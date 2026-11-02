Siêu xe Yangwang U9 Xtreme trị giá 3 triệu USD của BYD gặp tai nạn trên đường thử tại Trung Quốc, khiến toàn bộ cụm cầu sau bị tách rời khỏi thân xe. May mắn, tài xế không bị thương.

Ngày 2/11, hình ảnh và video về vụ tai nạn của siêu xe Yangwang U9 Xtreme trong lúc chạy trên một đường thử khép kín tại Trung Quốc được công bố. Chiếc xe đi chệch khỏi quỹ đạo khi đang di chuyển ở tốc độ cao và đâm vào rào chắn, khiến toàn bộ cụm cầu sau bị tách rời khỏi thân xe.

Xem video:

Vụ tai nạn dường như xảy ra trong quá trình chạy thử nhằm đạt tốc độ tối đa khoảng 500 km/h. Mặc dù thân xe bị hư hỏng nghiêm trọng, tài xế vẫn không bị thương. Theo các thông tin được công bố, người này đã tự ra khỏi xe sau tai nạn.

Yangwang U9 Xtreme là mẫu siêu xe thể thao điện của BYD, có giá khoảng 3 triệu USD, được trang bị 4 mô-tơ điện với tổng công suất cực đại 2.220 kW (2.977 mã lực).

Mẫu xe này được phát triển trên nền tảng điện áp 1.200 V sử dụng công nghệ silicon carbide (SiC). Với tổng công suất cực đại 2.220 kW, tương đương khoảng 3.018 mã lực, Yangwang U9 Xtreme đạt tỷ lệ công suất trên trọng lượng 895 kW (1.200 mã lực)/tấn. Xe sử dụng bộ pin dung lượng 80 kWh với công nghệ xả 30C.

Trước đó, Yangwang U9 Xtreme đã trở thành ô tô thương mại nhanh nhất thế giới khi đạt tốc độ tối đa 496,22 km/h tại đường thử thuộc Trung tâm Thử nghiệm Ô tô Papenburg ở Đức.

Mới đây, BYD xác nhận Yangwang U9 Xtreme sẽ thực hiện cuộc thử nghiệm nhằm vượt mốc tốc độ 500 km/h tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong tháng 11.

Thông tin này lần đầu được bà Stella Li, Phó chủ tịch BYD, tiết lộ. Sau đó, ông Hu Xiaoqing, Tổng giám đốc bộ phận kinh doanh Yangwang, tiếp tục xác nhận kế hoạch này.

Vụ tai nạn cho thấy những thách thức phức tạp trong nỗ lực chinh phục kỷ lục tốc độ mà BYD đang hướng tới.

Yangwang U9 Xtreme sử dụng bộ mâm 20 inch với thiết kế 5 chấu kép, kết hợp lốp bán trơn (semi-slick) GitiSport e·Gtr2 Pro. Xe còn được trang bị bộ phụ kiện khí động học đặc biệt với cánh gió sau kích thước lớn.

Dù vậy, Yangwang U9 Xtreme vẫn sẽ thực hiện cuộc thử nghiệm nhằm chinh phục mốc tốc độ 500 km/h tại UAE.

Bạn đã từng gặp tình huống lái xe "khó quên"? Hãy chia sẻ hình ảnh, video và thông tin về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!