trân trọng hơn sự hy sinh của cha ông để giành lại hòa bình, độc lập. Tôi mong muốn truyền lại cho thế hệ trẻ - đặc biệt là các người mẫu, không chỉ tình yêu thời trang mà còn là tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc".

Gắn bó nhiều năm với văn hóa dân tộc, NTK Đức Hùng kỳ vọng rằng các thí sinh không chỉ trưởng thành về nghề nghiệp mà còn biết tận dụng danh hiệu, vị thế để lan tỏa tinh thần yêu nước, tình yêu thời trang tới cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

"Thử thách này không phải để chứng minh kỹ năng trình diễn, mà để kiểm chứng trình độ hiểu biết, sự gắn bó của các bạn với văn hóa - lịch sử Việt Nam. Khi hiểu và tự hào về gốc rễ, các bạn sẽ bước ra thế giới với bản lĩnh và sự tự tin gấp bội" - NTK khẳng định.

Nhiều thí sinh liều lĩnh leo giàn giáo để tạo dáng ở chương trình Vietnam’s Next Top Model: