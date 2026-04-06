Trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang, ô tô điện được xem là giải pháp tiết kiệm chi phí vận hành. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn chọn cho mình được một chiếc xe điện đã qua sử dụng có chất lượng.

"Cú sốc" chi phí sửa chữa

Mới đây, anh Alex, một nhân viên chuyên bán xe điện đã chia sẻ câu chuyện của một người phụ nữ vừa mới mua một chiếc Tesla Model S đời 2018 với kỳ vọng giảm chi phí đi lại hằng ngày. Thế nhưng chỉ 3 ngày sau, niềm vui nhanh chóng biến thành cú sốc khi cô nhận được báo giá sửa chữa pin lên tới 16.000 USD, tương đương hàng trăm triệu đồng.

Một người phụ nữ đã mua phải chiếc xe điện đã qua sử dụng nhưng vừa hết bảo hành pin. Ảnh: Motor1

Đoạn ghi âm cuộc gọi với nữ chủ xe Tesla cũ đã được anh Alex đăng tải trên mạng xã hội TikTok, nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành ví dụ điển hình cho rủi ro khi mua xe điện cũ mà không kiểm tra kỹ.

Theo lời kể của người phụ nữ, ngoại hình của Tesla Model S 2018 đã qua sử dụng gần như hoàn hảo dù chiếc xe đã lăn bánh gần 180.000km. Nhưng có một chi tiết mà người phụ nữ đã không hề biết là pin xe đã hết hạn bảo hành của nhà sản xuất. Theo Tesla, pin của dòng Model S được bảo hành 8 năm hoặc 240.000km, tùy điều kiện nào đến trước.

Các vấn đề về pin xuất hiện gần như ngay lập tức. Chỉ 2 ngày sau khi mua xe, người phụ nữ sạc pin lên mức 80-90%, nhưng ngay khi rút sạc, dung lượng tụt xuống còn 60%. Trên quãng đường đi làm, pin tiếp tục hao hụt thêm 20%, chỉ còn 40%.

Quá lo lắng, cô đưa xe đến trạm sạc nhanh của Tesla. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký xe dưới tên mình, màn hình trung tâm liên tục hiện thông báo lỗi "pin đã hỏng và không thể sạc lại".

Pin của Tesla Model S được bảo hành 8 năm hoặc 240.000km. Ảnh: Tesla

Khi kiểm tra trên ứng dụng Tesla, vì là đời xe 2018, cô mới phát hiện bộ pin đã hết bảo hành. Trung tâm dịch vụ của hãng sau đó báo giá 16.000 USD (421 triệu đồng) để thay thế pin, một khoản chi gần bằng giá trị còn lại của chiếc xe cũ. Đáng nói, chiếc xe hoàn toàn không thể sử dụng cho đến khi sửa xong.

Theo Alex, người mua chỉ còn hai lựa chọn, một là yêu cầu đại lý hủy giao dịch và đổi xe khác, hai là khởi kiện. Tuy nhiên, cả hai đều không dễ dàng. Việc mua xe khác đồng nghĩa với khoản trả góp hằng tháng cao hơn. Dù vậy, Alex thẳng thắn cho rằng trả góp cao vẫn dễ chịu hơn việc giữ một chiếc xe không thể lăn bánh.

Theo trang InsideEVs, mặc dù việc thay thế pin trên xe điện khá tốn kém, nhưng hầu hết người mua, đặc biệt là đối với các mẫu xe điện đời mới, không cần phải lo lắng về khoản chi phí này. Điều này là do pin xe điện hiện nay có tuổi thọ cao hơn so với những năm trước.

Thống kê cho thấy, giai đoạn 2011-2016, tỉ lệ xe điện phải thay pin là khoảng 8,5%. Thế nhưng, con số này giảm mạnh xuống còn khoảng 2% với các xe điện sản xuất từ 2017–2021, nhờ cải tiến công nghệ trong quy trình sản xuất. Tuy nhiên, những con số tích cực này không giúp ích gì cho người phụ nữ trong câu chuyện này. Dẫu vậy, cô không hoàn toàn bế tắc.

Hiện nay, bên cạnh hãng xe, đã xuất hiện các bên thứ ba chuyên sửa chữa và thay thế pin độc lập. Những đơn vị này có thể kiểm tra và thay thế từng cell pin riêng lẻ với chi phí thấp hơn rất nhiều so với thay toàn bộ khối pin.

Phản ứng của cộng đồng mạng khá trái chiều. Một số ý kiến đổ lỗi cho đại lý hoặc chủ xe cũ vì bán xe khi pin đã có vấn đề. Không ít ý kiến cho rằng người mua đã quá chủ quan khi không kiểm tra tình trạng pin trước khi xuống tiền.

Từ câu chuyện này, bài học rút ra rất rõ ràng, với ô tô điện cũ, khi ký hợp đồng, người mua cần kiểm tra kỹ tình trạng pin, lịch sử bảo hành và chi phí thay thế. Một quyết định vội vàng có thể biến "giải pháp di chuyển tiết kiệm" thành khoản chi phi đắt đỏ ngoài sức tưởng tượng.

Theo Motor1

