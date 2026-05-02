Cuộc đua làm chủ bầu trời vừa bước sang một chương mới đầy kịch tính khi dự án Rassvet của Nga lộ diện với những thông số kỹ thuật gây kinh ngạc. Không chọn cách tiếp cận bằng số lượng khổng lồ như Elon Musk, người Nga đang đặt cược vào một hệ thống tinh gọn hơn nhưng sở hữu sức mạnh băng thông đột phá, hứa hẹn tạo ra một mạng lưới Internet không thể bị cắt đứt ngay cả ở những vùng cực khắc nghiệt nhất hành tinh.

'Đối thủ của Starlink' - Rassvet Nga thành hình với 16 vệ tinh vừa phóng, mục tiêu đạt 900 chiếc vào năm 2035, dịch vụ thương mại sẽ bắt đầu vào năm tới với 250 vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bureau 1440)

Lực lượng Không gian và ngành công nghiệp vũ trụ Nga đang đẩy mạnh dự án Rassvet do công ty Bureau 1440 phát triển nhằm tạo ra một hệ thống internet vệ tinh độc lập, thay thế cho Starlink của SpaceX.

Tháng 3/2026, Nga đã phóng thành công lô 16 vệ tinh đầu tiên của Rassvet, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thực tế.

Trong khi Starlink đã vận hành hơn 10.000 vệ tinh và cung cấp dịch vụ thương mại toàn cầu từ nhiều năm nay, Rassvet vẫn đang ở giai đoạn đầu với kế hoạch triển khai hàng trăm vệ tinh trong những năm tới.

Về thông số quỹ đạo, Rassvet được thiết kế hoạt động ở độ cao khoảng 800km, cao hơn đáng kể so với hầu hết các vệ tinh Starlink hiện tại thường bay ở độ cao khoảng 550km.

Độ cao lớn hơn mang lại một số lợi thế tiềm năng như tuổi thọ vệ tinh dài hơn nhờ ít bị ảnh hưởng bởi lực cản khí quyển và diện tích phủ sóng của mỗi vệ tinh rộng hơn.

Đối thủ của Starlink lộ diện: Internet Rassvet Nga mạnh gấp 5 lần hệ thống Mỹ.

Ngược lại, độ cao thấp hơn của Starlink giúp giảm đáng kể thời gian truyền tín hiệu, mang lại độ trễ thấp hơn. Hiện tại, Starlink thường đạt độ trễ thực tế từ 20 đến 40 mili giây ở nhiều khu vực, trong khi Rassvet được tuyên bố có độ trễ khoảng 50 đến 70 mili giây.

Điểm khác biệt rõ nét nằm ở quy mô chòm sao (constellation). Starlink đã xây dựng một mạng lưới khổng lồ với hơn 10.000 vệ tinh hoạt động, cho phép phủ sóng dày đặc, khả năng dự phòng cao và dịch vụ ổn định trên hầu hết bề mặt Trái Đất.

Ngược lại, Rassvet dự kiến chỉ cần khoảng 250 đến 300 vệ tinh để bắt đầu cung cấp dịch vụ thương mại vào năm 2027 và hướng tới con số tối đa khoảng 900 vệ tinh vào năm 2035.

Số lượng ít hơn giúp Nga giảm chi phí triển khai và vận hành, nhưng cũng đồng nghĩa với mật độ phủ sóng thấp hơn, đặc biệt ở các khu vực ngoài lãnh thổ Nga và đồng minh.

Về tốc độ truyền dữ liệu, Rassvet được thiết kế nhằm đạt mức lên đến 1 Gbit/giây cho mỗi terminal người dùng, cao hơn đáng kể so với tốc độ trung bình hiện tại của Starlink thường dao động từ 100 đến 200 Mbit/giây, dù Starlink cũng có khả năng đạt tốc độ cao hơn ở một số điều kiện lý tưởng.

Chòm sao vệ tinh Rassvet của Bureau 1440 đánh dấu một cột mốc công nghệ thực thụ, nhưng với 16 vệ tinh so với con số hơn 10.000 của SpaceX, tham vọng chủ quyền kỹ thuật số của Nga đang đối mặt với một thách thức công nghiệp khổng lồ, trong khi những tác động về mặt quân sự đã bắt đầu được theo dõi trên chiến trường Ukraine. Ảnh: bne IntelliNews/intellinews.com

Tuy nhiên, tốc độ thực tế của Rassvet vẫn chưa được kiểm chứng rộng rãi do hệ thống còn non trẻ.

Một lợi thế chiến lược được phía Nga nhấn mạnh là khả năng phủ sóng vùng Bắc cực và tuyến đường biển phía Bắc. Với quỹ đạo có độ nghiêng cao, Rassvet có điều kiện tốt hơn để duy trì liên lạc ổn định tại các vĩ độ cao, nơi Starlink gặp một số hạn chế do cấu hình quỹ đạo chủ yếu phục vụ phủ sóng toàn cầu.

Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động kinh tế và quân sự của Nga tại khu vực Bắc Cực.

Cả hai hệ thống đều sử dụng công nghệ liên lạc laser giữa các vệ tinh (inter-satellite links) để tăng tốc độ truyền dữ liệu và giảm phụ thuộc vào trạm mặt đất.

Starlink đã triển khai rộng rãi công nghệ này qua nhiều thế hệ vệ tinh, giúp mạng lưới hoạt động linh hoạt và hiệu quả cao. Rassvet cũng tích hợp tính năng tương tự từ thiết kế ban đầu, nhưng hiệu suất thực tế vẫn cần thời gian kiểm chứng qua các đợt phóng tiếp theo.

Starlink hiện vượt trội rõ rệt về quy mô, độ trưởng thành công nghệ, độ phủ sóng toàn cầu và độ tin cậy dịch vụ. Rassvet đang theo đuổi hướng đi tập trung vào chủ quyền công nghệ, chi phí thấp hơn mỗi vệ tinh và tối ưu hóa cho nhu cầu cụ thể của Nga, đặc biệt là phủ sóng lãnh thổ rộng lớn và vùng cực.

Việc so sánh hai hệ thống cho thấy không có hệ thống nào tuyệt đối ưu việt, mà mỗi bên đều có những điểm mạnh phù hợp với mục tiêu chiến lược riêng.

Rassvet có tiềm năng trở thành giải pháp quan trọng cho Nga và một số quốc gia khác, nhưng để cạnh tranh ngang tầm với Starlink trên bình diện toàn cầu, dự án này vẫn cần thêm nhiều năm phát triển và hàng trăm vụ phóng nữa.