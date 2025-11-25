Cuộc truy quét của giới chức Mỹ nhằm vào đường dây lừa đảo và rửa tiền tại Campuchia tiếp tục mở rộng khi Singapore bắt giữ Tan Yew Kiat, 49 tuổi, chủ sở hữu SRS Auto.

Theo cảnh sát Singapore, Tan bị bắt trong loạt truy quét tuần qua vì nghi vấn liên quan tới các hoạt động rửa tiền, trong bối cảnh Bộ Tài chính Mỹ đã tịch thu lượng Bitcoin trị giá 15 tỉ USD trong vụ việc.

Nhà chức trách Singapore xác nhận đang điều tra hoạt động của doanh nhân Campuchia Chen Zhi và các công ty liên quan.

Chen, người điều hành tập đoàn Prince Holding Group, bị cáo buộc điều hành chuỗi khu phức hợp lừa đảo, bóc lột lao động tại Campuchia.

Ngày 14/10, Mỹ truy tố Chen và công ty của ông tại New York với cáo buộc lừa đảo viễn thông và âm mưu rửa tiền.

Các lệnh trừng phạt khiến khối tài sản trị giá hàng tỉ USD của ông và những người liên quan bị phong tỏa.

Tan Yew Kiat bị bắt giữ do liên quan đến hoạt động của ông trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi. Ảnh: The Straits Times

Trong hai tuần qua, tờ The Straits Times đã truy vết dòng tiền từ các hoạt động tài chính của Chen, từ ngân hàng, dịch vụ cầm đồ đến các công ty cho thuê xe tại Singapore.

Điều tra cho thấy nhiều khoản tiền bị nghi chuyển qua TGC Cambodia - hoạt động như trung tâm trung chuyển dòng tiền và do Chhay Guy, nhân vật bị Mỹ trừng phạt vì liên quan lừa đảo và rửa tiền, đứng tên chủ tịch.

Giám đốc điều hành của TGC Cambodia là người Singapore, Quek Teng Guan, trong khi Tan được ghi nhận là giám đốc và có mối liên hệ tài chính trực tiếp.

TGC có bốn giám đốc gồm Chhay, Tan, Quek và Honn Sorachna, CEO Prince Bank. Ngân hàng này do Chen và Chhay sở hữu và cũng đã bị Mỹ trừng phạt.

Tan vốn không xa lạ trong giới kinh doanh Singapore. Là nhà sáng lập thương hiệu thời trang bYSI, ông hiện giữ 16 chức danh giám đốc tại các công ty đặt trụ sở tại tòa nhà SRS ở Kung Chong Road.

Năm 2022, công ty con SRS Auto dính bê bối khi đề nghị tư nhân hóa Allied Technologies và sau đó bị cơ quan quản lý thị trường chứng khoán kết luận vi phạm quy định về thâu tóm.

Tháng 1/2024, ông bị cấm giao dịch trên SGX trong 18 tháng và bị xem là không đủ tư cách làm giám đốc công ty niêm yết trong ba năm.

Điều tra tiếp tục phát hiện mối ràng buộc tài chính giữa Tan và Chen thông qua khoản vay từ Skyline Investment Management - công ty do Chen lập và sau đó bị Mỹ trừng phạt. Tài liệu cho thấy Skyline cấp khoản vay không tiết lộ giá trị cho SRS Auto từ năm 2017.

Ngày 30/10, Singapore đóng băng, tịch thu hơn 150 triệu USD tài sản, bao gồm 1 du thuyền, của Chen Zhi. Ảnh: Cảnh sát Singapore

Ngoài ra, The Straits Times cũng lần theo dấu vết tới một công dân Singapore khác, Chen Xiaoxuan, 25 tuổi, người chia sẻ cùng địa chỉ cư trú với Tan và điều hành nhiều công ty cho thuê xe như Cars and Coffee Leasing và Supreme Cars Financial Services.

Năm 2022, Chen lập công ty 2JKB rồi nhanh chóng mua một tòa nhà thương mại tại Jalan Kilang Barat với giá 35,3 triệu đô la Singapore (SGD).

Tòa nhà này nằm trong danh sách các địa chỉ Singapore bị phía Mỹ truy liên quan tới 11 công ty của Chen và ba công ty gắn với Karen Chen, người cũng bị Mỹ trừng phạt.

Ngày 30/10, Singapore tiến hành chiến dịch rộng lớn nhắm vào các cá nhân liên quan Chen, tịch thu hơn 150 triệu SGD tài sản, bao gồm xe sang và du thuyền.

Trong khi đó, Prince Group tuyên bố mọi cáo buộc là “vô căn cứ”, cho rằng các động thái tịch thu tài sản chỉ nhằm hợp thức hóa kết luận mang tính chính trị.

Tổng cộng, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt 146 thực thể, trong đó có Khoon Group - tập đoàn niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) nhưng có công ty con đặt trụ sở tại Singapore hoạt động trong lĩnh vực điện.

The Straits Times trước đó tiết lộ Chen là cổ đông kiểm soát Khoon Group với 55% cổ phần. Chỉ một tuần sau, CEO Ang Kok Kwang và Chủ tịch Ang Jui Khoon của Khoon Group đồng loạt từ chức, mở ra nghi vấn về quy mô và mức độ lan rộng của mạng lưới tài chính liên quan Chen.

Cuộc điều tra rửa tiền - lừa đảo xuyên biên giới đang ngày càng mở rộng, đặt Singapore, Campuchia và Mỹ vào tâm điểm hợp tác quốc tế nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm công nghệ cao đang bám rễ trong khu vực.

(Theo The Straits Times)