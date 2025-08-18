Tuy sở hữu rất nhiều các mẫu xe thể thao, siêu xe và siêu SUV của hãng xe Anh quốc Aston Martin, song doanh nhân ngành cà phê chỉ sở hữu duy nhất một chiếc siêu xe của thương hiệu xe Anh quốc McLaren.

Đặc biệt hơn, đây là chiếc xe thứ 154 trong tổng số 500 chiếc trên toàn cầu.

Ảnh: Nguyễn Đức

Mới đây, một người kinh doanh xe có tiếng tại TP.HCM đã đăng tải hình ảnh chiếc McLaren Senna màu trắng kèm dòng chữ UN đang trong quá trình đưa lên xe chuyên dụng.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, chiếc hypercar này thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Nơi chiếc xe xuất hiện là một chi cục hải quan ở TP.Hà Nội. Chưa rõ chiếc xe hiện đã quay trở lại TP.HCM hay chưa.

Điều đó khiến nhiều người không khỏi tò mò lý do mà chiếc siêu xe triệu USD của doanh nhân ngành cà phê xuất hiện tại Hà Nội.

Đây cũng là nơi chiếc Lamborghini Aventador SV Roadster màu vàng của đại gia Sài Gòn từng xuất hiện vào năm 2023 trước khi quay trở lại phía Nam.

McLaren Senna hiện là chiếc xe duy nhất đến từ thương hiệu siêu xe Anh quốc này nằm trong bộ sưu tập xe nghìn tỷ của ông chủ Trung Nguyên.

Xe được nhập khẩu về nước ta từ cuối năm 2021, thông qua đơn vị kinh doanh siêu xe của Phan Công Khanh (tức Khanh Supper).

Tại thời điểm đó, giá trị của xe ước tính khoảng hơn 30 tỷ đồng do được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế khi mang biển số ngoại giao.

Tính đến thời điểm hiện tại, đây là một trong hai chiếc McLaren Senna ở Việt Nam, chiếc còn lại thuộc sở hữu của đại gia Hoàng Kim Khánh.

Theo nhà sản xuất, chỉ 500 chiếc Senna bản thường được bán ra trên toàn cầu, số ít còn lại thuộc phiên bản hiệu năng cao (GTR) chỉ dành cho đường đua. Chiếc trong bài mang số thứ tự 154/500.

Chiếc hypercar triệu USD của ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng thuộc sở hữu của một đại gia người Canada có tên Robbie Dickson.

Nguyên bản, ngoại thất xe mang màu sơn trắng, song được dán bộ tem lấy cảm hứng từ chiếc McLaren MP4/4 do Ayrton Senna cầm lái. Khi nhà sáng lập cà phê Trung Nguyên mua lại, bộ tem này đã được gỡ bỏ.

Xe sử dụng bộ mâm đa chấu sơn màu đen bóng, mang kích thước 19 inch bánh trước và 20 inch bánh sau. Bên trong nổi bật với cùm phanh màu xanh dương, trong khi ốc khóa bánh xe lại mang màu xanh lá nổi bật.

Đuôi xe nổi bật nhờ cánh gió cỡ lớn làm từ sợi carbon, đi kèm bộ khuếch tán cỡ lớn kéo dài sang hai bên thân xe. Viền quanh cản sau, kíp sườn và cản trước đều được dán màu xanh lá để tạo điểm nhấn hơn cho xe.

Khác với chiếc Senna đầu tiên về Việt Nam của đại gia ngành thẩm mỹ, chiếc Senna này có các tùy chọn trang trí ở ngoại thất làm từ sợi carbon bề mặt nhám thay vì dùng sợi carbon bề mặt bóng, bao gồm líp cản trước, nắp ca-pô phía trước, ốp hốc đèn, líp sườn, ốp gương chiếu hậu, ốp hốc gió sau và cánh gió.

Nội thất xe sử dụng tông màu đen chủ đạo, phần lớn làm từ chất liệu Alcantara và sợi carbon, giúp tối ưu trọng lượng cho xe. Vô-lăng không có nút bấm, tất cả đều tích hợp vào màn hình trung tâm để tránh gây mất tập trung.

Ghế ngồi là loại ghế thể thao nhưng thiết kế hướng đến phong cách xe đua F1. Đây là loại ghế có trọng lượng rất nhẹ, song dễ khiến người lái đau lưng nếu di chuyển với cung đường dài.

Dây đai an toàn thuộc loại dây an toàn 6 điểm, giúp cố định cơ thể chắc chắn khi chạy ở tốc độ cao.

McLaren Senna được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 789 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 800 Nm.

Cỗ máy này kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp, giúp chiếc hypercar này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 2,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa ở mức 341 km/h.

