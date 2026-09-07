Đây là lần thứ hai thương hiệu siêu xe McLaren tăng giá đối với thị trường Việt Nam. Theo bảng giá vừa cập nhật của nhà phân phối, đối với mẫu McLaren Artura, phiên bản Coupe có giá 17,9487 tỷ đồng, tăng 2,6587 tỷ, tương đương 17,4%; phiên bản Artura Spider có giá 19,6504 tỷ đồng, tăng 2,9904 tỷ, tương đương 17,9%.

Đối với mẫu McLaren 750S, phiên bản Coupe hiện có giá 27,9653 tỷ đồng, tăng 5,3746 tỷ, tương đương khoảng 23,8%; phiên bản 750S Spider có giá mới 30,9958 tỷ đồng, tăng 6,005 tỷ, tương đương khoảng 24%.

Như vậy, mẫu mui trần McLaren 750S Spider ghi nhận mức tăng khủng nhất. Khi ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 4/2024, mẫu mui trần này có giá khởi điểm 21,6997 tỷ đồng. Sau hơn hai năm, giá đã tăng hơn 9,29 tỷ đồng, tương đương gần 43%. Mẫu 750S Coupe đã đắt thêm gần 8 tỷ đồng sau 2 năm về Việt Nam.

Siêu xe McLaren Artura trong một dịp trưng bày trên phố Hà Nội. Ảnh: Ngô Minh

Trong 4 phiên bản, chỉ duy nhất mẫu McLaren Artura Spider từng được nhà phân phối giảm giá nhẹ 1 lần vào tháng 2 năm nay do hưởng chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới dành cho xe hybrid, áp dụng 70% mức thuế suất của xe xăng tương ứng. Tuy nhiên, mức giảm giá này chỉ khoảng 330 triệu đồng. Đến nay, theo mức giá mới, mẫu xe này đã tăng trở lại gần 3 tỷ đồng.

Nhìn vào dải giá trên, có thể nói, mặt bằng giá siêu xe McLaren ở Việt Nam cao hơn rất nhiều so với giá tại quê nhà Anh quốc cũng như các nước Đông Nam Á.

Chẳng hạn, tại Anh, giá tham khảo của McLaren 750S Coupe vào khoảng 246.655 bảng, tương đương khoảng 8,72 tỷ đồng; 750S Spider khoảng 269.160 bảng, tương đương 9,52 tỷ đồng.

Mẫu McLaren Artura Coupe khoảng 185.945 bảng, tức khoảng 6,57 tỷ đồng, trong khi Artura Spider khoảng 221.945 bảng, tương đương 7,85 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do gánh nặng thuế phí, giá siêu xe này tại Việt Nam đã đắt gấp 3 lần. Thuế tiêu thụ đặc biệt cho mẫu McLaren 750S lên tới 90%, mẫu Artura có mức thuế thấp hơn là 42% (theo chính sách chỉ chịu mức 70% của thuế suất xe xăng tương ứng - 60%).

Gánh nặng thuế phí khiến mẫu siêu xe McLaren có giá đắt gấp ba so với giá tại Anh. Ảnh: Ngô Minh

McLaren là thương hiệu siêu xe Anh quốc nổi tiếng với các mẫu xe hiệu suất cao, ứng dụng rộng rãi vật liệu sợi carbon và công nghệ phát triển từ đua xe. Trong nhóm siêu xe động cơ đặt giữa, Artura và 750S cạnh tranh với một loạt đối thủ đáng gờm như Ferrari 296 GTB và 296 GTS hay Lamborghini Temerario. Ở nhóm thấp hơn một chút về giá nhưng hiệu năng rất cao còn có Porsche 911 Turbo S hoặc Maserati MC20.

Về thông số kỹ thuật, McLaren 750S sử dụng động cơ xăng V8 4.0L tăng áp kép, sản sinh công suất khoảng 740 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Cả Coupe và Spider có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây. Bản Coupe đạt 200 km/h trong khoảng 7,2 giây, Spider mất khoảng 7,3 giây. Tốc độ tối đa đều đạt 332 km/h.

Trong khi đó, dòng Artura là bước chuyển sang điện hóa của hãng xe Anh quốc. McLaren Artura là siêu xe hybrid cắm sạc (PHEV), sử dụng động cơ V6 3.0L tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện. Hệ truyền động cho tổng công suất khoảng 690 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm. Artura Coupe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3 giây, 0-200 km/h trong khoảng 8,3 giây và đạt tốc độ tối đa 330 km/h.

Tại Việt Nam, siêu xe McLaren xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2015 qua kênh nhập khẩu tư nhân, mở đầu với chiếc 650S Spider của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (tức Minh Nhựa). Sau đó, nhiều dòng xe như 570S, 720S, 765LT, GT, Senna hay Elva lần lượt được giới chơi xe đưa về nước, gắn với những cái tên như vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (tức Cường Đô la) hay tay chơi Hoàng Kim Khánh, chủ thẩm mỹ viện Mailisa vừa vướng vòng lao lý, đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam từ tháng 11/2025 để điều tra về tội Buôn lậu.

Đến tháng 3/2022, McLaren mới chính thức gia nhập thị trường Việt Nam khi lựa chọn S&S Automotive thuộc S&S Group làm nhà phân phối chính hãng. Theo lý giải của nhà phân phối, nguyên nhân tăng giá chủ yếu đến từ chi phí logistic.

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