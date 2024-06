Dự án mật: Thảm hoạ trên cầu (Project Silence) từng gây chú ý tại Liên hoan phim Cannes bởi có sự góp mặt của cố diễn viên Lee Sun Kyun.

Phim được trình chiếu lần đầu tiên trên thế giới tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 ở hạng mục không tranh giải. Siêu phẩm đến từ Hàn Quốc đã nhận về nhiều đánh giá tích cực bởi sự đầu tư hoành tráng, diễn biến gay cấn và câu chuyện cảm động về những con người đấu tranh để sinh tồn trong đại hoạ.

Một cảnh trong phim.

Theo nhà sản xuất CJ ENM, sau khi thông tin bộ phim được mời tham dự LHP Cannes lan rộng, Dự án mật: Thảm hoạ trên cầu nhanh chóng nhận được sự chú ý từ những nhà sản xuất phim ở nước ngoài. Đến nay, tác phẩm đã được bán bản quyền cho hơn 140 quốc gia gồm: Pháp, Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Italy, Nhật Bản... trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam, phim sẽ khởi chiếu đồng thời với Hàn Quốc trong tháng 7.

Đoạn trailer nhá hàng của Dự án mật: Thảm hoạ trên cầu vừa được công bố đã gây ấn tượng với những pha hành động nặng đô cùng tiết tấu dồn dập và nghẹt thở. Trailer tập trung khắc hoạ một loạt các vụ va chạm trên cây cầu sân bay đang trên bờ vực sụp đổ. Trong khung cảnh mù sương, người xem bị cuốn vào một không gian hỗn loạn với những tai nạn liên hoàn: cháy nổ, va chạm xe, trực thăng rơi... và con người còn phải chiến đấu để sinh tồn khỏi những chú chó thí nghiệm quân sự nằm trong dự án mật của chính phủ mang tên “Project Silence” (Dự án im lặng).

Một cảnh quay nghẹt thở trên phim.

Chỉ với 1 phút phô diễn, đoạn phim cho thấy sự đầu tư của một dự án thương mại kinh phí lớn đến từ Hàn Quốc. Tác phẩm của đạo diễn Kim Tae Gon khai thác đề tài thảm hoạ một cách gai góc hơn khi dẫn dắt con người vào đường cùng của sinh tử với công thức “thảm họa nối tiếp thảm hoạ” đầy khốc liệt. Qua đó, các nhà làm phim khéo léo lồng ghép thông điệp yêu thương đầy cảm xúc vào trong từng phút giây sinh tồn của con người.

Với cố diễn viên Lee Sun Kyun, Dự án mật: Thảm hoạ trên cầu được cho là một trong những bộ phim điện ảnh cuối cùng nam tài tử tham gia trước khi qua đời ở tuổi 48. Do đó, tác phẩm lần này càng trở nên đặc biệt với những khán giả từng mến mộ tài năng và diễn xuất của cố diễn viên. Trước đó, tên tuổi của anh đã phủ sóng toàn cầu qua chiến thắng rực rỡ của Parasite (Ký sinh trùng) - Phim hay nhất Oscar lần thứ 92 và loạt phim ăn khách như: Helpless, All About My Wife, A Hard Day, Sleep...

Lee Sun Kyun trong phim.

Trong Dự án mật: Thảm hoạ trên cầu, Lee Sun Kyun vào vai Cha Jung Won - Phó Giám đốc An ninh tại Văn phòng Tổng thống và là một người cha đơn thân đang giằng xé tâm lý giữa sự nghiệp và gia đình. Trong lúc tiễn con gái ra sân bay để sang nước ngoài du học, người bố Jung-won đã đối mặt với chuỗi thảm họa kinh hoàng xảy ra giữa cầu khiến anh và con gái rơi vào tình thế nguy hiểm.

Đồng hành cùng Jung-won trong công cuộc chống chọi với hiểm hoạ là tài xế xe kéo do Ju Ji Hoon thủ vai. Là một diễn viên có gia tài phim ảnh ấn tượng như: Princess Hours, Along With The Gods: The Two Worlds, Kingdom, Ransomed,... Ju Ji-hoon hứa hẹn sẽ là một nhân tố thú vị cho siêu phẩm sinh tồn lần này.

"Dự án mật: Thảm hoạ trên cầu" chính thức ra mắt tại Việt Nam vào tháng 7/2024.

Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của Kim Su An - cô con gái nhỏ may mắn sống sót trong đại dịch zombie của Train To Busan (2016) sẽ lại một lần nữa đương đầu với thảm hoạ trên cây cầu sinh tử gay cấn nhất mùa hè này.

Quỳnh An

Ảnh: CJ ENM