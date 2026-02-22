Số lượng xe sang, xe siêu sang bỏ hoang tại Hà Nội khá nhiều. Một số xe thậm chí trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, gần như rất khó để phục hồi. Trước đó, PV VietNamNet đã đưa tin về chiếc Bentley Mulsanne giá 30 tỷ bỏ hoang tại bãi gửi xe, một chiếc Mercedes-AMG S63 bỏ hoang trên vỉa hè và một chiếc BMW Alpina B6 vứt xó trong một ngõ phố.

Mới đây, PV báo VietNamNet tiếp tục ghi nhận một chiếc Bentley Continental Flying Spur trong tình trạng hư hỏng nặng trên vỉa hè khu đô thị An Sinh (P.Từ Liêm, TP.Hà Nội). Được biết, chiếc xe đã bỏ hoang tại đây không dưới 11 năm. Từ đó đến nay, danh tính chủ nhân chiếc xe vẫn là một “ẩn số”.

Theo tìm hiểu của PV, chiếc xe siêu sang này thuộc phiên bản W12, thế hệ đầu tiên của dòng Continental Flying Spur (2005-2013). Dựa trên một số chi tiết, có thể nhận định đây là chiếc xe sản xuất trong giai đoạn 2005-2008. Thời điểm này, phiên bản W12 xuất hiện nhiều tại Việt Nam.

Khi mua mới, chủ xe phải bỏ ra số tiền không dưới 20 tỷ đồng để hoàn tất thủ tục lăn bánh cho chiếc xe siêu sang biển số Hà Nội. Hiện nay, số lượng Bentley Continental Flying Spur thế hệ này ở nước ta khá nhiều. Giá bán xe cùng đời 2005-2008 trên thị trường xe cũ dao động từ 900-1,5 tỷ đồng tùy chất lượng xe.

Về tổng thể, ngoại thất chiếc Bentley đã hư hỏng nghiêm trọng. Nước sơn màu bạc bong tróc, trầy xước ở nhiều vị trí, để lộ ra phần thân vỏ hoen rỉ. Bên ngoài phủ đầy bụi bẩn, khó để làm sạch đơn giản do đã “dầm mưa dãi nắng” nhiều năm qua.

Cản trước xe bị tháo rời, để lộ két nước, dây điện và và khung gia cường bên trong.

Bên trên kính chắn gió là gạch vỡ, rác và lá cây sót lại. Dựa trên cảm quan bề mặt, có thể thấy những vật này còn mới, nhiều khả năng chỉ được vứt trên chiếc xe sang cách đây không lâu.

Kính cửa bên ghế phụ đã vỡ vụn, giống như hiện trạng chiếc xe cách đây 6 năm. Cặp gương chiếu hậu đã biến mất, không rõ do chủ nhân tháo bỏ hay bị đánh cắp trong thời gian vứt xó tại đây.

Mặt ca-lăng mạ crôm đã hoen ố nghiêm trọng, không còn vẻ sáng bóng vốn có của chiếc Bentley thường thấy. Logo Bentley phía trên còn nguyên, chưa bị mất sau thời gian dài chiếc xe phủ bụi.

Cụm đèn chiếu sáng với phần kính ngoài chưa bị mờ đục, vẫn có thể quan sát được các chi tiết bên trong.

Phần đuôi xe xuống cấp không kém. Cản sau bị vỡ một mảng lớn phía bên phải và một số phần nhỏ khác xung quanh. Cụm đèn hậu, logo đều còn nguyên vẹn nhưng đã “lão hóa” theo thời gian.

Kính sau và cửa khoang hành lý đều phủ kín bụi bẩn, lá cây, không thể quan sát được bên trong khoang nội thất.

Bộ mâm xe kích thước 20 inch 7 chấu đơn đã nhuốm “màu thời gian”, logo Bentley trên các mâm xe đều không còn. Bên trong, đĩa phanh bị han rỉ nặng. Hệ thống treo đã hỏng, khiến gầm chiếc xe gần như chạm mặt đất.

Nội thất xe bọc da màu đen xuất hiện nhiều vết mốc trên vô-lăng, tựa tỳ tay, ghế ngồi. Đất bụi cùng nhiều vật thể lạ rải rác khắp khoang nội thất. Hàng ghế sau chứa hai chiếc lốp xe đã lâu. Những chi tiết ốp gỗ trang trí màu nâu đều ngả màu sau thời gian dài không chăm sóc.

Chiếc Bentley Continental Flying Spur này được trang bị động cơ W12, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 552 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Sức mạnh truyền đến bốn bánh xe thông qua hộp số tự động ZF 6 cấp. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 312 km/h.

Để phục hồi chiếc Bentley này, ước tính chủ xe phải bỏ ra số tiền không nhỏ, bao gồm sơn sửa khung vỏ xe, thay mới cản trước/sau cùng kính và gương chiếu hậu, làm mới mâm xe và bọc lại da nội thất. Ngoài ra, hệ thống dây điện của xe cũng phải sửa chữa nhiều. Ước tính, chi phí để phục hồi chiếc xe siêu sang không dưới 2 tỷ đồng.

