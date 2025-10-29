Tưởng chừng sắp có một mái ấm hạnh phúc sau khi bạn gái sinh con, anh Hạ (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) lại rơi vào cú sốc lớn nhất cuộc đời. Hóa ra, đứa trẻ anh hết lòng yêu thương suốt 10 tháng qua không phải con ruột của anh, còn người phụ nữ anh tin tưởng tuyệt đối lại là… vợ người khác, Sina đưa tin.

Theo chương trình “Tiểu Lệ giúp đỡ”, anh Hạ quen một cô gái họ Trương qua mạng xã hội. Sau một thời gian trò chuyện, hai người xác định yêu đương và dọn về sống chung. Một tháng sau, cô gái báo tin có thai.

“Nghe cô ấy nói mang bầu, tôi vừa mừng vừa xúc động. Cô ấy muốn ăn gì, tôi đều mua cho, bảo làm gì tôi cũng làm theo. Tôi chỉ sợ cô ấy giận ảnh hưởng đến đứa con trong bụng”, anh Hạ chia sẻ.

Suốt thai kỳ, anh không để bạn gái đụng tay vào bất cứ việc gì, hết lòng chăm sóc, lo từng bữa ăn giấc ngủ. Khi con gái chào đời, anh cùng gia đình còn tổ chức tiệc đầy tháng hơn 20 bàn để mừng “thiên thần nhỏ” ra đời.

Người đàn ông mở tiệc ăn mừng bạn gái sinh con, nào ngờ nhận kết đắng. Ảnh: Sina

Khi con gái được vài tháng, anh Hạ và bạn gái bàn nhau đi đăng ký kết hôn để làm giấy khai sinh cho bé. Tuy nhiên, hôm đi làm thủ tục, cô gái nói quên sổ hộ khẩu và bảo anh cùng về nhà lấy.

Không ngờ, khi vừa bước vào nhà bạn gái, anh Hạ gặp vài người tự nhận là người nhà của cô Trương ở đó. Mấy người này hỏi: “Anh là ai vậy?” và tỏ ra rất bất ngờ khi một người đàn ông lạ mặt xuất hiện cùng cô Trương.

Linh cảm có điều bất thường, anh Hạ hỏi thăm vài người ở gần đó và phát hiện một sự thật gây sốc: bạn gái anh không phải họ Trương.

Thậm chí, bạn gái anh đã có chồng hợp pháp trong thời gian quen anh Hạ. Đứa trẻ cô sinh ra cũng không phải con ruột của anh. Toàn bộ giấy tờ cô đưa cho anh trong thời gian hai người quen nhau đều là giả.

Cha mẹ của cô gái nói với phóng viên: “Con tôi giấu chúng tôi đủ thứ, nói dối nhiều năm, từng ly hôn rồi tái hôn. Đã rất lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Giờ chúng tôi không còn can thiệp vào chuyện của nó nữa”.

Khi được phóng viên chương trình “Tiểu Lệ giúp đỡ” tìm gặp, người phụ nữ thừa nhận đã dùng giấy tờ giả để lừa dối bạn trai. Và cô cũng có chồng trong thời gian yêu anh Hạ.

“Tôi nói với anh ấy là tôi đã mang bầu. Anh ấy bảo không sao, không để ý chuyện đó”, cô phân trần.

Nhưng anh Hạ khẳng định: “Nếu tôi biết, tôi đâu đối xử tốt với cô như thế. Tôi làm tất cả chỉ vì nghĩ đó là con mình”.

Sau buổi hòa giải, người phụ nữ thừa nhận lỗi lầm, đồng ý ký cam kết trả dần số tiền anh Hạ đã chi trong thời gian cô mang thai. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định trình báo công an để làm rõ toàn bộ vụ việc.

Luật sư phân tích: “Nếu người phụ nữ biết rõ đứa trẻ không phải con của người đàn ông nhưng vẫn cố ý che giấu sự thật, để anh ta chi trả các khoản sinh nở và quà tặng, thì người đàn ông có thể yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền đã bỏ ra.

Với các chi phí mà người đàn ông đã chuẩn bị cho việc kết hôn, cũng được quyền yêu cầu bồi hoàn”.

Chương trình cũng đưa ra lời khuyên: “Tình yêu thật sự không bắt đầu bằng sự lừa dối. Khi hẹn hò qua mạng, cần xác minh rõ danh tính và tình trạng hôn nhân của đối phương, nhất là khi liên quan đến sinh con, tài sản hoặc hôn nhân. Nếu phát hiện dấu hiệu gian dối, hãy trình báo cơ quan chức năng và lưu giữ chứng cứ kịp thời”.