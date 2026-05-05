Buổi công chiếu phim Thẩm mỹ viện âm phủ tại TPHCM có đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cùng dàn diễn viên: Ngọc Trinh, Xuân Lan, Lê Xuân Tiền, Khazsak...

Bộ phim kể về nữ bác sĩ ngoại khoa Thanh (Ngọc Trinh) vì số viện phí khổng lồ của chồng (Lê Xuân Tiền) mà nhận lời đến làm việc tại cơ sở dành cho khách VIP của một thẩm mỹ viện.

Cơ sở này tọa lạc tại một ngọn đồi được bao quanh bởi rừng thông và sương mù quanh năm. Chỉ trong vài ngày, Thanh liên tục gặp chuyện kỳ lạ và vô tình phát hiện bí mật của giám đốc thẩm mỹ viện - bà Xuân (Xuân Lan).

Trong phim, siêu mẫu Xuân Lan vào vai nữ giám đốc thẩm mỹ viện bí ẩn, thường tập họp các nhân viên để tổ chức các nghi lễ kỳ bí.

Năm 2015, chị từng bị một đối tượng dùng nick ảo "Thánh cô cô bóc" đăng tải hàng loạt tin đồn liên quan chuyện tâm linh.

Xuân Lan vào vai phản diện ấn tượng. Ảnh: ĐPCC

Phóng viên hỏi: Vào vai dùng tà thuật hại người, chị có lo khán giả sẽ liên tưởng đến các tin đồn thất thiệt ngày trước?

Xuân Lan cười cho hay năm đó không trực tiếp đọc các tin đồn nhưng được bạn bè kể lại khá chi tiết. Tuy nhiên, chị không quá để tâm vì nghề nghiệp vốn nhiều thị phi, đồn đoán.

"Hồi đó, người ta đồn tôi đủ thứ hết! Thú thật, tôi 'thao tác' các nghi lễ một cách thành thục vì tôi là người theo Đạo Mẫu. Tôi biết phải xá 5 cái thay vì 3 cái, biết thắp hương và trì chú thế nào. Khi thực hiện cảnh quay ở một bối cảnh nổi tiếng linh thiêng, tôi chỉ thấy mình rất nhỏ bé. Về tâm linh, tôi không truyền bá mê tín dị đoan nhưng rất tin câu 'Có thờ có thiêng, có kiêng có lành'. Tôi tin sống tốt sẽ gặp thiện báo", siêu mẫu chia sẻ.

Vào vai chính là bác sĩ Thanh, Ngọc Trinh nói đây là vai khác biệt nhất trong tất cả nhân vật từng đóng. Cô không còn vẻ hoạt bát, năng động thường thấy trên màn ảnh mà phải diễn bằng nội tâm, ánh mắt.

Trước câu hỏi về việc Ngọc Trinh luôn trang điểm kỹ cả phim, kể cả những cảnh đi ngủ, cô khẳng định đây là yêu cầu từ đạo diễn.

Người đẹp Ngọc Trinh chia sẻ

"Tôi không bao giờ sợ xấu trên phim. Miễn là đạo diễn yêu cầu, ngoại hình thế nào tôi cũng có thể đáp ứng", người đẹp nói.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng giải thích thêm: "Tôi muốn nhân vật Thanh phải đẹp từ đầu đến cuối. Đó là lý do vì sao bà Xuân say mê nhan sắc của Thanh".

Thẩm mỹ viện âm phủ tiếp tục là tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, giật gân của Nguyễn Hữu Hoàng sau các phim như Ma da, Song song và Ống kính sát nhân.

Nguyễn Hữu Hoàng nói sau thành công của Ma da, anh muốn thử sức với đề tài, ý tưởng và cách làm mới cho dòng phim kinh dị thay vì tiếp tục khai thác các chất liệu kinh dị sẵn có trong dân gian.

Phim chính thức ra rạp ngày 8/5 tới.