Vụ việc xảy ra vào ngày 5/4 tại giao lộ Winding Way và Manzanita Avenue, khu vực Carmichael, gần thành phố Sacramento. Theo thông tin ban đầu, chiếc Ford GT vừa được mua lại với giá khoảng 2,5 triệu USD, tuy nhiên sau tai nạn, giá trị của xe gần như không còn đáng kể.

Đoạn video ghi lại từ xa cho thấy chiếc siêu xe di chuyển nhanh hơn các phương tiện xung quanh, nhưng chưa đến mức quá tốc độ. Cùng thời điểm, một chiếc xe van từ bãi đỗ bất ngờ nhập làn ra đường chính, được cho là đã ảnh hưởng đến tình huống, có thể va chạm nhẹ hoặc khiến tài xế Ford GT giật mình, dẫn đến mất kiểm soát.

Sau đó, chiếc xe mất lái, xoay tròn theo chiều kim đồng hồ trước khi lao vào dải cây xanh và khối bê tông bên ngoài khu căn hộ Winding Way Apartments. Cú va chạm mạnh đến mức hất văng chiếc xe lên không trung, làm bung các mảng thân vỏ và tiếp tục xoay ngược lại.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần lớn các tấm thân xe đều bị hư hỏng. Dù vậy, cửa phía hành khách vẫn có thể mở và hệ thống đèn cảnh báo vẫn hoạt động. Tình trạng vận hành của các bộ phận khác chưa được xác định.

Quan trọng hơn, cả hai người trên xe đều được đưa tới bệnh viện và được cho là không nguy hiểm đến tính mạng. Đáng chú ý, một xe cứu thương đã có mặt gần hiện trường chỉ ít phút sau tai nạn, góp phần tăng khả năng sống sót cho các nạn nhân.

Nguyên nhân chính xác của vụ việc hiện vẫn đang được làm rõ, dù đã có video ghi lại toàn bộ diễn biến.

Theo Carscoops

