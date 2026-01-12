Hình ảnh được chia sẻ bởi tài khoản SRK Entertainer cho thấy chiếc Audi R8 nằm khuất ở góc một khu đất trống, có dấu hiệu bị bỏ mặc trong thời gian dài. Tay nắm cửa bị hư hỏng, lốp xe xẹp hơi, ngoại thất phủ bụi và đầy phân chim.

Dù xe có màu đen, lớp sơn đã phai màu ở nhiều vị trí do phơi nắng mưa liên tục, không còn độ bóng như ban đầu. Tuy vậy, các chi tiết ngoại thất quan trọng như kính chắn gió, nắp khoang động cơ, nắp ca-pô và kính cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn. Nội thất nhiều khả năng đã phủ kín bụi do xe để ngoài trời trong thời gian dài.

Hiện chưa rõ chính xác địa điểm chiếc xe được phát hiện cũng như lý do vì sao siêu xe hiếm này bị bỏ mặc. Trong khu đất nơi Audi R8 nằm còn có nhiều phương tiện khác, song không xe nào có giá trị và độ hiếm tương đương.

Theo thông tin từ phần bình luận dưới hình ảnh, chiếc Audi R8 đang nằm tại bãi tạm giữ của cảnh sát ở bang Tamil Nadu, cụ thể là khu vực văn phòng DC tại thành phố Coimbatore. Nhiều khả năng xe đã bị cơ quan chức năng thu giữ, dù không có dấu hiệu cho thấy phương tiện từng gặp tai nạn.

Một giả thiết được đặt ra là chủ xe có thể liên quan đến một vụ việc hình sự, khiến chiếc Audi R8 bị tạm giữ phục vụ điều tra. Ngoài ra, xe mang biển đăng ký Delhi, nên cũng không loại trừ khả năng chủ xe sử dụng tại Tamil Nadu nhưng không đóng thuế RTO theo quy định, dẫn đến việc bị thu giữ vì trốn thuế.

Dù nguyên nhân là gì, hình ảnh một chiếc Audi R8 bị bỏ hoang vẫn khiến nhiều người yêu xe không khỏi tiếc nuối. Hiện nay, Audi R8 là mẫu siêu xe cực kỳ hiếm tại Ấn Độ. Trên mạng xã hội, không ít người đã hỏi thông tin chi tiết về chiếc xe với mong muốn mua lại và phục chế.

Audi R8 từng được bán tại Ấn Độ với động cơ V8 4.2L, cho công suất 420 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Mẫu xe có giá khoảng 3 crore rupee (chưa bao gồm thuế, phí), tương đương khoảng hơn 9 tỷ đồng. Ngoài ra, R8 còn có phiên bản động cơ V10, nhưng nhiều khả năng chiếc xe trong video là bản V8.

Nhiều người hy vọng chiếc siêu xe này sớm được đưa ra khỏi bãi tạm giữ, được phục hồi và lấy lại hào quang vốn có, thay vì tiếp tục “mục nát” theo thời gian.

Theo Cartoq

