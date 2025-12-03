Trong giới chơi siêu xe, Hoàng Kim Khánh - ông chủ thẩm mỹ viện Mailisa vẫn nổi danh chất chơi khi thường xuyên là người đầu tiên sở hữu những chiếc siêu xe đắt đỏ vừa ra mắt. Ước tính sau 10 năm tham gia thú vui xa xỉ này, Khánh Mailisa đã sở hữu dàn xe giá trị lên tới 500 tỷ đồng. Trước khi bị bắt về tội danh "buôn lậu", đại gia này vẫn chia sẻ thông tin đặt mua một số siêu xe trị giá hàng triệu đô tại đại lý chính hãng khiến cộng đồng yêu xe không khỏi bất ngờ.

Gần đây nhất là chiếc Ferrari 849 Testarossa, được Hoàng Kim Khánh đặt mua ngay sau khi mẫu siêu xe này ra mắt thị trường toàn cầu. Thông tin trên được chính ông chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 11/9 - 2 tháng trước khi bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ hôm 21/11 vừa qua.

Chiếc Ferrari 849 Testarossa (bên trái) và SF90 Stradale của Hoàng Kim Khánh (bên phải).

Giá bán mẫu 849 Testarossa chưa được công bố, song đây là mẫu xe thay thế cho “đàn anh” Ferrari SF90, do đó mức giá có thể sẽ tăng nhẹ. Năm 2023, ông Khánh đã bỏ ra hơn 40 tỷ để sở hữu chiếc SF90 Stradale nhập khẩu chính hãng. Do đó, số tiền để sở hữu chiếc siêu xe mới ra mắt sẽ ở mức trên 40 tỷ đồng.

Về thiết kế, 849 Testarossa mang dáng berlinetta, động cơ đặt giữa phía sau, lấy cảm hứng từ các dòng Sports Prototype thập niên 1970. Ngôn ngữ tạo hình sắc sảo, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ chất điêu khắc đặc trưng của Ferrari. Khí động học được tối ưu để tạo lực ép xuống 415 kg tại 250 km/h, tăng 25 kg so với SF90, đồng thời cải thiện hiệu quả làm mát thêm 15%.

Khoang nội thất được tái thiết kế với cụm điều khiển trung tâm dạng “cánh buồm”, vô-lăng mới tích hợp các nút cơ học và giao diện HMI trực quan hơn, đem lại trải nghiệm lái vừa hiện đại vừa quen thuộc.

Ferrari 849 Testarossa sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, kết hợp giữa động cơ V8 tăng áp kép 3.9L cùng ba mô-tơ điện, sản sinh công suất lên tới 1.035 mã lực – mạnh hơn 50 mã lực so với SF90 Stradale (985 mã lực). Cỗ máy này kết hợp cùng hệ dẫn động bốn bánh, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ tốn 2,3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa trên 330 km/h. Xe còn có thể chạy được phạm vi 25 km hoàn toàn bằng điện.

Đây sẽ là siêu xe thứ 2 có sức mạnh trên 1.000 mã lực nằm trong bộ sưu tập xe 500 tỷ của Hoàng Kim Khánh. Chiếc xe còn lại là mẫu megacar Koenigsegg Regera trị giá 180 tỷ, có tổng công suất lên tới hơn 1.500 mã lực.

Siêu xe còn lại lỡ hẹn với Hoàng Kim Khánh là mẫu McLaren 750S Spider. Thông tin đặt mua chiếc xe này được Khánh chia sẻ từ tháng 07/2023, trước khi hãng xe Anh quốc ra mắt mẫu 750S tại Việt Nam vào 04/2024. Tuy nhiên, sau 2 năm chiếc xe vẫn chưa được đưa về nước dù đã có 2 chiếc 750S về tay đại gia Sài Gòn.

Hiện tại, thông tin và hình ảnh về chiếc siêu xe này trên tài khoản mạng xã hội của Hoàng Kim Khánh đã bị gỡ bỏ. Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, McLaren 750S Spider có giá khởi điểm hơn 21 tỷ đồng. Nếu mua thêm các tùy chọn, giá lăn bánh của xe ước tính gần 25 tỷ đồng.

McLaren 750S vẫn trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép truyền thống của hãng. Cỗ máy này đã tinh chỉnh lại, nâng công suất lên 740 mã lực và mô-men xoắn đạt 800 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Nhờ đó, chiếc siêu xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 2,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 332 km/h.

Trước đó, hôm 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) cho biết vừa khởi tố, tạm giam bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh - chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa để làm rõ hành vi Buôn lậu, trong vụ án xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan. Trong số các tài sản bị công an thu giữ, vợ chồng ông Khánh đã giao nộp 12 chiếc siêu xe. Hiện, vụ án đang trong giai đoạn điều tra.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!