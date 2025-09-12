Ngày 12/9, tại Hà Nội, Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết Cha và con gái lần thứ 3 - năm 2025.

Tác phẩm Giọng cha của tác giả Nguyễn Thụy Anh (Câu lạc bộ Đọc sách cùng con, Hà Nội) đã xuất sắc đoạt giải Nhất.

Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cho biết: "Ba năm trước, khi phát động cuộc thi viết với chủ đề Cha và con gái, chúng tôi tin đây là một đề tài đặc biệt, giàu cảm xúc và có sức lan tỏa rộng rãi.

Đến nay, sau ba mùa, cuộc thi vẫn được đông đảo bạn đọc mong đợi. Điều đó cho thấy tình cảm gia đình, đặc biệt là sợi dây gắn kết giữa cha và con gái, luôn thiêng liêng và bất tận trong trái tim mỗi người Việt".

Ông cũng nhấn mạnh, năm 2025 kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thể lệ cuộc thi lần thứ 3 có thêm nội dung dành cho con gái của các nhà cách mạng, những người có công với nước.

"Những câu chuyện từ các gia đình có truyền thống cách mạng trở thành nguồn tư liệu quý giá, gợi cảm hứng cho thế hệ hôm nay. Từ tình cảm cha con, gia đình đến tình yêu quê hương đất nước, chủ đề mở rộng của cuộc thi đã chạm tới trái tim đông đảo công chúng", nhà báo Hồ Minh Chiến nói.

BTC trao giải Nhất cho tác giả Thụy Anh.

Theo Ban tổ chức, năm nay cuộc thi nhận được gần 1.000 tác phẩm từ khắp mọi miền đất nước và cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Tác giả dự thi thuộc nhiều tầng lớp xã hội: nông dân, công nhân, giáo viên, doanh nhân, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, nhà văn… Có em nhỏ viết những dòng hồn nhiên gửi cha, cũng có người cao tuổi dù không còn cha nhưng vẫn thấy mình bé nhỏ trước đấng sinh thành.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Trưởng ban giám khảo đánh giá: "Cuộc thi năm nay ghi nhận nhiều bài viết sâu sắc, xúc động, khiến người đọc rơi nước mắt. Các tác phẩm đa dạng về thể loại, từ hồi ký, truyện ngắn, ghi chép, tản văn đến thơ ca. Nhiều tác phẩm tái hiện hình ảnh người cha lam lũ dành trọn đời gánh nặng mưu sinh để con gái được học hành hay những người cha ít lời nhưng thương con qua từng hành động nhỏ như dúi vội chiếc áo mưa, chờ con về muộn trong đêm hay nấu bữa cơm nóng khi con gái đi làm xa trở về".

Đồng hành cùng cuộc thi, PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, khẳng định: "Gia đình trong văn hóa Việt là giá trị bản nguyên, đậm đặc hồn cốt dân tộc. Cuộc thi Cha và con gái không chỉ nhằm tìm người đoạt giải mà còn để lan tỏa giá trị gia đình, trong đó tình cha - con gái được đặc biệt tôn vinh".

BTC trao giải Nhì cho tác giả Diễm Quỳnh và Thanh Phong.

Kết quả, Ban tổ chức trao tổng cộng 17 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 7 giải Khuyến khích và 4 giải Chuyên đề.

Giải Nhất: Giọng cha - tác giả Nguyễn Thụy Anh (Câu lạc bộ Đọc sách cùng con, Hà Nội).

Giải Nhì: Để gió cuốn đi - tác giả Đặng Diễm Quỳnh (Đài Truyền hình Việt Nam) và Cha tôi - tác giả Phan Thanh Phong (Báo Nhân Dân).

Ảnh: BTC