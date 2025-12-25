Dù thế hệ hiện tại của Subaru Forester mới chỉ ra mắt được khoảng hai năm, hãng xe Nhật Bản đã sớm có kế hoạch về tương lai của mẫu SUV này theo một cách khá đặc biệt. Thay vì công bố các bản phác thảo thiết kế nội bộ như thường lệ, Subaru đã lựa chọn một hướng đi khác là nhờ chính người hâm mộ (fan), với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), thiết kế Forester thế hệ tiếp theo.

Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Trường học Subaru (Subaru School Festival 2025), được tổ chức tại Nhật Bản vào ngày 23/11. Tại sự kiện, người tham gia được mời tạo ra ý tưởng cho mẫu Forester tương lai bằng các công cụ AI.

Thiết kế của Subaru Forester hoàn toàn dựa vào AI. Ảnh: Carscoops

Không cần kỹ năng vẽ hay kiến thức thiết kế chuyên sâu, người dùng chỉ cần nhập những mô tả cơ bản cho ý tưởng của mình, phần còn lại sẽ do AI xử lý để cho ra các bản thiết kế hoàn chỉnh.

Từ hàng chục bài dự thi gửi về, Subaru đã chọn lọc ra 10 ý tưởng nổi bật nhất và mở cổng bình chọn cho cộng đồng khách hàng và người hâm mộ. Các bản thiết kế nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự đa dạng, thậm chí vượt qua cả trí tưởng tượng thông thường.

Nhiều ý tưởng mang đậm màu sắc hoài cổ, gợi nhớ đến các thế hệ Forester trước đây. Một số khác lại giống những bản concept bị bỏ quên từ hơn một thập kỷ trước, trong khi không ít thiết kế tỏ ra quá xa rời ngôn ngữ thiết kế hiện tại của Subaru.

Điều này phản ánh rõ nét cách mà AI khi được dẫn dắt bởi người dùng phổ thông có thể tạo ra những sản phẩm đầy ngẫu hứng và không bị ràng buộc bởi tiêu chuẩn kỹ thuật.

Mẫu “Sức mạnh là quyền lực”(Power is Justice) được đánh giá cao bởi tính khả thi. Ảnh: Carscoops

Trong số 10 phương án được chọn, mẫu “Sức mạnh là quyền lực" (Power is Justice - mẫu số 10) được xem là thiết kế hiếm hoi mang dáng dấp của một mẫu xe có thể ứng dụng thực tế. Phong cách tổng thể khá kín đáo, hài hòa và thậm chí được đánh giá là còn dễ tiếp cận hơn một vài mẫu xe đang trưng bày tại showroom.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý tưởng khiến người xem không khỏi bất ngờ. Trong đó, "Người hang động rừng rậm” (số 8) gây ấn tượng với lưới tản nhiệt gắn răng nanh bằng gỗ, giá nóc gắn rìu và thân xe trông như được tạc từ đá granit.

Mẫu "Người hang động rừng rậm” vượt xa trí tưởng tượng của con người. Ảnh: Carscoops

“Chuối Sô-cô-la” (số 5) lại được ví như một chiếc bánh sinh nhật phóng to theo kích thước SUV, trong khi “Ngôi nhà Dưa chuột” (số 7) sở hữu lưới tản nhiệt hình thân cây và một chiếc lá đặt trên nắp ca-pô. Một số thiết kế khác cũng thu hút sự quan tâm như “Black Thunder” (số 3) và “Subalist” (số 6) là hai phương án có phong cách gần với Forester thể thao.

“Sky Tree” (số 4) lại mang đường nét góc cạnh gợi liên tưởng đến các mẫu xe Cadillac, trong khi “Cỗ máy thời gian” (số 1) nổi bật với cụm đèn pha mang tính thị giác mạnh. “Drill” (số 2) có lưới tản nhiệt nhọn hoắt, còn “Safe Money” (số 9) trông như sự kết hợp giữa Subaru Ascent và một chiếc két sắt an ninh.

Dù gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, sáng kiến này vẫn giúp Subaru ghi điểm khi cho phép người hâm mộ trực tiếp trải nghiệm vai trò nhà thiết kế, đồng thời khai thác trí tuệ nhân tạo như một công cụ sáng tạo. Cuộc bình chọn hiện chỉ dành cho các thành viên đã đăng ký trong cộng đồng trực tuyến của Subaru.

(Theo Carscoops)

