Không bông tuyết nào trong sạch (The Woman In The White Car) - phim Hàn đoạt giải Phim quốc tế hay nhất tại LHP San Diego lần thứ 22. Trước đó, tại LHP Kinh dị - Giả tưởng Bucheon (BIFAN) lần thứ 26, phim tiếp tục gây tiếng vang khi mang về giải Fantastic Actor cho Jung Ryeo-won cùng giải Watcha’s Pick: Feature.

Ngoài ra, phim còn được lựa chọn trình chiếu trong hạng mục Thrill tại LHP BFI London lần thứ 66 - dấu ấn quan trọng cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của tác phẩm trong dòng phim tâm lý - giật gân Hàn Quốc.

"Không bông tuyết nào trong sạch" khẳng định đẳng cấp diễn xuất của Jung Ryeo-won và Lee Jung-eun.

Không bông tuyết nào trong sạch quy tụ hai nữ diễn viên thực lực hàng đầu xứ Hàn là Jung Ryeo-won (phim Tôi là Kim Sam Soon) và Lee Jung-eun (phim Ký sinh trùng), mang đến một cuộc chạm trán nghẹt thở giữa hai người phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy của sự thật, ký ức và tội lỗi.

Bộ phim hé lộ hàng loạt tình tiết gay cấn, cho thấy những lời nói dối đan xen đang dần xoay chuyển cục diện câu chuyện. Nhân vật trung tâm của bộ phim là Do Kyung (do Jung Ryeo-won thủ vai), cô vốn là một nhà văn có sách bán chạy, nổi tiếng với khả năng khắc họa tâm lý nhân vật sâu sắc. Thế nhưng, phía sau những trang sách hào nhoáng là một người phụ nữ cô độc và đầy bất ổn, mang trong mình những vết thương tâm lý nặng nề.

Một cảnh trong phim.

Không bông tuyết nào trong sạch là một tác phẩm tâm lý giật gân được kể bằng kết cấu bồi đắp, sử dụng lớp sau gỡ rối cho lớp trước nhằm thúc đẩy bản năng tâm lý khám phá của khán giả.

Trang Film Obsessive đánh giá Không bông tuyết nào trong sạch là "một tác phẩm tươi mới, táo bạo. Cine Outsider lại nhận định đây là "một bộ phim trinh thám được thiết kế tinh vi, thông minh đến tàn nhẫn".

Tại Hàn Quốc, phim nhận lời khen cho tác phẩm đầu tay của nữ đạo diễn Christine Ko.

Tờ Sports Hankook đánh giá đây là “một bộ phim giật gân được thực hiện chỉn chu, cấu trúc mới mẻ và diễn xuất đỉnh cao”. Trong khi đó, trang OSEN ví tác phẩm như “một cuốn tiểu thuyết trinh thám được kể bằng hình ảnh với sự kết hợp đẫm máu giữa Jung Ryeo-won và Lee Jung-eun”.