Sinh viên Trường ĐH Ngoại thương, trong đó có Á hậu Lê Phương Nghi, thực hiện MV nghệ thuật tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương thực hiện MV nghệ thuật mang tên “Văn hóa Việt”.

MV kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với hình thức thể hiện hiện đại qua âm nhạc, vũ đạo, trang phục và hình ảnh, qua đó gửi gắm thông điệp gìn giữ bản sắc, trân trọng cội nguồn.

Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 Lê Phương Nghi cùng sinh viên Trường ĐH Ngoại thương ghi hình tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

MV được ghi hình tại một số địa điểm văn hóa, giáo dục tiêu biểu của Hà Nội như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội và Trường ĐH Ngoại thương.

Việc lựa chọn các không gian này góp phần thể hiện sự kết nối giữa những giá trị văn hóa truyền thống với sức sáng tạo của thế hệ trẻ.

Cảnh quay trong MV “Văn hóa Việt” tại Bảo tàng Hà Nội.

MV có sự tham gia của nhiều câu lạc bộ thuộc Trường ĐH Ngoại thương, gồm Ban Nghệ thuật FYU, Dancing Club, Music Club, Guitar Club, Korean Discovery Club, MC & Fashion Club và Câu lạc bộ Tuyên truyền ca khúc cách mạng. Mỗi câu lạc bộ đóng góp một màu sắc nghệ thuật riêng, tạo nên sự đa dạng trong cách thể hiện chủ đề văn hóa Việt Nam.

Thước phim nghệ thuật có sự tham gia của đông đảo sinh viên Trường ĐH Ngoại thương.

MV còn có sự tham gia của sinh viên Trường ĐH Ngoại thương ở cả hai miền Nam - Bắc, trong đó có những gương mặt nổi bật như Lê Phương Nghi - Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026; cựu sinh viên Lê Phương Quyên - Top 10 Miss World Vietnam; Vũ Minh Tiến - Nam vương Sinh viên thanh lịch 2026.