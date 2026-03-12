Sinh con ở tuổi 63, người phụ nữ vỡ òa hạnh phúc. Ảnh: SCMP

Cặp vợ chồng đến từ vùng đông bắc Trung Quốc đã không may mất đi đứa con trai (35 tuổi) duy nhất của mình vào năm ngoái vì căn bệnh ung thư. Sự ra đi ấy để lại nỗi đau sâu sắc cho hai vợ chồng.

Chia sẻ về khoảng thời gian ấy, người phụ nữ cho biết: "Sau khi con trai tôi qua đời, vợ chồng tôi gần như không biết phải nói gì với nhau. Không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề".

Sau đó, hai vợ chồng quyết định thử phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Khi biết mình mang thai, cuộc sống của họ dần thay đổi.

Gần đây, người vợ 63 tuổi, không tiết lộ danh tính, đã hạ sinh một bé gái. Bé gái là món quà tinh thần to lớn dành cho cặp vợ chồng.

Người phụ nữ 63 tuổi sinh con gái bằng phương pháp mổ lấy thai. Ảnh: SCMP

Hình ảnh người mẹ tóc bạc hạnh phúc bên em bé sơ sinh lan truyền, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Người phụ nữ 63 tuổi đã sinh con tại một bệnh viện ở tỉnh Cát Lâm, sớm hơn khoảng 2 tuần so với ngày dự sinh. Cả mẹ và em bé đều khỏe mạnh. Bé gái nặng khoảng 2,8kg, trang SCMP đưa tin ngày 11/3.

"Từ khi mang thai, mỗi ngày trôi qua với tôi đều tràn ngập niềm vui. Nếu không có đứa bé này, có lẽ chúng tôi đã không có đủ sức mạnh để tiếp tục sống", bà chia sẻ.

Hiện tại, hai vợ chồng nhận tổng lương hưu khoảng 10.000 NDT (hơn 38 triệu đồng) mỗi tháng. Ngoài ra, họ còn có thêm một khoản thu nhập từ việc kinh doanh nhỏ.

Bà cho biết gia đình mình có truyền thống sống thọ, khi cả cha và mẹ bà đều sống hơn 90 tuổi. Cháu trai bà đã hứa sẽ chăm sóc em bé sau khi vợ chồng bà qua đời. Điều đó khiến bà cảm thấy yên tâm hơn về tương lai của con gái mình.

"Tôi cảm thấy an lòng khi biết con mình sẽ luôn có người để dựa vào, dù chúng tôi còn ở đây hay không", bà nói.

Kể từ khi em bé chào đời, người mẹ 63 tuổi vẫn trực tiếp cho con bú. Khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy con, bà đã không kìm được nước mắt.

"Tôi hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng tôi cũng được gặp con mình. Tôi cảm thấy như con trai tôi đã quay trở lại", bà xúc động nói.

Câu chuyện của người phụ nữ nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nghị lực của bà.

"Xin chào người phụ nữ dũng cảm, đứa bé đã mang lại cho bà động lực để sống tiếp", một người dùng mạng bình luận.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến chỉ trích, cho rằng quyết định sinh con ở tuổi 63 là ích kỷ. "Khi đứa trẻ trưởng thành, cha mẹ của em có thể đã ngoài 80 tuổi. Đứa bé sẽ phải gánh trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già từ khi còn rất trẻ", một người viết.