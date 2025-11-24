Không riêng các mẫu xe sang tiền tỷ, các đại gia Hà Nội từng khiến nhiều người bất ngờ khi bỏ xó những chiếc xe thể thao, siêu xe đắt tiền dưới hầm gửi xe. Sau 2 chiếc Bentley Mulsanne và Mercedes-AMG S 63 bỏ hoang, gần đây PV VietNamNet tiếp tục bắt gặp một chiếc xe thể thao Mazda RX-8 trong tình trạng phủ bụi và hư hỏng khá nhiều ở Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

Trao đổi với PV VietNamNet, người dân sinh sống gần vị trí chiếc xe bị bỏ hoang cho biết, chiếc xe mới xuất hiện ở đây khoảng 1 năm rưỡi. Thỉnh thoảng, chiếc xe vẫn được nổ máy bởi những người thợ ở gara gần đó, nhưng sau đó, vẫn nằm “phơi mưa phơi nắng” trên vỉa hè.

Chiếc xe thể thao này là mẫu Mazda RX-8, sản xuất từ năm 2003-20012. Mẫu xe này ra đời trong bối cảnh hãng xe Nhật cần một dòng xe thể thao mới thay thế chiếc RX-7 đình đám nhưng giá bán dễ tiếp cận hơn, vận hành thú vị và giữ nguyên động cơ Rotary trên “người tiền nhiệm”.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, chiếc RX-8 này nhập khẩu từ thị trường châu Âu, thuộc phiên bản số tự động. Thời điểm mua mới, chủ xe phải bỏ ra khoảng 2 tỷ đồng để sở hữu chiếc xe này. Hiện tại, tuy đã giảm giá nhưng RX-8 vẫn có giá dao động từ 500 triệu đến hơn 1,4 tỷ đồng tùy phiên bản và đời xe.

Tại Việt Nam, mẫu xe này có số lượng nhiều hơn “đàn anh” RX-7 nhưng vẫn ít xuất hiện trên thị trường xe cũ. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ hiện cũng sở hữu ít nhất 2 chiếc RX-8 cùng đời với chiếc trong bài, gồm 1 chiếc bản số tự động và 1 chiếc bản số sàn.

Do mới bỏ hoang chưa đầy 2 năm, ngoại thất xe về cơ bản chưa xuống cấp nhiều nhưng đã hư hỏng không ít các chi tiết. Xe có nước sơn màu đỏ mận, tuy chưa phủ nhiều bụi nhưng đã ố màu và tróc sơn ở nhiều vị trí, từ cản trước tới thân xe, đuôi xe.

Phần đuôi xe phủ bụi nhiều hơn, nước sơn cũng nhạt hơn phần thân xe. Bên trên nắp cốp, nhiều lá cây rơi đọng lại cho thấy chiếc xe đã lâu không hoạt động trở lại. Kính lái và kính sau đều đã mờ sau thời gian dài không vệ sinh.

Chưa rõ cụm đèn chiếu sáng còn hoạt động được hay không, song phần kính mặt không còn trong và xước khá nhiều. Nếu thay mới cả cặp đèn nguyên bản, chủ nhân mới của xe phải bỏ ra khoảng 90 triệu đồng chưa gồm phí vận chuyển và công lắp đặt. Mức giá trên được tham khảo từ một trang web phụ kiện xe tại châu Âu.

Cụm đèn hậu thậm chí bị đọng hơi nước bên trong. Kính mặt ngoài đã nứt nhiều vết lớn và dài.

Cản sau làm bằng nhựa sơn đen bị vỡ một phần phía bên phụ và hao mòn nhiều sau thời gian “dầm mưa dãi nắng”.

Xe có cửa sổ trời, nhưng đều trong tình trạng phủ bụi và lá cây như kính lái và kính sau.

Bộ mâm 5 chấu đơn của chiếc Mazda RX-8 sơn màu xám nòng súng, giao diện còn khá mới, thậm chí chưa bị xước. Tuy nhiên, cùm phanh Brembo đã phai màu, chuyển từ đỏ sang hồng. Đĩa phanh bên trong han gỉ nặng. Đây là hai linh kiện sẽ phải thay mới nếu sửa chữa lại chiếc xe, với chi phí tham khảo khoảng 20 triệu đồng.

Lốp xe sau thời gian dài không sử dụng cũng đã bị xịt.

Nội thất xe bọc da màu đen và đỏ, trang bị ghế ngồi thể thao. Tổng thể khoang cabin chưa bị bám bụi hay mốc, nhưng ghế ngồi đã rách phần da bọc. Xe chưa nhiều trang bị nên có thể dễ sửa chữa hệ thống điện cho nội thất hơn nếu gặp sự cố. Được biết, RX-8 trang bị hệ thống âm thanh Bose 9 loa, ghế chỉnh điện, điều hòa tự động và tính năng Cruise Control.

Mazda RX-8 được trang bị động cơ xoay Rotary, dung tích 1.3 lít, sản sinh công suất tối đa 189 mã lực và 220 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 223 km/h.

Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu của xe khá cao khi lên tới 16 lít/100 km đường đô thị, 12 lít/100 km đường hỗn hợp và 9 lít/100 km với đường cao tốc.

Động cơ chính là điểm trừ lớn nhất khiến mẫu xe này hiện nay không được ưa chuộng, dù từng được nhiều tay chơi xe sử dụng. Loại động cơ xoay bị đánh giá tiêu hao nhiều nhiên liệu, không bền bỉ, hiệu năng thấp, không hợp chạy phố và đòi hỏi người dùng phải hiểu biết để chăm sóc. Ngoài ra, động cơ Rotary đốt nhiên liệu không sạch cũng khiến mẫu xe RX-8 không đạt tiêu chuẩn khí thải.

Nếu phục dựng lại chiếc Mazda RX-8 này, chủ nhân hiện tại hoặc chủ nhân mới sẽ phải bỏ ra ít nhất hàng trăm triệu đồng, bao gồm chi phí thay thế các bộ phận đã hỏng, sơn lại xe và tu bổ lại động cơ để xe hoạt động một cách trơn tru nhất có thể.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!