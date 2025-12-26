Đoạn video ghi lại chiếc SUV siêu sang này được tài khoản Instagram Mini Bollywood Mumbai chia sẻ. Trong clip, chiếc xe sang màu đen đỗ ven đường, phủ đầy bụi bẩn, lá khô và cành cây. Đáng chú ý, cả bốn bánh xe đều đã xẹp hơi, cho thấy phương tiện này đã bị bỏ mặc trong thời gian dài.

Xem video:

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, chiếc xe trong video không phải Mercedes-Maybach GLS 600 nguyên bản. Thực chất, đây là một chiếc Mercedes-Benz GLS 400d được “độ” lại theo phong cách Maybach bằng bộ bodykit aftermarket.

Gói nâng cấp này bao gồm cản trước sau mới, lưới tản nhiệt đặc trưng của Maybach, bộ mâm hợp kim phong cách Maybach cùng logo nhận diện. Hiện chưa rõ nội thất xe có được cải tạo thành khoang thương gia phía sau đặc trưng của Maybach hay không, dù trên thực tế, nhiều bản độ tương tự cũng can thiệp sâu vào nội thất.

Nguyên nhân khiến chiếc SUV sang trọng này bị “bỏ hoang” không đơn thuần là do hỏng hóc. Theo các nguồn tin địa phương, vào tháng 8 vừa qua, chiếc xe đã liên quan đến một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một phụ nữ tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ việc, xe do một tài xế riêng tên Jeeva Ramchandra Munecha (41 tuổi) điều khiển. Khi đang lùi xe gần khu vực Jaldarshan Society và Joggers Park, trên đường Carter Road, Bandra West (Mumbai), chiếc SUV đã va trúng bà Kasturabai Chavan (60 tuổi), người đang ngồi uống trà bên lề đường.

Sau va chạm, tài xế đưa nạn nhân tới Bệnh viện Bhabha bằng xe auto-rickshaw, trong khi chiếc Mercedes được để lại nguyên tại hiện trường. Dù được các bác sĩ cấp cứu, bà Chavan không qua khỏi do chấn thương nặng ở vùng đầu.

Hiện chiếc xe vẫn nằm tại vị trí xảy ra tai nạn và thuộc diện tạm giữ của cảnh sát, chưa được di dời. Tài xế đã bị bắt ngay sau vụ việc, đồng thời bị lấy mẫu máu để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, tình trạng pháp lý hiện tại của người này được tại ngoại hay tiếp tục bị tạm giam chưa được công bố do vụ án vẫn đang được tòa án thụ lý.

Theo Cartoq