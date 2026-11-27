TRUNG QUỐC - Một sinh viên tại Đại học Giáo dục Quốc lập Đài Trung (Đài Loan) bị cấm đến trường và chuyển các lớp học còn lại trong học kỳ sang hình thức trực tuyến, sau khi dùng dao rọc giấy kề sát cổ một giáo sư ngay trong giờ học.

Vụ việc xảy ra lúc hơn 9h sáng 25/11. Theo thông tin từ cảnh sát và nhà trường, sinh viên 18 tuổi bức xúc vì giáo sư phê bình bài báo cáo của mình và cho rằng các quy định trong lớp quá nghiêm ngặt. Sau đó, em tiến lên phía trước lớp, cầm dao rọc giấy kề sát cổ nữ giáo sư.

Theo Taipei Times, nhân viên nhà trường nhanh chóng có mặt, khống chế nam sinh trước khi giáo sư bị thương.

Khi được hỏi muốn giải quyết sự việc ra sao, nam sinh nói: "Tôi muốn cô giáo này phải trả giá".

Một tòa nhà thuộc Đại học Giáo dục Quốc lập Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc). Ảnh: Trang Facebook của trường

Cảnh sát sau đó thông báo cho gia đình sinh viên và đưa em đến bệnh viện để được đánh giá và điều trị do có biểu hiện bất ổn về tâm lý. Cơ quan chức năng cho biết sẽ chuyển hồ sơ vụ việc đến Văn phòng Công tố quận Đài Trung để điều tra về nghi vấn xâm phạm quyền tự do cá nhân.

Sau khi được nhân viên y tế đánh giá tình trạng đã ổn định, nam sinh trở lại trường vào chiều cùng ngày.

Nam sinh cho biết hành động của mình xuất phát từ sự tức giận vì cho rằng các quy định của giáo sư quá khắt khe và vô lý. Em nói chỉ định dùng phần cán dao rọc giấy để đe dọa, buộc giáo sư phải trực tiếp nói chuyện với mình, nhưng do cầm ngược dao nên mới xảy ra sự việc. Nam sinh khẳng định không có ý định làm giáo sư bị thương.

Tuy nhiên, em cũng tuyên bố "sẽ không xin lỗi giảng viên và không cảm thấy hối hận".

Trong thông báo ngày 25/11, nhà trường cho biết hành vi của nam sinh có thể bị buộc thôi học. Trường đang triệu tập hội đồng công tác sinh viên để xác minh sự việc và quyết định hình thức kỷ luật.

Nhà trường khẳng định áp dụng nguyên tắc không khoan nhượng đối với những vi phạm nghiêm trọng đe dọa an toàn của giảng viên và sinh viên.

Tổng thư ký nhà trường, ông Chen Sheng-hsien, cho biết nhóm ứng phó khủng hoảng đã quyết định cấm nam sinh tham gia các lớp học trực tiếp đến hết học kỳ. Toàn bộ chương trình học còn lại của em sẽ được chuyển sang hình thức đào tạo từ xa.

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh được bố trí tuần tra định kỳ tại các địa điểm cố định, tập trung vào những phòng học mà nam sinh từng theo học và các khu vực giảng dạy liên quan nhằm bảo đảm an toàn trong trường.

Nhà trường cũng triển khai hỗ trợ tư vấn tâm lý, ổn định tinh thần và trợ giúp pháp lý cho nữ giáo sư cùng những sinh viên bị ảnh hưởng bởi vụ việc.