Với độ phân giải cao đến 0,5 mét, vệ tinh CAS500-2 vừa được phóng thành công vào quỹ đạo bởi tên lửa Falcon 9 của SpaceX đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong chương trình không gian của Hàn Quốc. Đây không chỉ là một vệ tinh quan sát Trái Đất thông thường mà còn thể hiện sự chuyển giao mạnh mẽ từ nghiên cứu nhà nước sang dẫn dắt bởi doanh nghiệp tư nhân, góp phần nâng cao khả năng giám sát thiên tai, nông nghiệp và lập bản đồ chính xác cho quốc gia này.

Vệ tinh quan sát Trái Đất số 2 (CAS500-2) của Hàn Quốc trên tên lửa Falcon 9 của SpaceX đã rời bệ phóng từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở Quận Santa Barbara, California vào thứ Bảy (giờ địa phương). Ảnh: koreatimes.co.kr

Vệ tinh CAS500-2 (còn gọi là Next-generation mid-sized Earth observation satellite No.2 hoặc KOMPSAT-NEXT 2) thuộc dòng Compact Advanced Satellite 500 (CAS500) do Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KARI) khởi xướng và Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) dẫn dắt phát triển.

Vệ tinh có khối lượng khoảng 534kg, được thiết kế chủ yếu để quan sát bề mặt Trái Đất với độ chính xác cao, hỗ trợ giám sát thiên tai và theo dõi nông nghiệp.

Sau khi tách khỏi tên lửa Falcon 9 vào ngày 3/5 từ căn cứ Vandenberg (Mỹ), vệ tinh nhanh chóng thiết lập liên lạc với trạm mặt đất và đi vào quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời (Sun-synchronous orbit) ở độ cao khoảng 498-528km.

Điểm nổi bật của CAS500-2 nằm ở hệ thống cảm biến quang học độ phân giải cao AEISS-C (Advanced Earth Imaging Sensor System - Compact hoặc High Resolution Optical Sensor).

Hệ thống này cho phép chụp ảnh panchromatic (đen trắng) với độ phân giải mặt đất 0,5 mét và ảnh đa phổ (multispectral) với độ phân giải 2 mét.

Băng thông phổ bao gồm dải ánh sáng khả kiến (Visible: 0,4 - 0,75 micromet) và hồng ngoại gần (Near Infrared: 0,75 - 1,3 micromet), giúp thu thập dữ liệu đa dạng về hình ảnh bề mặt đất, địa hình và loại thảm thực vật.

Chiều rộng dải quét (swath width) tối thiểu đạt hơn 12km, đủ để hỗ trợ các ứng dụng đòi hỏi chi tiết cao như lập bản đồ tỷ lệ lớn, đánh giá thiệt hại sau thiên tai hoặc theo dõi tình trạng cây trồng.

Theo eoportal.org, về mặt kỹ thuật nền tảng, CAS500-2 sử dụng nền tảng tiêu chuẩn 500kg đã được tối ưu hóa để giảm chi phí và thời gian phát triển.

Vệ tinh được trang bị 4 tấm pin mặt trời có thể triển khai cùng hệ thống pin lưu trữ, đảm bảo nguồn năng lượng ổn định cho hoạt động liên tục trong quỹ đạo.

Bức ảnh chụp vệt sáng của tên lửa Falcon 9 thuộc tập đoàn SpaceX trong sứ mệnh CAS500-2, được phóng từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ngày 3/5. Ảnh: SpaceX/spaceflightnow.com

Thời gian hoạt động dự kiến khoảng 4 năm. Quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời với chu kỳ lặp khoảng 28 ngày cho phép vệ tinh quan sát cùng một khu vực vào cùng giờ địa phương mỗi ngày, rất thuận lợi cho việc so sánh dữ liệu thời gian dài mà không bị ảnh hưởng bởi thay đổi góc chiếu sáng.

Theo space.skyrocket.de, một yếu tố then chốt làm nên giá trị của CAS500-2 là mức độ nội địa hóa công nghệ cao. Theo các nguồn tin, khoảng 86% nền tảng vệ tinh và đến 98,6% công nghệ tải trọng quang học được phát triển bởi các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Nhiều công ty trong nước đã tham gia sản xuất các bộ phận quan trọng như gương thu sáng, cấu trúc kính thiên văn ổn định cao, đơn vị xử lý điện tử camera, hệ thống lưu trữ và truyền dữ liệu X-band.

Sự chuyển giao công nghệ từ KARI sang KAI không chỉ giảm phụ thuộc vào nhập khẩu mà còn mở đường cho ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân Hàn Quốc phát triển độc lập hơn trong tương lai.

Theo en.yna.co.kr, so với các thế hệ trước, CAS500-2 đại diện cho bước tiến trong việc cân bằng giữa kích thước nhỏ gọn, chi phí hợp lý và hiệu suất quan sát cao.

Việc phóng bằng Falcon 9 thay vì tên lửa Nga như kế hoạch ban đầu (do trì hoãn vì xung đột) cũng cho thấy sự linh hoạt của Hàn Quốc trong hợp tác quốc tế.

Sau giai đoạn kiểm tra ban đầu kéo dài khoảng 4 tháng, vệ tinh sẽ hoạt động song song với CAS500-1 (đã phóng năm 2021), tạo thành cặp đôi bổ trợ cho nhu cầu dữ liệu quan sát Trái Đất trong nước.

Vệ tinh CAS500-2 không chỉ nâng cao năng lực tự chủ công nghệ không gian của Hàn Quốc mà còn góp phần vào chuỗi cung ứng dữ liệu toàn cầu về giám sát môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Với xu hướng vệ tinh nhỏ và vừa ngày càng phổ biến, mô hình phát triển nền tảng tiêu chuẩn như CAS500 hứa hẹn sẽ được nhân rộng, thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh trong ngành công nghiệp vũ trụ châu Á.

(Theo Yonhap, KARI, eoPortal và Gunter's Space Page…)