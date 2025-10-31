Theo thông báo của Cảnh sát Singapore (SPF) ngày 31/10, trong số tài sản bị thu giữ có 6 bất động sản, nhiều tài khoản ngân hàng, chứng khoán, tiền mặt. Ngoài ra, 1 du thuyền, 11 ô tô và nhiều chai rượu quý bị áp lệnh cấm chuyển nhượng. Động thái này diễn ra hai tuần sau khi Mỹ truy tố Chen Zhi - doanh nhân Campuchia gốc Trung Quốc bị cáo buộc cầm đầu mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.

Chiếc du thuyền có liên quan đến Chen Zhi bị áp lệnh cấm chuyển nhượng. Ảnh: Cảnh sát Singapore

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Chen và các cộng sự đã điều hành hệ thống trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Campuchia, chiếm đoạt hàng tỷ USD từ nạn nhân trên toàn cầu, đồng thời sử dụng các công ty bình phong để rửa tiền qua nhiều quốc gia, trong đó có Singapore. Anh và Mỹ cũng đã áp lệnh trừng phạt tài chính đối với Chen, các cộng sự và các doanh nghiệp liên quan.

Cảnh sát Singapore cho biết đã tiến hành chiến dịch truy xét tại nhiều địa điểm trên toàn quốc vào ngày 30/10 nhằm vào Chen và các cộng sự, dù những người này hiện không có mặt ở Singapore. Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) xác nhận đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát để xử lý vụ việc liên quan đến Prince Group của Chen Zhi, đồng thời sẽ tiến hành “đánh giá giám sát” đối với các tổ chức tài chính có liên hệ với vụ án.

MAS cho biết, kể từ năm 2022, nhiều ngân hàng đã nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ và áp dụng biện pháp giảm rủi ro, bao gồm đóng tài khoản khả nghi.

Theo cảnh sát, năm 2024, cơ quan này mới nhận được thông tin tài chính từ Văn phòng Báo cáo Giao dịch đáng ngờ (STRO) về Chen và các cộng sự. Do các hành vi phạm tội xảy ra ở nước ngoài, Singapore đã yêu cầu hỗ trợ thông tin từ các cơ quan chức năng quốc tế.