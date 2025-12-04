Siêu trạm sạc xe điện tại Lost Hills, California (Mỹ) với 164 trạm sạc, được cung cấp điện từ mái che năng lượng mặt trời kết hợp pin lưu trữ Megapack. Đây là minh chứng cho khả năng triển khai hạ tầng sạc EV quy mô lớn, gần như hoàn toàn độc lập với lưới điện truyền thống.

Trạm sạc này được phủ một mái che năng lượng mặt trời 11 MW, vừa tạo bóng mát cho ô tô, vừa cung cấp điện cho 10 pin Megapack dung lượng 39 MWh. Trước đây, trạm sạc lớn nhất của Tesla tại Barstow, California, chỉ có 120 trạm.

Max de Zegher, Giám đốc mảng sạc của Tesla, cho biết siêu trạm sạc lớn nhất thế giới đang hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời.

Tesla vừa khai trương siêu trạm sạc lớn nhất thế giới tại California. Ảnh: Tesla

Việc kết hợp năng lượng mặt trời và pin lưu trữ cho phép Tesla triển khai trạm sạc khổng lồ này nhanh hơn nhiều so với việc phụ thuộc hoàn toàn vào lưới điện. Theo de Zegher, quá trình nâng cấp lưới điện để phục vụ các trạm sạc lớn có thể mất từ vài tháng đến vài năm, gây cản trở lớn cho việc mở rộng mạng lưới sạc nhanh DC tại Mỹ.

Nhờ vào hệ thống pin lưu trữ Megapack, Tesla đã kiểm soát được tiến độ và đưa 84 trạm đầu tiên vào hoạt động chỉ sau 8 tháng từ khi khởi công và hoàn tất toàn bộ trạm sau khoảng 1 năm.

Theo de Zegher, trạm Lost Hills vẫn có kết nối lưới điện nhỏ để phục vụ mở rộng trong tương lai, nhưng về cơ bản là hầu hết các ngày trong năm, trạm sạc hoàn toàn vận hành bằng năng lượng mặt trời.

Trạm sạc này minh chứng khả năng mở rộng hạ tầng EV bền vững, gần như hoàn toàn độc lập với lưới điện truyền thống. Ảnh: Tesla

Sự kết hợp giữa pin lưu trữ và năng lượng mặt trời là yếu tố then chốt, bởi nguồn năng lượng tái tạo thường dao động theo thời tiết. Pin lưu trữ giúp tích trữ điện để sử dụng khi mặt trời không chiếu sáng, đảm bảo trạm luôn vận hành ổn định.

Không chỉ Tesla, các công ty khác cũng đang hướng tới mô hình tương tự. Tập đoàn BYD tại Trung Quốc cho biết cần pin lưu trữ tại các trạm siêu nhanh megawatt để bổ sung năng lượng từ lưới điện.

Trước đó, công ty Electric Era tại Seattle đã lắp đặt một trạm sạc nhỏ tại Costco chỉ trong 54 ngày nhờ hệ thống pin lưu trữ tại chỗ, không phải chờ nâng cấp lưới điện.