Thời gian qua, thú chơi siêu xe của các đại gia Hà Nội có phần “hạ nhiệt”. Không ít người đặt mua các mẫu xe sang, xe siêu sang trị giá hàng chục tỷ đồng. Do đó, nhiều chiếc siêu xe trở nên vắng bóng trên đường phố Thủ đô.

Tuy nhiên, vẫn có không ít đại gia chịu chơi sẵn sàng bỏ ra hàng chục tỷ để mua sở hữu siêu xe hàng hiếm. Điển hình như chiếc Aston Martin DB12 của một đại gia trẻ tuổi kín tiếng, mang biển số Hà Nội với dãy số 366.88. Theo tìm hiểu của PV báo VietNamNet, biển số này có giá trúng đấu giá 410 triệu đồng trên hệ thống đấu giá biển số, gần bằng giá bán lẻ của mẫu Hyundai Accent (439 triệu đồng).

Ngoài chiếc Aston Martin DB12 của đại gia Hà Nội, hiện còn một chiếc DB12 với màu sơn xanh lá thuộc sở hữu của một doanh nhân sống tại TP.HCM, kinh doanh trong lĩnh vực hàng tiêu dùng. Người này đang sở hữu nhiều mẫu siêu xe đắt tiền khác như Ferrari 458 Italia, McLaren 650S MSO, Porsche 918 Spyder, Lamborghini Huracan Sterrato hay Porsche 911 GT2 RS.

Cả hai chiếc siêu xe Anh quốc đều được nhập khẩu thông qua đại lý chính hãng, với giá bán khởi điểm từ 19,5 tỷ đồng chưa gồm các tùy chọn mua thêm. Ước tính, giá lăn bánh mỗi chiếc lên tới 25 tỷ đồng, trong đó tiền mua thêm “option” lên tới vài tỷ đồng. Đơn cử như chiếc DB12 trong bài, có danh sách tùy chọn thêm với giá không dưới 2 tỷ đồng.

Về ngoại thất, xe được chủ nhân chọn màu sơn xanh dương với bề mặt nhám, có tên gọi Q Satin Aston Martin Racing Green. Tham khảo tại thị trường châu Âu, một số xe mang màu sơn Q Satin có giá không dưới 10.000 USD (khoảng 261 triệu đồng). Đây cũng là chiếc Aston Martin hiếm hoi tại Việt Nam mang màu sơn này.

Đặc biệt hơn, nhiều chi tiết quanh xe như ốp khe gió, ốp sườn, líp cản trước, bộ khuếch tán đuôi xe đều làm bằng sợi carbon. Tất cả nằm trong gói tùy chọn ốp sợi carbon phụ kiện dưới, trị giá khoảng 12.000 USD (hơn 313 triệu đồng).

Riêng hai chi tiết là ốp gương chiếu hậu và ốp hai bên mui xe làm từ sợi carbon thuộc gói trang trí thân trên. Giá trị hai món đồ này đều ở mức trên 100 triệu đồng.

Xe sử dụng bộ mâm đa chấu kích thước 21 inch, phay sáng bề mặt và bên trong sơn đen. Bên trong nổi bật với cùm phanh màu đỏ cùng đĩa phanh ceramic-carbon. Để có hai trang bị này, chủ xe phải bỏ ra số tiền không dưới 390 triệu đồng.

Nội thất xe bọc da cao cấp, mang tông màu đen chủ đạo. Các trang bị mua thêm có thể kể đến như ghế thể thao nâng cấp, vô-lăng thể thao có sưởi, ghế ngồi kèm chức năng thông gió, ốp trang trí bằng sợi carbon,… Đặc biệt, chủ xe không ngại chi hơn 200 triệu đồng để trang bị hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 15 loa công suất 1.170W.

“Trái tim” của chiếc Aston Martin DB12 là khối động cơ xăng tăng áp kép V8, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất lên đến 671 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm đi kèm với hộp số tự động ZF 8 cấp với hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h của DB12 chỉ mất 3,6 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h.

Trước khi về tay đại gia Hà Nội, chiếc xe từng rao bán trên thị trường xe cũ với giá bán chỉ hơn 16 tỷ đồng, rẻ hơn 9 tỷ đồng so với lúc mua mới. Mức giá này được cho là dễ tiếp cận và phù hợp với mẫu DB12, khi một số siêu xe cùng hiệu năng thậm chí có giá tương đương như McLaren Artura, Maserati MC20,…

