Động thái này diễn ra sau nhiều tháng vận động hành lang của Zhao, người được cho là đã tích cực hỗ trợ công ty tiền số của gia đình Trump – World Liberty Financial.

Theo các nguồn tin của Wall Street Journal, Tổng thống Trump ký lệnh ân xá vào thứ Tư (23/10).

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận lệnh ân xá, nói Tổng thống “đã thực thi quyền hiến định để ân xá cho ông Zhao, người bị chính quyền Biden truy tố trong chiến dịch chống lại tiền mã hóa”. Bà khẳng định: “Cuộc chiến của chính quyền Biden với tiền mã hóa chính thức kết thúc”.

Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền số Binance Changpeng Zhao (CZ). Ảnh: WSJ

Zhao, trong một bài đăng trên X, viết: “Tôi vô cùng biết ơn vì được ân xá hôm nay và cảm ơn Tổng thống Trump đã bảo vệ tinh thần công bằng, đổi mới và công lý của nước Mỹ. Chúng tôi sẽ làm hết sức để giúp Mỹ trở thành thủ đô của tiền mã hóa toàn cầu”.

Theo WSJ, lệnh ân xá có thể mở đường cho Binance – sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới – quay lại hoạt động tại Mỹ, sau khi công ty nhận tội vào năm 2023 vì vi phạm luật chống rửa tiền và bị cấm hoạt động tại thị trường này.

Trước đó, Binance đã dành gần một năm để vận động cho việc ân xá của Zhao, người ra tù vào tháng 9/2024 sau 4 tháng thụ án. Hồi đầu năm, công ty đã thuê nhà vận động hành lang Ches McDowell nhằm thúc đẩy tiến trình xin ân xá.

Kể từ khi ông Trump tái đắc cử, Binance đã trở thành một trong những đối tác quan trọng của World Liberty Financial – dự án tiền mã hóa thuộc sở hữu gia đình Trump, góp phần tăng mạnh khối tài sản cá nhân của Tổng thống.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) trước đó đã phạt Binance 4,3 tỷ USD – mức kỷ lục – và áp đặt giám sát chặt chẽ sau khi cáo buộc sàn này trở thành trung tâm rửa tiền khổng lồ cho các tổ chức tội phạm và nhóm bị trừng phạt quốc tế.

Lệnh ân xá của Trump có thể chấm dứt sớm chương trình giám sát 3 năm của DOJ đối với Binance, nhưng không ảnh hưởng đến giám sát của Bộ Tài chính, trừ khi có phê chuẩn bổ sung của Tổng thống hoặc Bộ trưởng Tài chính.

WSJ đưa tin các lãnh đạo Binance đã gặp gỡ quan chức Bộ Tài chính Mỹ hồi đầu năm để thảo luận về việc nới lỏng quy định giám sát, trong bối cảnh công ty mất thị phần do rắc rối pháp lý.

Binance được cho là đã tiếp cận các đồng minh của Trump từ năm ngoái, đề nghị hợp tác kinh doanh với gia đình ông như một phần trong kế hoạch trở lại Mỹ. Đại diện của gia đình Trump đã thảo luận về việc nắm cổ phần trong chi nhánh Binance.US.

World Liberty Financial – dự án tiền mã hóa gắn với gia đình Trump – đã mang lại doanh thu vượt xa lợi nhuận từ bất động sản của họ. Binance đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng của USD1, loại stablecoin do World Liberty phát hành, khi nhận khoản đầu tư 2 tỷ USD bằng USD1 hồi mùa xuân và khuyến khích giao dịch đồng tiền này trên các nền tảng do Binance kiểm soát.

Changpeng Zhao, hiện sống ở Abu Dhabi, thành lập Binance năm 2017 và đưa sàn này trở thành nền tảng giao dịch tiền số lớn nhất thế giới với hơn 300 triệu người dùng. Dưới sự điều hành của ông, các giao dịch bất hợp pháp trên Binance bị cáo buộc “gây tổn hại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia Mỹ”.

Lệnh ân xá của Trump cho Zhao là lần thứ hai ông ân xá một lãnh đạo sàn giao dịch tiền mã hóa, sau khi Arthur Hayes, nhà đồng sáng lập BitMEX, được ân xá hồi tháng 3.

Tuy nhiên, giới phân tích dự đoán Đảng Dân chủ sẽ chỉ trích mạnh mẽ quyết định này, đặc biệt khi Binance có mối liên hệ tài chính với doanh nghiệp của gia đình Trump. Trước đó, các nghị sĩ Dân chủ đã yêu cầu Nhà Trắng công khai mọi trao đổi liên quan đến Binance và Zhao, cảnh báo về nguy cơ xung đột lợi ích và vi phạm đạo đức công vụ.

Token BNB của Binance đã tăng gần 80% trong năm nay, trở thành đồng tiền mã hóa lớn thứ tư thế giới sau Bitcoin, Ethereum và Tether. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng lệnh ân xá này sẽ thổi bùng tranh cãi về sự minh bạch và ảnh hưởng của tiền mã hóa trong chính trị Mỹ.

