Không có gì khiến người lái xe khó chịu hơn cảnh chôn chân trong dòng phương tiện đang nối đuôi nhau hàng trăm mét, trong khi làn bên cạnh lại trống trơn, thông thoáng. Phần lớn tài xế đành chấp nhận, bật radio và kiên nhẫn chờ đợi.

Thế nhưng mới đây, một tài xế người Úc đã chọn cách hoàn toàn khác, tận dụng "kẽ hở" tại vòng xuyến để vượt qua hàng dài xe cộ đang ùn tắc một cách hợp pháp, tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Đoạn video trích xuất từ camera hành trình được chia sẻ với tiêu đề “Mẹo giao thông hoàn toàn hợp pháp” đã nhanh chóng lan truyền. Nội dung cho thấy cảnh một con đường nhiều làn, trong đó làn đường bên trái bị ùn tắc nghiêm trọng với hàng chục chiếc xe đang chờ để đi qua vòng xuyến phía trước, còn làn bên phải gần như không có phương tiện.

Người lái xe trong clip thản nhiên chạy trên làn phải, vừa đi vừa đùa cợt: “Nhìn họ kìa, xếp hàng dài cả trăm mét. Tôi sẽ cho bạn xem một mẹo hay”.

Thay vì nhập vào cuối dòng xe ùn tắc, tài xế này giữ nguyên làn phải, tiến thẳng vào vòng xuyến, sau đó chạy quanh vòng xuyến rồi rẽ ra đúng hướng mà các xe ở làn trái đang chờ. Bằng cách này, chỉ trong vài chục giây, anh ta đã "bỏ lại phía sau" cả hàng xe dài.

Người lái xe mạnh dạn tuyên bố thao tác này là một "mánh khóe giao thông hoàn toàn hợp pháp" và tùy thuộc vào luật giao thông địa phương.

Việc đi vòng tròn trong bùng binh hoặc quay đầu tại vòng xuyến thường được cho phép tại nhiều quốc gia. Ảnh: Alex Harrington

Tại nhiều quốc gia như Úc, Anh hay Mỹ, việc đi vòng tròn trong bùng binh hoặc quay đầu tại vòng xuyến thường được cho phép, với điều kiện người lái đi đúng làn, nhường đường cho xe đang lưu thông trong vòng xuyến và bật xi-nhan đầy đủ khi rẽ ra.

Trong video, tài xế đã vào vòng xuyến từ làn hợp lệ, tuân thủ dòng xe bên trong và không cắt ngang nguy hiểm nên về lý thuyết không vi phạm luật giao thông.

Tuy nhiên, câu chuyện không dừng ở đúng sai trên giấy tờ. Đây là "vùng xám" về văn hóa giao thông. Việc lợi dụng làn đường thông thoáng để vượt qua hàng chục xe đang kiên nhẫn chờ đợi dễ khiến người khác bức xúc, thậm chí làm gia tăng nguy cơ va chạm nếu nhiều xe cùng bắt chước.

Tại Việt Nam, vòng xuyến và bùng binh vốn đã là điểm nóng ùn tắc ở nhiều đô thị lớn. Nếu ai cũng áp dụng “mẹo” này, trật tự giao thông rất dễ bị phá vỡ, xung đột giữa các làn xe sẽ tăng cao. Chưa kể, không phải vòng xuyến nào cũng cho phép đi trọn vòng rồi rẽ ra theo ý muốn; nhiều nơi có biển báo, vạch kẻ đường và quy định làn rất chặt chẽ.

Đoạn clip vì thế trở thành lời nhắc nhở quen thuộc "hợp pháp chưa chắc đã hợp tình". Một chút khôn lỏi có thể giúp bạn tiết kiệm vài phút, nhưng đổi lại là sự khó chịu của người khác và nguy cơ mất an toàn. Trong giao thông, tuân thủ luật là điều kiện cần, nhưng ý thức và văn hóa lái xe mới là điều kiện đủ để các phương tiện giao thông vận hành trơn tru.

Theo Motorbiscuit

