Trong giới chơi xe, nhiều mẫu xe có thể được xem là "chén thánh" như Ferrari 250 GTO, McLaren F1... Với những ai đã trót đam mê thương hiệu ngôi sao ba cánh, siêu phẩm Mercedes-Benz 300 SL là một mẫu xe không thể nào bỏ qua, mặc dù mức giá trên thị trường xe cũ hiện tại có thể lên đến 2 triệu USD.

Hình ảnh siêu phẩm Mercedes-Benz 300 SL bất ngờ được lan truyền trên mang xã hội. Chiếc xế cổ được vận chuyển bởi mẫu xe vận tải mang biển số Hà Nội.

Mới đây, mạng xã hội đã "dậy sóng" khi hình ảnh của chiếc Mercedes-Benz 300 SL được vận chuyển tại Việt Nam. Chiếc xe mang màu sơn bạc đặc trưng và đặc biệt là cơ cấu cửa mở cánh chim Gullwing. Có thể nói, 300 SL là cảm hứng của rất nhiều mẫu xe thể thao hiện đại của thương hiệu, bao gồm siêu xe Mercedes-Benz SLS AMG.

Thông tin về sự có mặt của chiếc Mercedes-Benz 300 SL đã xuất hiện vào khoảng năm ngoái khi một người buôn bán xe cũ tại TP.HCM đã đang hình ảnh của mẫu xe này trên trang cá nhân. Đây cũng là người chuyên "lùng mua" các mẫu xe cổ hàng hiếm tại Việt Nam và nước ngoài cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Phải nói thêm, với Mercedes-Benz 300 SL, bộ sưu tập các dòng xe thể thao mang thương hiệu ngôi sao ba cánh của ông Vũ sẽ hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Tuy vậy, thông tin về mẫu xe đặc biệt này vẫn chưa được xác nhận. Giới đam mê tốc độ tại Việt Nam đã rất phấn khích trước thông tin này và hy vọng siêu phẩm này sẽ sớm lăn bánh trên đường phố.

Trên thị trường thứ cấp, Mercedes-Benz 300 SL đang được rao bán với giá trung bình khoảng 1,7 triệu USD, và mức giá cao nhất từng được ghi nhận lên đến 3,1 triệu USD.

